Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

Charenton-le-Pont, le 27 octobre 2022

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2022 de 135,0 M€ en hausse de +9,8% par rapport à 2021

La France enregistre une progression à date des marques stratégiques du portefeuille avec : un regain de l’activité Off-Trade, portée par un contexte conjoncturel de baisse de la pression promotionnelle et de ruptures chez certains concurrents ; en particulier, ceci bénéficie temporairement aux ventes de William Peel qui sont en croissance sur le seul 3 ème trimestre, dans un marché des spiritueux toujours en baisse par rapport à 2021 ; une activité On-Trade en forte amélioration sur le trimestre, la saison 2022 étant la première saison sans contraintes liées au contexte sanitaire depuis 2019.

A l’international, une forte progression des ventes (+12,8% par rapport à 2021) globalement sur l’ensemble des marchés avec : une activité en croissance en Europe, notamment en Grande-Bretagne, et sur les marchés domestiques bulgare et lituanien, et ce malgré le conflit russo-ukrainien ; une performance confirmée de l’ensemble des marques stratégiques du Groupe, en particulier Marie Brizard et Cognac Gautier, notamment en Corée et en Australie ; des ventes de vodka Sobieski en recul aux Etats-Unis dans une catégorie toujours fortement concurrentielle.

Le contexte de très forte inflation sur les prix des matières premières et les coûts de l’énergie s’amplifie au second semestre, ce qui rend nécessaire la poursuite de relèvements tarifaires auprès des clients. Ceci incite donc le Groupe à adopter de nouveau une position prudente concernant l’activité commerciale des prochains mois.

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 3ème trimestre 2022, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 et celui des 9 premiers mois de l’année 2022.

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2022

En M€ 9 mois 2021 Croissance organique Effet de Change 9 mois 2022 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 56,8 3,6 - 60,4 6,3% 6,3% International 65,1 8,3 1,2 74,6 12,8% 14,6% TOTAL GROUPE MBWS 121,9 11,9 1,2 135,0 9,8% 10,7%

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2022

En M€ T3 2021 Croissance organique Effet de Change T3 2022 Croissance organique

(exc. change) Croissance publiée (incl. change) France 17,7 2,6 - 20,3 14,7% 14,7% International 23,1 4,5 0,6 28,2 19,4% 22,0% TOTAL GROUPE MBWS 40,8 7,1 0,6 48,5 17,3% 18,9%

Détail par Cluster

Cluster France

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022 du cluster France s’établit à 60,4 M€ en augmentation de +6,3% par rapport au 30 septembre 2021. Cette performance reflète tout particulièrement l’amélioration continue de l’activité On-Trade au 3ème trimestre, ainsi que le maintien du niveau des ventes du Groupe sur le marché Off-Trade. Le 3ème trimestre enregistre ainsi une augmentation du chiffre d’affaires de +14,7% par comparaison à 2021.

Les principales marques du Groupe continuent d’afficher une progression de chiffre d’affaires à fin septembre 2022, en particulier Marie Brizard, Sobieski et San José. Le positionnement de nos marques est en adéquation avec les besoins des consommateurs dans la conjoncture inflationniste actuelle. Dans un marché baissier pour les Blends de moins de 12 ans (-7,5 % sur les 9 premiers mois 2022), la marque William Peel maintient son niveau de ventes par rapport aux 9 premiers mois 2021, grâce à un positionnement concurrentiel bénéficiant encore partiellement du référencement additionnel intervenu à partir du second semestre 2021.

Notons toutefois que le contexte toujours fortement disruptif sur les chaînes d’approvisionnement des matières premières, et la persistance des augmentations significatives des coûts de celles-ci, en particulier pour la verrerie, amène le Groupe à continuer d’adopter des mesures d’allocation par marque en fonction des volumes disponibles. De même, les ajustements nécessaires des politiques commerciales annoncés précédemment sont et seront maintenus afin de pouvoir s’adapter sur le terrain à ce contexte évolutif.

Cluster International

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2022 du cluster International s’établit à 74,6 M€ en progression de +12,8% à change constant par rapport à 2021.

L’Europe de l’ouest bénéficie d’une conjoncture favorable sur les neuf premiers mois de l’année 2022 avec une croissance confirmée du circuit On-Trade vs 2021, toujours tirée par la marque Marie Brizard.

L’activité en Espagne affiche une progression du chiffre d’affaires de 12,8% au 30 septembre 2022 vs 2021, résultant principalement d’une bonne activité de sous-traitance, et d’une performance continue des marques stratégiques (notamment Marie Brizard et William Peel).

Au 30 septembre 2022, la Scandinavie affiche une progression de 30,6% de son chiffre d’affaires par rapport à 2021, toujours porté par les ventes de Marie-Brizard.

Le chiffre d’affaires des Pays Baltes au 30 septembre 2022 est en amélioration de +13,3%, avec une légère accélération au troisième trimestre liée principalement à la performance des marques grâce à une politique tarifaire volontariste et à une conjoncture porteuse du marché du vrac.

La Bulgarie confirme une croissance de l’activité au 3ème trimestre 2022 (+18,9 %) sur l’ensemble de son portefeuille de marques (spiritueux et vins) à la fois sur son marché domestique et à l’export.

En Pologne, les ventes de Gautier et Marie Brizard affichent une nette progression sur les 9 premiers mois 2022 malgré un ralentissement sur le 3ème trimestre.

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2022 reste en diminution par rapport à 2021, toujours marqué par les impacts conjugués pour Sobieski d’un marché de la vodka extrêmement concurrentiel et d’un ajustement des stocks de notre distributeur local. Marie Brizard et Gautier continuent leur progression sur ce marché.

Au Brésil, le chiffre d’affaires affiche une légère progression au 3ème trimestre 2022 principalement liée aux marques locales, soutenue par une politique tarifaire volontariste.

S’agissant de la région Asie-Pacifique, la tendance positive du premier semestre se confirme au 3ème trimestre 2022, avec le maintien de bonnes performances, en particulier en Corée et en Australie.

Perspectives

Les hausses continues des matières premières, l’explosion des coûts de l’énergie, ainsi que la disponibilité toujours variable des productions des fournisseurs, sont des facteurs que nous avons déjà évoqués et qui sont à prendre en compte dans l’évaluation du niveau et de la performance des activités du Groupe.

La persistance de ces impacts défavorables peut avoir des effets d’une part, sur la capacité du Groupe à fournir l’ensemble de ses clients (tant en France qu’à l’International), et d’autre part, sur la flexibilité éventuelle de la demande consommateurs, soumis à de fortes augmentations tarifaires.

En dépit de la croissance de l’activité observée depuis le début de l’année, cette situation qui perdure rend nécessaire pour le Groupe le besoin de continuer à adapter de manière volontariste ses politiques tarifaires envers ses clients et l’incite donc à nouveau à adopter une position prudente sur le niveau de l’activité commerciale des prochains mois, habituellement plus forte en fin d’année, et potentiellement sur début 2023.

Calendrier financier

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2022 : 16 février 2023





