Sunwing annonce une augmentation de sa capacité pour la saison hivernale, avec plus de destinations, plus d’itinéraires et plus de valeur pour les voyages dans le Sud

MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faire suite à l’annonce initiale de son horaire de vols hivernaux en septembre au départ de Montréal, Québec et Saguenay-Bagotville, Sunwing est heureux d’annoncer une augmentation de sa capacité pour la saison hivernale 2022-2023. En effet, la demande pour les voyages dans les destinations soleil continue de croître depuis la levée par le gouvernement de toutes les mesures frontalières et restrictions de voyage le 1er octobre dernier. Sunwing continuera d’offrir le plus grand nombre de vols directs vers des destinations tropicales au départ de 26 aéroports à travers le pays cet hiver. Sa capacité générale est bien supérieure à celle de la saison hivernale précédente.

Compte tenu de la demande refoulée pour les voyages dans les destinations soleil, Sunwing ajoutera à compter de décembre des vols hebdomadaires de Montréal vers La Romana, une ville située à l’extrémité sud-est de la République dominicaine. La Romana est reconnue comme l’un des endroits les plus populaires des Caraïbes pour le golf. Cette destination compte de nombreux hôtels tout compris qui donnent sur la mer des Caraïbes, notamment le Iberostar Selection Hacienda Dominicus, un complexe familial parmi les mieux cotés. Des vols de Montréal vers La Romana auront lieu les dimanches du 4 décembre 2022 au 2 avril 2023.

« Nous sommes très heureux que la demande des clients continue d’augmenter à la suite du retrait des restrictions de voyage par le gouvernement. Nous souhaitons répondre à leurs attentes avec de nouveaux itinéraires et de nouvelles destinations pour la saison à venir, tout en offrant aux Québécois plus d’options et une plus grande valeur pour leurs vacances tout compris sous les tropiques », a dit Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing, Québec. « Nous sommes ravis d’ajouter la magnifique destination caribéenne de La Romana, en République dominicaine, à notre programme hivernal. Nous proposons également de nouvelles destinations en expansion que nous avons annoncées ces dernières semaines, notamment Cayo Largo à Cuba, Freeport à Grand Bahama et San Andrés en Colombie au départ de Montréal, ainsi que Cayo Largo, Roatán et le Panama, au départ de la ville de Québec. Plusieurs hôtels affichent déjà presque complets et, compte tenu de la forte demande, les clients devraient réserver rapidement afin de garantir leur place au soleil pour l’hiver et le temps des fêtes. »

L’ajout de La Romana à l’horaire de vols de Sunwing fait suite à son annonce ces dernières semaines de plusieurs nouvelles destinations palpitantes, y compris Cayo Largo, la toute dernière addition du voyagiste à Cuba, une destination adorée des clients. Située au large de la côte sud de Cuba, Cayo Largo offre un ciel ensoleillé, des températures chaudes toute l’année, plus de 25 kilomètres de plages de sable blanc et des eaux cristallines. C’est donc l’endroit rêvé pour les Québécois à la recherche d’une expérience de vacances relaxante et intime. Des complexes pour adultes aux propriétés familiales, en passant par des établissements accueillant la communauté 2SLGBTQ+, il y a un hôtel pour répondre à tous les besoins à Cayo Largo. Des options sont également offertes pour des séjours dès novembre, comme le Memories Cayo Largo qui propose des commodités que les clients de tous âges apprécieront.

De plus, Sunwing offre des vols au départ de Montréal vers la toute nouvelle destination de San Andrés en Colombie. Les vacanciers pourront donc profiter de plages de sable blanc, d’un climat estival toute l’année, d’une riche culture ainsi que de conditions de plongée parmi les meilleures au monde. Les vols auront lieu les mercredis du 14 décembre 2022 au 29 mars 2023.

En outre, le voyagiste est de retour à Freeport, Grand Bahama, avec des vols hebdomadaires au départ de Montréal à partir du 17 décembre 2022. Cette destination est un excellent choix pour ceux qui recherchent des températures agréables à longueur d’année, que ce soit pour une escapade relaxante à la plage ou pour des aventures sur terre et en mer, avec des récifs coralliens colorés, des sentiers sinueux, des chutes d’eau et des fontaines au Garden of the Groves.

Autre nouveauté pour cet hiver : les résidents de la ville de Québec pourront profiter de vols vers Cayo Largo à Cuba les samedis à partir du 17 décembre 2022, vers Rio Hato au Panama les vendredis à partir du 16 décembre 2022 et vers Roatán les lundis à partir du 12 décembre 2022.

Les clients de Sunwing qui planifient leurs escapades hivernales peuvent profiter d’économies incroyables allant jusqu’à 40 %* pendant l’événement Économisez plus du voyagiste, en plus de surclassements de chambres dans certaines propriétés lorsqu’ils réservent leurs forfaits vacances sur Sunwing.ca ou auprès de leur agent de voyages d’ici le 6 novembre 2022 pour un voyage entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023*. Le voyagiste offre également un solde de sièges d’une durée limitée permettant aux clients d’acheter un siège et d’obtenir le deuxième à 40 % de rabais. Cette offre s’applique sur les nouvelles réservations de vols seulement* effectuées d’ici le 13 novembre 2022 pour des départs entre le 26 octobre 2022 et le 30 avril 2023.

