Encres Dubuit : Résultats du 1er semestre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 27 octobre 2022

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022 :

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de hautes technologies, publie ce jour ses résultats pour le premier semestre 2022.

Les résultats consolidés au titre du 1er semestre 2022 ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de Surveillance qui s’est tenu le 25 octobre 2022.

Au 30 juin 2022, le groupe Encres DUBUIT affiche un chiffre d’affaires de 11,1 millions d’euros contre 10,3 millions d’euros lors de l’exercice précédent, réparti comme suit :

La répartition géographique de l’activité est la suivante :

Chiffre d’affaires (en milliers d’euros) 2022

30-juin En % CA 2021

30-juin En % CA Variation En % CA Europe 6 750 61 % 5 816 56 % 934 16 % Asie 3 734 34 % 4 034 39 % -300 -7 % Amérique du Nord 406 4 % 323 3 % 83 26 % Afrique / Moyen-Orient 178 2 % 131 1 % 47 36 % Océanie 8 0 % 4 0 % 3,6 92 % Chiffre d’affaires consolidé 11 075



100 %



10 309



100 %



767



7,4 %





À taux de change constant, le chiffre d’affaires consolidé du groupe encres DUBUIT s’élève à 10,77 M€, en progression de 4,5 %.

Malgré des tensions sur les marchés de l’énergie et des matières premières, ainsi que des mesures sanitaires renforcées en Asie, l’activité du Groupe au premier semestre 2022 ressort en progression de 7 % par rapport au semestre précédent.

La zone Europe affiche un chiffre d’affaires de 6,7 M€, en forte progression - plus 16,1 % - par rapport au premier semestre 2021. La France et les autres pays d’Europe poursuivent leur croissance amorcée au cours de l’année 2021, du fait de la levée et de l’allégement des mesures de confinement dans les différents pays d’Europe.

En Asie, le chiffre d’affaires réalisé sur la zone au cours du premier semestre 2022 s’élève à 3,7 M€, en baisse de moins 7 % par rapport à la période précédente. La politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois a fortement pénalisé l’activité commerciale. Malgré cela, l’activité de la zone est toujours portée par les ventes réalisées au travers de la filiale chinoise qui représentent plus de 83 % des ventes de la zone.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 406 K€ contre 323 K€ sur la période précédente, soit une hausse de 26 %. À taux de change constant, le chiffre d’affaires s’élève à 386 K€ et progresse de 19 %.

En Afrique / Moyen-Orient, le chiffre d’affaires de la zone s’élève pour le premier semestre 2022 à 178 K€, en hausse de 36 % par rapport au premier semestre 2021.

Tableau résumé du compte de résultat consolidé du premier semestre 2022

(En milliers d’euros) 2022 Janv à Juin 2021 Jan à Juin Variation Chiffres d’affaires 11 075 10 309 7,4 % Marge brute (*) 6 781 6307 7,5 % En % du chiffre d’affaires 61,2 % 61,2 % Résultat opérationnel courant 112 363 -69,1 % En % du chiffre d’affaires 1 % 3,5 % Résultat opérationnel 92 354 -74 % En % du chiffre d’affaires 0,8 % 3,4 % Résultat financier 57 74 En % du chiffre d’affaires 0,5 % 0,7 % Résultat net avant IS 149 428 -65,2 % En % du chiffre d’affaires 1,3 % 4,2 % Impôt sur les sociétés -146 -136 Résultat net part de Groupe 4 292 -98,7 % En % du chiffre d’affaires 0,04 % 2,8 %

(*) Marge Brute = Chiffre d’affaires – Coûts des biens et services vendus

Analyse des résultats semestriels au 30 juin 2022

Le résultat opérationnel du 30 juin 2022 s’élève à 92 K€ (0,8 % du CA) contre 354 K€ (3,4 % du CA) sur la période précédente.

La progression de l’activité du Groupe sur le premier semestre 2022 qui aurait dû améliorer le résultat consolidé n’a pu se faire à la suite :

De l’augmentation des frais de transport liée à la hausse du prix des carburants,

Des hausses successives des salaires minimums imposées par les différentes organisations syndicales et les gouvernements des différents pays pour faire face à l’inflation.

Le taux de marge brute reste stable à 61,2 % entre 2022 et 2021 avec une hausse des prix de vente initiée par le groupe en ce début d’année, pour absorber les différentes hausses pratiquées sur les prix des matières premières du fait de la pénurie ou de l’indisponibilité de certaines matières premières au cours du premier semestre 2022.

Le Groupe reste vigilant et poursuit un encadrement de sa structure de coûts.

Le résultat financier du premier semestre 2022 est un gain de 57 K€.

La charge financière nette liée au coût de l’endettement financier s’élève à 18 K€. Le solde du résultat financier est essentiellement composé de gains de change.

La charge d’impôt sur les sociétés (impôt courant et impôts différés) au 30 juin 2022 est de 146 K€. L’impôt courant correspond à l’impôt société calculé sur le bénéfice de la filiale chinoise (121 K€).

Le résultat net part de Groupe au 30 juin 2022 s’établit à 4 K€.

Situation financière au 30 juin 2022

La situation financière du Groupe reste très solide, caractérisée par des capitaux propres part de Groupe de 24 millions d’euros, représentant 77,7 % du total de bilan. Le Groupe bénéficie d’une trésorerie nette d’emprunt de 5,9 millions d’euros (dont 8,1 millions d’euros de trésorerie).

Perspective 2022

La politique zéro COVID menée par la Chine paralyse l’activité chinoise et amplifie les pénuries de matières premières existantes en ce début d'année 2022. Ces situations viennent contrarier l'activité du Groupe qui doit manœuvrer avec des tensions sur les prix, sur les quantités et sur les délais de livraison, ce qui pèse sur les résultats du Groupe pour le premier semestre 2022.

Malgré la poursuite de la progression de l’activité du Groupe, les situations de tension sur les prix de matières premières et d’énergie ne montrent aucun signe qui permettrait au groupe d’envisager une amélioration de ses résultats sur le second semestre 2022.

Les axes prioritaires pour le Groupe restent :

L’efficacité commerciale et marketing ;

Le renforcement de l’excellence industrielle ;

L’innovation ;

La santé de ses collaborateurs et de ses clients.

Le rapport financier semestriel 2022 est disponible sur le site internet de la société ( www.encresdubuit.com ) sous la rubrique Le Groupe / Investisseurs.

À propos d’ENCRES DUBUIT

Coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB), Encres DUBUIT s’impose comme le spécialiste des encres de haute-technologie. S’appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans des secteurs aussi variés que la cosmétique, l’automobile, les applications industrielles, les téléphones portables ou la communication. Encres DUBUIT poursuit une stratégie offensive à l’international qui représente plus de 69 % de son activité.

Le périmètre de consolidation comprend les sociétés Encres DUBUIT SA, SCREEN MESH, TINTAS DUBUIT, Encres DUBUIT SHANGHAI, DUBUIT BENELUX, PUBLIVENOR, DUBUIT Shanghai Co, DUBUIT OF

AMERICA et DUBUIT Inks Vietnam.

Contact

Encres DUBUIT

Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire

Tel : 01.64.67.41.60

www.encresdubuit.com

