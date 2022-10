La Police provinciale de l’Ontario accuse un joueur de jeux en ligne de Richmond Hill de tricher au jeu

English French

TORONTO, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un joueur de jeux sur Internet de Richmond Hill a été accusé de deux chefs d’accusation de tricherie au jeu, en violation de l’article 209 du Code criminel du Canada.



Tous les sites de jeux réglementés - y compris OLG.CA ainsi que les exploitants privés menée et gérée par Jeux en ligne Ontario - sont tenus par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) de mettre en place des systèmes de surveillance pour garantir l’intégrité et l’équité de leurs jeux. Ces mesures sont conçues pour identifier toute activité illégale présumée et pour protéger les joueurs légitimes.

Les accusations résultent d’une activité illégale présumée en mai dernier des joueurs sur deux jeux de Blackjack de de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG). L’activité suspecte a été observée dans une partie de Blackjack en ligne avec croupier en direct par Evolution Gaming, et rapportée ensuite à l’attention de la CAJO. Evolution Gaming est un fournisseur de jeux de croupiers en direct de l’OLG inscrit auprès de la CAJO.

En Ontario, tous les exploitants de jeux sur Internet doivent se conformer à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, à ses règlements et aux Normes du registrateur pour les jeux sur Internet .

. Le Bureau des enquêtes et de l’application des lois (BEAL) de l’OPP est une division de la CAJO, composée de membres en uniforme et de membres civils de l’OPP déployés dans toute la province.

Le BEAL fournit une expertise en matière d’enquête, un soutien en matière de renseignement et un partage efficace de l’information aux forces de l’ordre externes, à la CAJO, ainsi qu’à d’autres organismes de réglementation et parties prenantes de l’industrie, afin de garantir l’intégrité et la sécurité publique dans les secteurs réglementés par la CAJO.



