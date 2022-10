Lantronix bringt neue GNSS-Empfängermodule heraus und erweitert das Angebot für eingebettete IoT-Lösungen

Die neue Serie für eingebettetes GNSS ermöglicht die Erweiterung praktisch jedes Produkts um Positionierungs- und Tracking-, Navigations-, Geofencing- und Timing-Fähigkeiten



IRVINE, Kalifornien, Oct. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweiter Anbieter von sicheren schlüsselfertigen Lösungen für intelligente IT und das Internet der Dinge (IoT), kündigte heute die Markteinführung seiner neuen PNT Series Global Navigation Satellite System (GNSS)-Empfängermodule an. Die eingebetteten Module bieten eine benutzerfreundliche, kostengünstige Lösung, um die Aufnahme von GNSS-Funktionalität in Produkte zu ermöglichen.

Die neuen PNT Series GNSS-Empfängermodule eignen sich für die Verwendung in Consumer-Lösungen, einschließlich Tracking-Geräten für Personen/Haustiere, sowie die Überwachung von landwirtschaftlichen Assets und geschäftliche Lösungen, wie zum Beispiel Drohnen, Mauterfassung, Flottenmanagement, See-, Eisenbahn- und kritische Infrastruktur, Versorgungsunternehmen und andere Anwendungen.

„Durch die Aufnahme von GNSS-Empfängermodulen erweitert Lantronix seine Familie eingebetteter IoT-Produkte, um der wachsenden Nachfrage nach GNSS-Fähigkeiten bei einer breiten Palette von wesentlichen, oftmals kritischen, Consumer- und Geschäftsanwendungen nachzukommen“, so Brian Jaroszewski, Lead Product Line Manager bei Lantronix Inc. „Durch die Hinzufügung von Positionierungs- und Tracking-, Navigations- und Timing-Fähigkeiten werden wesentliche Prozesse in zahlreichen Branchen unterstützt, was unsere Kunden in die Lage versetzt, unsere Welt mit verbesserter Sicherheit und der verbesserten Fähigkeit zum effektiveren Remote-Management von Menschen, Orten und Dingen voranzutreiben.“

Der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) zufolge werden es bis 2031 mehr als 10 Milliarden GNSS-Geräte weltweit in Gebrauch sein. Die dominierende Rolle kommt den Massenmarktsegmenten Consumer-Lösungen, Tourismus und Gesundheit zu, die 92 % aller eingesetzten Geräte beisteuern werden. Die Umsätze aus dem weltweiten GNSS-Downstream-Markt, die sowohl Geräteverkäufe als auch servicebasierte Einnahmen umfassen, werden voraussichtlich über das nächste Jahrzehnt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,2 % wachsen und bis 2031 eine Gesamtsumme von 486 Milliarden USD erreichen.

Zwei verfügbare Modelle

Lantronix PNT-SG3FS

Das bereits jetzt erhältliche, Flash-basierte Modul PNT-SG3FS ist für das gleichzeitige Tracking mehrerer Konstellationen konzipiert. Das eigenständig nutzbare Modul PNT-SG3FS enthält einen Teseo III-Empfänger von ST Microelectronics. Der Ein-Frequenz-Empfänger kann die Signale von bis zu 32 in Sicht befindlichen Satelliten verfolgen und eignet sich für die Frequenzbänder von GPS L1C/A, BeiDou B1, Galileo E1B/C, GLONASS L1OF, SBAS L1C/A (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) und QZSS L1C/A. Der Pin-kompatible Multi-Frequenz-Empfänger PNT-SG4FM bietet Unterstützung für die Frequenzbänder von GPS und QZSS L5C, BeiDou B2a und Galileo E5a.

Das Modul PNT-SG3FS unterstützt Differential GPS (DGPS)-Daten gemäß RTCM 10402.3 zur Verbesserung der Standortgenauigkeit. Das Modul kann mit einer angepassten Firmware Messdaten ausgeben (Trägerphase), die PPP-RTK-Host-Algorithmen für präzise Positionierungsanwendungen unterstützen, und unterstützt 1,8-V- oder 3,3-V-Stromversorgungsdomänen. Assisted-GNSS-Algorithmen unterstützen erweiterte Ephemeridendaten unter Einsatz lokaler autonomer oder servergestützter Lösungen für eine schnelle Time to First Fix (TTFF).

Das Modul bietet eine hochstabile PPS-Ausgabe (Puls pro Sekunde) für die Zeitsynchronisation im Bereich der Stromübertragung, des Betriebs von Telekommunikationsnetzen und der Zeitstempelung von Finanztransaktionen sowie Anwendungseinsätzen bei Versorgungssystemen, wissenschaftlichen Anwendungen, IoT und in Rundfunk- und Datenkommunkations-Netzen.

Das PNT-SG3FS enthält 16 MB Flash-Speicher mit zahlreichen Fähigkeiten, einschließlich Datenaufzeichnung, Geofencing, Wegstreckenzähler, 5-tägiges autonomes Assisted GNSS und Firmware-Aktualisierungen. Integriert ist ein temperaturkompensierter Quarzoszillator (TXCO) für hohe Navigationsperformance und Stabilität. Ebenso verbaut ist ein Echtzeituhr (RTC)-Oszillator mit einer Zeitanpassungsfunktion zum Ausgleich anhand der Genauigkeit des 32.768-kHz-Kristalls bei Timing-Anwendungen.

Lantronix PNT-SG4FM

Der in Kürze erscheinende PNT-SG4FM ist ein Pin-kompatibles, Flash-basiertes Modul für Mehrfrequenz-GNSS-Anwendungen. Das PNT-SG4FM ist bei Verwendung eines angepassten Firmware-Builds für IRNSS geeignet. Das PNT-SG4FM nutzt ausschließlich servergestütztes Assisted GNSS. Zusätzlich ist das PNT-SG4FM mit einem integrierten LNA- und SAW-Filter ausgestattet und bietet Funktionen zur Kurzschluss- und Stromkreisunterbrechungserkennung für den Antennenstatus.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an.

Lantronix ermöglicht seinen Kunden, die Markteinführungszeit zu verkürzen sowie die Betriebszeit und Effizienz zu steigern, indem zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent-Edge-IoT- und Remote-Management-Gateway-Lösungen bereitgestellt werden.

Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten zu Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix .

Weitere Informationen finden Sie im Lantronix-Blog , auf dem wir Diskussionen und Neuigkeiten aus der Branche veröffentlichen. Folgen Sie Lantronix auf Twitter , sehen Sie sich unsere YouTube-Videobibliothek an oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn .

„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht vollständig auf historische oder sachliche Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Dies umfasst unter anderem Aussagen zu unseren Lösungen, Technologien und Produkten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder einer Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden, die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Vertriebsketten sowie die Weltwirtschaft, Cybersicherheitsrisiken, Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und von ausländischen Regierungen, unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren, Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen Eigentumsrechten, die Höhe unserer Verbindlichkeiten, unsere Fähigkeit, unseren Verbindlichkeiten und den Beschränkungen in unseren Verbindlichkeitsvereinbarungen nachzukommen, sowie alle zusätzlichen Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2022 endende Geschäftsjahr enthalten sind, der am 29. August 2022 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in Teil I Punkt 1A dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Einreichungen identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

© 2022 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

