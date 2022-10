TFI International communique ses résultats du troisième trimestre de 2022

Le bénéfice opérationnel du troisième trimestre établi à 318,4 M$ a augmenté de 66 % par rapport à 191,6 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Le bénéfice net du troisième trimestre s’est élevé à 245,2 M$, comparativement à 131,6 M$ au troisième trimestre de 2021, en hausse de 86 %, tandis que le bénéfice net ajusté 1 de 181,2 M$ est en hausse de 30 % comparativement à 138,9 M$ au troisième trimestre de 2021.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action dilué (« BPA » dilué) s’est établi à 2,72 $, une hausse de 97 % comparativement à 1,38 $ au troisième trimestre de 2021, tandis que le BPA ajusté dilué 1 de 2,01 $ a augmenté de 38 % par rapport à 1,46 $ au troisième trimestre de 2021.

Le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,35 $ pour le prochain versement trimestriel, soit une augmentation de 30 %.

La vente des activités de transport de lots complets, de contrôle de température et de logistique sans actif au Mexique de CFI à Heartland Express, Inc. pour 525,0 M$ a généré un profit sur la vente de 75,7 M$.

TFI International organisera une Journée des investisseurs à la Bourse de New York, le 10 novembre 2022.

MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

« TFI International a continué de performer tout au long du trimestre, malgré une plus grande marge d’incertitude macroéconomique, produisant des résultats financiers solides, notamment une augmentation de 69 % du bénéfice opérationnel ajusté par rapport à l’exercice précédent, malgré des charges non-récurrentes et une augmentation de 73 % des flux de trésorerie disponibles », a déclaré Alain Bédard, président du conseil et président et chef de la direction de TFI International. « Cette résilience face aux conditions difficiles de l’industrie reflète directement la diversité de notre marché final et de notre secteur d’activité, notamment une exposition favorable aux grands marchés finaux industriels et seulement environ un tiers de nos revenus proviennent des canaux de vente au détail. De plus, cela réflète la capacité éprouvée de notre équipe à s’adapter en permanence à l’évolution du marché sans jamais perdre de vue nos principes directeurs de longue date. Notre aptitude à ajuster rapidement notre capacité pour répondre à l’évolution de la demande n’est qu’un moteur des solides ratios d’exploitation signalés aujourd’hui dans nos secteurs d’activité. Ce qui est le plus encourageant, c’est la nature autonome des occasions à venir. Nous avons mis en place de multiples initiatives internes qui visent à améliorer l’efficacité en reproduisant nos réussites passées dans l’ensemble de notre réseau. Tout en continuant à exceller sur le plan opérationnel, nous avons aussi maintenu l’accent sur l’affectation stratégique du capital, en réalisant des acquisitions groupées attrayantes et en continuant de racheter des actions. Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui une nouvelle augmentation de notre dividende trimestriel. Notre équipe talentueuse est impatiente de partager davantage nos philosophies opérationnelles, notre orientation stratégique et notre quête continue de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires lors de notre prochaine Journée des investisseurs. »

Faits saillants financiers Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre (en millions de dollars US, sauf les données par action) 2022 2021* 2022

2021* Total des revenus 2 242,0 2 094,0 6 855,8 5 079,5 Revenus avant la surcharge de carburant 1 857,3 1 870,3 5 740,6 4 580,4 BAIIA ajusté1 348,2 296,4 1 120,1 758,0 Bénéfice opérationnel 318,4 191,6 929,2 764,3 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 337,8 211,2 723,3 665,0 Bénéfice net 245,2 131,6 669,7 610,3 BPA – dilué ($) 2,72 1,38 7,27 6,40 Bénéfice net ajusté1 181,2 138,9 579,9 349,7 BPA ajusté – dilué1 ($) 2,01 1,46 6,29 3,66 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en milliers) 88 226 92 982 90 267 93 184

* Retraité pour tenir compte des ajustements aux montants provisoires du regroupement d’entreprise de UPS Freight de l’exercice précédent.

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus de 2,24 G$ constitue une hausse de 7 %, tandis que les revenus de 1,86 G$, après déduction de la surcharge de carburant, représentent une baisse de 1 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel s’est établi à 318,4 M$, comparativement à 191,6 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La vente de CFI s’est traduite par un profit de 75,7 M$ au cours du trimestre, et le reste de l’augmentation est attribuable aux acquisitions d’entreprises et à la croissance organique dans l’ensemble de l’entreprise, malgré l’incidence d’une charge ponctuelle pour le règlement d’un litige de 11,4 M$.

Le bénéfice net de 245,2 M$ a augmenté de 86 % comparativement à 131,6 M$ au cours de la période correspondante de l’exercice précédent, et le bénéfice net de 2,72 $ par action diluée a augmenté de 97 % par rapport à 1,38 $ au cours de la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 181,2 M$, ou 2,01 $ par action diluée, en hausse de 30 %, par rapport à 138,9 M$ ou 1,46 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Dans le secteur de la livraison de colis et courrier, les revenus avant la surcharge de carburant ont diminué de 10 % pour atteindre 120,2 M$ et le bénéfice opérationnel a augmenté de 42 % pour s’établir à 33,9 M$.

Dans le secteur du transport de lots brisés, les revenus avant la surcharge de carburant ont diminué de 5 % pour atteindre 817,2 M$ et le bénéfice opérationnel a augmenté de 5 % pour s’établir à 100,5 M$.

Dans le secteur du transport de lots complets, les revenus avant la surcharge de carburant ont augmenté de 4 % pour atteindre 510,2 M$ et le bénéfice opérationnel a augmenté de 73 % pour s’établir à 96,6 M$.

Pour le secteur de la logistique, les revenus avant la surcharge de carburant ont augmenté de 4 % pour atteindre 424,1 M$ et le bénéfice opérationnel a diminué de 13 % pour s’établir à 29,0 M$, alors que la période de l’exercice en cours comprend des charges de 11,4 M$ pour le règlement d’un litige.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Pour la période des neuf premiers mois de 2022, le total des revenus de 6,86 G$ est en hausse de 35 %, tandis que les revenus de 5,74 G$, après déduction de la surcharge de carburant, représentent une hausse de 25 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le bénéfice net s’est élevé à 669,7 M$, ou 7,27 $ par action diluée, comparativement à 610,3 M$, ou 6,40 $ par action diluée à l’exercice de 2021, qui comprenait un profit de 283,6 M$ réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses. Le bénéfice net ajusté s’est établi à 579,9 M$, comparativement à 349,7 M$, une hausse de 66 %.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, les revenus avant la surcharge de carburant ont augmenté de 56 % dans le secteur du transport de lots brisés, de 13 % dans le secteur du transport de lots complets et de 10 % dans le secteur de la logistique, et ont diminué de 10 % dans le secteur de la livraison de colis et courrier. Le bénéfice opérationnel a été plus élevé dans tous les secteurs au troisième trimestre comparativement à l’exercice précédent, à la suite de l’exclusion des répercussions du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses comptabilisé en 2021 et des charges non-récurrentes liées au règlement d’un litige de 11,4 M$ dans le secteur de la logistique.

RÉSULTATS SECTORIELS (en millions de dollars US) Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois closes les

30 septembre 2022 2021* 2022 2021* $ $ $ $ Revenus1 Livraison de colis et courrier 120,2 133,3 369,9 410,1 Transport de lots brisés 817,2 860,8 2 522,8 1 617,7 Transport de lots complets 510,2 488,6 1 583,0 1 394,7 Logistique 424,1 408,1 1 313,2 1 193,4 Éliminations (14,4 ) (20,6 ) (48,2 ) (35,5 ) 1 857,3 1 870,3 5 740,6 4 580,4 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Livraison de colis et courrier 33,9 28,2 % 23,9 17,9 % 96,7 26,2 % 71,7 17,5 % Transport de lots brisés 100,5 12,3 % 95,9 11,1 % 382,6 15,2 % 469,3 29,0 % Transport de lots complets 96,6 18,9 % 55,8 11,4 % 295,0 18,6 % 168,4 12,1 % Logistique 29,0 6,8 % 33,3 8,2 % 106,2 8,1 % 109,9 9,2 % Siège social 58,5 (17,2 ) 48,6 (55,1 ) 318,4 17,1 % 191,6 10,2 % 929,2 16,2 % 764,3 16,7 %

* Retraité pour tenir compte des ajustements aux montants provisoires du regroupement d’entreprise de UPS Freight de l’exercice précédent.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 337,8 M$ au troisième trimestre, par rapport à 211,2 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation est attribuable à des améliorations du fonds de roulement de 55,6 M$ et à l’augmentation des contributions provenant du bénéfice net. Au cours du trimestre, la Société a versé 233,2 M$ aux actionnaires, dont 24,4 M$ en dividendes et 198,8 M$ par l’intermédiaire de rachats d’actions.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont augmenté de 518,2 M$ au troisième trimestre par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent en raison de la vente de CFI, qui a généré 548,3 M$. Les fonds tirés de la vente de CFI ont été utilisés pour réduire la facilité de crédit renouvelable de la Société. Cela a été compensé par des décaissements de 55,4 M$ pour l’acquisition d’entreprises.

Le 15 septembre 2022, le conseil d’administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,27 $ par action ordinaire en circulation qui a été versé le 15 octobre 2022, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport au dividende trimestriel de 0,23 $ déclaré au troisième trimestre de 2021.

Le 27 octobre, le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,35 $ par action ordinaire en circulation payable le 13 janvier 2023, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2022. Cela représente une augmentation de 30 % par rapport au dernier dividende trimestriel.

RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

TFI International a également annoncé que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« l’offre ») de TFI International. Dans le cadre de l'offre renouvelée, TFI International peut acheter aux fins d'annulation un maximum de 6 370 199 actions ordinaires, représentant 10 % des 63 701 991 actions formant la flotte publique de TFI International. Les actions peuvent être achetées par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York et sur des systèmes de négociation parallèles au cours de la période de douze mois allant du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2023. Au 20 octobre 2022, TFI International comptait 87 179 763 actions ordinaires émises et en circulation.

En vertu de l'offre actuelle de TFI International, qui est entrée en vigueur le 2 novembre 2021 et expire le 1er novembre 2022, TFI International est autorisée à acheter jusqu'à 8 798 283 actions. Au 20 octobre 2022, TFI International a racheté 6 635 855 actions à un prix d'achat moyen pondéré en fonction du volume de 118,01 $ CA par action, par l'intermédiaire des installations de la Bourse de Toronto et sur des systèmes de négociation alternatifs au Canada. Toutes les actions rachetées ont été annulées par TFI International.

Toutes les actions achetées par TFI International dans le cadre de l'offre renouvelée seront au cours du marché des actions au moment de ces achats. Le nombre réel d'actions pouvant être achetées et le moment de ces achats seront déterminés par TFI International. Tout achat effectué par TFI International dans le cadre de l'offre renouvelée sera effectué conformément aux règles et politiques de la Bourse de Toronto ou, selon le cas, à la règle 10b-18 en vertu de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée. Les règles de la Bourse de Toronto permettent à TFI International d'acheter quotidiennement, par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, un maximum de 69 330 actions dans le cadre de l'offre publique de rachat, sous réserve d'une exception pour un « achat en bloc » à la Bourse de Toronto une fois par semaine civile.

Le conseil d'administration de TFI International est d'avis que, à des moments opportuns, le rachat de ses actions par l'intermédiaire de l'offre représente une bonne utilisation des ressources financières de TFI International, car une telle action peut protéger et améliorer la valeur pour les actionnaires lorsque des opportunités se présentent.

Dans le cadre du renouvellement de l'offre, TFI International a conclu un régime d'achat d'actions automatique avec RBC Dominion valeurs mobilières Inc. afin de permettre des achats dans le cadre de l'offre publique de rachat pendant les périodes d'interdiction de TFI International, comme le permettent le Manuel à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto et la Loi sur les valeurs mobilières (Québec). En dehors de ces périodes d'interdiction, TFI International peut racheter des actions à sa discrétion.

JOURNÉE DES INVESTISSEURS

Comme il a été annoncé précédemment, TFI International organisera une Journée des investisseurs le jeudi 10 novembre 2022 de 8 h 30 à midi (HE) à la Bourse de New York, à New York. Les personnes intéressées à y participer sont invitées à confirmer leur présence à l’adresse TFIInvestorDayRSVP@icrinc.com, car le nombre de places est limité. La Journée des investisseurs sera également diffusée en direct et en différé dans la section des événements du site Web de la Société.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

TFI International tiendra une conférence téléphonique le 28 octobre 2022 à 8 h 30 (HE) pour parler de ces résultats. Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 877 704-4453. Il sera également possible d’écouter un enregistrement de la conférence jusqu’à minuit, le 11 novembre 2022, en composant le 844 512-2921 ou le 412 317-6671 et en entrant le code d’accès 13732590.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent rapport de gestion, la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « projet » « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus.

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d’en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l’incidence des normes et des règlements en matière d’environnement, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s’appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d’intérêt, le coût de l’assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, et la liquidité des marchés du crédit et la capacité de la Société à repérer des entreprises à acquérir, à négocier et à conclure la transaction et à intégrer avec succès les activités des entreprises acquises.

La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu’elle n’y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du troisième trimestre de 2022 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’informations financières (« IFRS ») telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (l’IASB), et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

BAIIA ajusté :

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net avant les produits financiers et charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, l’amortissement, le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses et le profit ou la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente. La direction est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d’aider à déterminer la capacité de la Société à évaluer sa performance.

BAIIA ajusté Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre (non audité, en millions de dollars US) 2022 2021* 2022 2021* Bénéfice net 245,2 131,6 669,7 610,3 Charges financières, montant net 21,7 20,5 63,4 51,6 Charge d’impôt sur le résultat 51,5 39,4 196,0 102,4 Amortissement des immobilisations corporelles 61,2 62,3 192,1 159,7 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 31,3 30,6 94,1 81,6 Amortissement des immobilisations incorporelles 14,0 13,6 42,4 41,6 Profit sur la vente d’une entreprise (75,7 ) - (75,7 ) - Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses - - - (283,6 ) Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (1,1 ) (1,6 ) (62,0 ) (5,5 ) BAIIA ajusté 348,2 296,4 1 120,1 758,0 * Retraité pour tenir compte des ajustements aux montants provisoires du regroupement d’entreprise de UPS Freight de l’exercice précédent. Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action ajusté (BPA ajusté), de base ou dilué

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, exclusion faite de l’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises, de la variation nette de la juste valeur et de la charge de désactualisation des contreparties éventuelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, du profit sur la vente d’une entreprise et charges directement attribuables à la vente d’une entreprise. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un bénéfice par action ajusté pour mesurer son rendement d’une période à l’autre, sans les variations liées aux éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l’analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu’ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté Trimestres clos les 30 septembre Périodes de neuf mois closes les 30 septembre (non audité, en millions de dollars US, sauf les données par action) 2022 2021* 2022 2021* Bénéfice net pour la période 245,2 131,6 669,7 610,3 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises 12,0 11,2 38,0 37,4 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles 0,1 0,2 0,1 0,4 Perte (gain) de change, montant net 0,9 0,2 1,1 (0,5 ) Profit sur la vente d’une entreprise, net des dépenses directement attribuables (71,8 ) - (71,8 ) - Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses - - - (283,6 ) (Profit) perte sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (1,0 ) (1,6 ) (61,9 ) (5,3 ) Incidence fiscale des ajustements (4,1 ) (2,8 ) 4,6 (8,8 ) Bénéfice net ajusté 181,2 138,9 579,9 349,7 Bénéfice ajusté par action – de base 2,05 1,49 6,42 3,75 Bénéfice ajusté par action – dilué 2,01 1,46 6,29 3,66 * Retraité pour tenir compte des ajustements aux montants provisoires du regroupement d’entreprise de UPS Freight de l’exercice précédent. Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Note à l’intention du lecteur : Vous trouverez les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités ainsi que le rapport de gestion sur le site Web de TFI International à http://www.tfiintl.com.

Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com