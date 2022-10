Bombardier présentera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2022 le 3 novembre 2022

English French

MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) publiera le 3 novembre 2022 ses résultats financiers du troisième trimestre de 2022.



Conférence téléphonique trimestrielle

Le 3 novembre 2022, à 8 h 00 (HE), Bombardier tiendra une conférence téléphonique à l’intention des investisseurs et des analystes financiers pour passer en revue les résultats financiers de l’entreprise pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique et des tableaux financiers connexes seront disponibles sur la page https://bombardier.com/fr/investisseurs.

Les parties prenantes souhaitant écouter au téléphone la présentation et la période de questions qui suivra peuvent composer l’un des numéros suivants :

En français (avec traduction) :

Numéro d'appel sans frais (Canada/É-U) : 1-877-395-0279

Numéro d'appel local : 514-392-1587

Numéros d'appel internationaux



Code d'accès du participant : 6573056#



En anglais :

Numéro d'appel sans frais (Canada/É-U) : 1-877-405-9213

Numéro d'appel local : 514-861-3304

Numéros d'appel internationaux



Code d'accès du participant : 4633331#

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation, axé sur la conception, la fabrication et l’entretien d’avions d’affaires exceptionnels. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger et Global sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière et relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 240 9649 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+1 514 855 7167