English Finnish

DIGITALIST GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2022 klo: 9:00

Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-30.9.2022

YHTEENVETO

Heinäkuu - syyskuu 2022 (vuoden 2021 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 3,9 milj. euroa (3,9 milj. euroa), kasvua 0,4%.

EBITDA -0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa *), -15,7% liikevaihdosta (13,2%).

EBIT -1,1 milj. euroa (-0,0 milj. euroa**), -29,1% liikevaihdosta (-0,7%).

Katsauskauden tulos -1,8 milj. euroa (-0,4 milj. euroa**), -46,7% liikevaihdosta (-9,8%)

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa**).





*) Vertailukauden käyttökate (EBITDA), liiketulos ja nettotulos sisältävät Ticknovate divestoinnista tuloutuneen myyntivoiton 1,3 milj. euroa.

Tammikuu - syyskuu 2022 (vuoden 2021 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 14,3 milj. euroa (13,5 milj. euroa), kasvua 6,2%.

EBITDA -2,0 milj. euroa (-1,3 milj.euroa*), -14,1% liikevaihdosta, (-9,7%).

EBIT -3,4 milj. euroa (-3,5 milj.euroa**), -24,0% liikevaihdosta (-25,7%).

Katsauskauden tulos -5,0 milj. euroa (-3,9 milj.euroa**), -34,8% liikevaihdosta ( -29,0%).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 (-0,01**) euroa.

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 159 (160), vähennystä 0,6%.

*) Vertailukauden käyttökate (EBITDA), liiketulos ja nettotulos sisältävät Ticknovate divestoinnista tuloutuneen myyntivoiton 1,3 milj. euroa. **) Vertailukauden liiketulos ja nettotulos sisältävät edellisen huomion lisäksi liikearvon alaskirjauksen -0,5 milj. euroa.



Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihtomme tammi-syyskuussa on korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla 14,3 milj. euroa (13,5 milj. euroa), mutta lomakauden jälkeisen heikon alun jälkeen käyttökate on vielä kaukana tyydyttävästä.

Näemme, että markkinoiden turbulenssi on johtanut asiakkaiden investointien vähenemiseen osalla liiketoiminta-alueistamme, emmekä ole kyenneet sopeuttamaan kustannusrakennettamme riittävän nopeasti. Meillä on vielä tehtävää kustannusten tasapainottamiseksi näillä liiketoiminta-alueillamme. Lisätoimenpiteitä on tehtävä toimintatapojamme kehittämisen ja liiketoimintamme organisoinnin suhteen. Jatkamme yleiskustannusten leikkaamista ja säästötoimenpiteiden toteuttamista. Kasvava liikevaihto on kuitenkin avaintekijä, jota tarvitaan konsernin kannattavuuden saavuttamiseksi.

Positiivista on, että meillä on mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia LeanLab SaaS-palvelussamme CX-innovaatioiden asiakasyhteistyöalustana sekä FutureLab-liiketoiminnassamme kestävän pakkausteknologian kehityksessä. Olemme nyt myös parantaneet asemaamme avoimen lähdekoodin teknologiatarjonnallamme Suomessa Ruotsin vahvan asemamme lisäksi ja alkaneet saada asiakkaita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Digitalist Groupilla on pitkä historia julkisen sektorin palvelemisesta sekä Ruotsissa että Suomessa. Yksityisen sektorin varovaisuuden kasvaessa keskitymme entistä enemmän myös julkisen sektorin asiakkaiden hankintaan. Siksi olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet tämän vuosineljänneksen aikana solmittua kaksi uutta puitesopimusta Turun ja Helsingin kaupunkien kanssa.

Meillä on paljon työtä edessämme. Käänne vaatii joustavuutta ja sinnikkyyttä. Haluan kiittää lahjakkaita työntekijöitämme kaikissa studioissamme heidän sitoutumisestaan ​​jokapäiväiseen arvon luomiseen asiakkaille ja jatkuvan parantamiseen.

/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2022 liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan

laskevan verrattuna vuoteen 2021.

MUITA KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Digitalist Group Oyj alensi aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä

Digitalist Group Oyj alensi 22.9.2022 aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä. Uusi ohjeistus on:

Vuonna 2022 liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan

pysyvän samalla tasolla verrattuna vuoteen 2021.

Yhtiön aiempi ohjeistus oli:

Vuonna 2022 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2021.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digitalist Group Oyj alensi aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä

Digitalist Group Oyj alensi 26.10.2022 aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä. Uusi ohjeistus on:

Vuonna 2022 liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan

laskevan verrattuna vuoteen 2021.

Yhtiön aiempi ohjeistus oli:

Vuonna 2022 liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan pysyvän samalla tasolla verrattuna vuoteen 2021.

Katsauskauden jälkeiset pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.

Johdon osavuotisen selvityksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

- Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh +46 76 315 8422 , magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

- Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. 040 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global





Liite