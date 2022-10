Rovio Entertainment Oyj: Q3 osavuosikatsaus: Live-pelit näyttivät voimansa

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 28.10.2022 klo 9.00

Live-pelit näyttivät voimansa

Heinä-syyskuu 2022 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia 77,4 miljoonaan euroon (71,4). Vertailukelpoinen liikevaihto (*) laski 4,6 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate laski 15,6 miljoonaan euroon (17,2) ja oikaistu käyttökatemarginaali laski 20,2 prosenttiin (24,1).

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 12,1 miljoonaan euroon (14,3) ja oikaistu liikevoittomarginaali laski 15,6 prosenttiin (20,0).

Pelien bruttomyynti kasvoi 6,2 prosenttia 70,8 miljoonaan euroon (66,7). Vertailukelpoinen bruttomyynti (*) laski 7,2 prosenttia.

Rovion toiseksi suurimman pelin Angry Birds Dream Blastin bruttomyynti kasvoi 17,5 prosenttia 17,6 miljoonaan euroon. Dream Blast kasvoi jatkuvasti vuosineljänneksen aikana ja lähestyi 20 miljoonan euron tasoa, mikä on paras taso sitten 2019 vuoden lanseerauksen.

Rovion suurimman pelin Angry Birds 2:n bruttomyynti kasvoi 7,8 prosenttia 28,7 miljoonaan euroon.

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 21,3 miljoonaa euroa (18,1) ja 28,7 prosenttia peliliikevaihdosta (26,4).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 8,6 miljoonaa euroa (16,7).

Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,16).

Vuoden 2022 näkymät on päivitetty.

Tammi-syyskuu 2022 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia 240,8 miljoonaan euroon (207,3). Vertailukelpoinen liikevaihto (*) kasvoi 2,1 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 44,3 miljoonaan euroon (38,2) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 18,4 prosenttia (18,4).

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 33,3 miljoonaan euroon (30,5) ja oikaistu liikevoittomarginaali laski 13,8 prosenttiin (14,7).

Pelien bruttomyynti kasvoi 13,5 prosenttia 224,1 miljoonaan euroon (197,5). Vertailukelpoinen bruttomyynti (*) laski 1,0 prosenttia.

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 73,2 miljoonaa euroa (56,6) ja 31,5 prosenttia peliliikevaihdosta (28,3).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 37,9 miljoonaa euroa (26,7).

Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,32).





*) Vertailukelpoinen kasvu on laskettu kiintein USD/EUR-valuuttakurssein ja sisältäen Ruby Gamesin ainoastaan syyskuulta.

Avainluvut

7–9/ 7–9/ Muutos, 1–9/ 1–9/ Muutos, 1–12/ Miljoonaa euroa 2022 2021 % 2022 2021 % 2021 Liikevaihto 77,4 71,4 8,4 % 240,8 207,3 16,1 % 286,2 Käyttökate (EBITDA) 12,2 16,9 -28,1 % 37,6 37,4 0,5 % 50,8 Käyttökate-% 15,7 % 23,7 % 15,6 % 18,0 % 17,7 % Oikaistu käyttökate 15,7 17,2 -9,0 % 44,3 38,2 16,0 % 54,8 Oikaistu käyttökate-% 20,2 % 24,1 % 18,4 % 18,4 % 19,1 % Liikevoitto 8,6 14,0 -38,8 % 26,6 29,7 -10,5 % 37,7 Liikevoittomarginaali, % 11,1 % 19,6 % 11,0 % 14,3 % 13,2 % Oikaistu liikevoitto 12,1 14,3 -15,6 % 33,3 30,5 9,1 % 43,7 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 15,6 % 20,0 % 13,8 % 14,7 % 15,3 % Tulos ennen veroja 10,2 14,6 -30,0 % 30,4 31,1 -2,3 % 40,3 Investoinnit 1,3 0,9 41,6 % 4,6 2,7 69,7 % 4,0 Käyttäjähankinta 21,3 18,1 17,7 % 73,2 56,6 29,3 % 77,2 Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,0 % 19,2 % 19,0 % 19,2 % 22,2 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -81,3 % -72,6 % -81,3 % -72,6 % -77,4 % Omavaraisuusaste, % 72,3 % 73,5 % 72,3 % 73,5 % 70,8 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,16 -35,3 % 0,30 0,32 -6,0 % 0,41 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,10 0,16 -35,8 % 0,30 0,32 -6,6 % 0,41 Liiketoiminnan rahavirta, netto 8,6 16,7 -48,6 % 37,9 26,7 41,8 % 44,0 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 522 490 6,6 % 506 486 4,3 % 490

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Olen tyytyväinen, että suoriuduimme kolmannella vuosineljänneksellä edelleen hyvin haastavassa markkinassa. Raportoitu liikevaihtomme kasvoi 8,4 prosenttia, ja vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 4,6 prosenttia samalla, kun Yhdysvalloissa markkina laski yli 15 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tulosta tukivat live-peliemme, erityisesti Angry Birds Dream Blastin, hyvä suoriutuminen, Ruby Gamesin konsolidointi ja suotuisat valuuttakurssit.

Markkinoiden haasteet jatkuivat edellisen vuosineljänneksen tapaan. On kuitenkin kiinnostavaa huomata, että Yhdysvalloissa nähtiin vain 1 prosentin lasku edelliseen vuosineljännekseen nähden, mikä osoittaa positiivista kehitystä viiden peräkkäisen laskeneen neljänneksen jälkeen. Uskomme edelleen, että pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet mobiilipelimarkkinalla näyttävät houkuttelevilta.

Käynnistimme viime kuukausina merkityksellisiä hankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa asemaamme markkinan elpyessä ja tulevaa kasvua silmällä pitäen.

Angry Birds Dream Blast näyttää tietä

Yksi näistä hankkeista on vahvempi keskittyminen live-pelivalikoimaamme. Kasvatimme live-peliemme resursointia ja -operaatioidemme syvyyttä, ja voimme jo nähdä näiden toimien hyödyt. Esimerkiksi toiseksi suurin pelimme Angry Birds Dream Blast kasvoi kaksinumeroisin luvuin sekä edellisvuodesta että edellisestä vuosineljänneksestä. Tämä on erinomainen saavutus tiimiltä, joka on työskennellyt kovasti parantaakseen pelin laatua ja markkinoitavuutta sen julkaisusta lähtien. Syyskuun lopulla pelin vuosineljännestason liikevaihto kasvoi noin 20 miljoonaan euroon.

Angry Birds 2 jatkoi hyvää suoritustaan ja kasvoi sekä edellisestä vuosineljänneksestä että edellisvuodesta. Kasvun taustalla olivat hyvät live-operaatiot ja vankat käyttäjähankinnan tulokset. Peliin on tulossa myöhemmin tänä vuonna kiinnostavaa uutta sisältöä. Suunnittelemme esimerkiksi uuden linnun lisäämistä peliin ensimmäistä kertaa sitten toisen Angry Birds -elokuvan julkaisun vuonna 2019.

Angry Birds Friends laski hieman edellisestä vuosineljänneksestä. Peliin vaikutti yhteistyökumppaniimme Metaan liittyvä ongelma, jonka vuoksi osa pelaajista menetti väliaikaisesti pelissä edistymisensä, ja tämä aiheutti lyhyen katkon osaan liikevaihtoa. Ongelman korjaamisen jälkeen näimme pelin päivittäisten aktiivisten käyttäjien ja liikevaihdon palautuvan.

Kaksi uutta studiota tukevat kasvua

Tukeaksemme live-kärkipeliemme kasvua avaamme uuden studion Espanjan Barcelonaan. Hanke laajentaa mahdollisuuksiamme löytää osaajia työskentelemään erityisesti live-toimintojen ja tasosuunnittelun parissa – toimintojen, jotka on nyt suurilta osin ulkoistettu. Rekrytoinnit ovat käynnissä, ja tavoitteenamme on laajentaa Espoon Puzzle-studiota tukeva kehitystiimi seuraavien 12 kuukauden aikana 15-henkiseksi.

Jännittävä uutinen on myös se, että Montrealissa tiimi alan veteraaneja päätti yhdessä vaihtaa aikaisemmalta työnantajaltaan osaksi Roviota. Tiimi on erikoistunut hyvin nopeaan prototyyppien luomiseen ja markkinatestaukseen, ja heidän tavoitteenaan on luoda hybridikasuaaleja pelejä. Sisäisesti kutsumme heitä nimellä ”Studio 6”, ja olemme todella iloisia saadessamme heidät joukkoomme.

Hyvä kehitteillä olevien uusien pelien kokonaisuus

Olemme lisäksi edistyneet hyvin uusien pelien kehittämisessä. Moomin: Puzzle & Design kehittyy suunnitellusti ja siirtyy seuraavaan koemarkkinointitestiin ensi vuoden alussa. Puzzle-studiomme työskentelee myös uuden Match-3-pelin parissa, joka perustuu erityisesti Small Town Murders -pelistä saamiimme oppeihin. Peli näyttää lupaavalta, ja sen ensimmäinen markkinoitavuustesti ja varhainen retentiotesti tehdään joulukuussa. Montrealin-studiomme keskittyy laajentamaan Angry Birds -peliä mobiililaitteiden ulkopuolelle Z-sukupolvelle suunnatulla monialustaisella moninpelillä. Marraskuun 7. päivästä lähtien studiota johtaa konsolipelien veteraani Andréane Meunier, jolla on yli vuosikymmenen kokemus Ubisoftilta. Ruby Games, Toronto ja Kööpenhamina edistyvät myös hyvin uusissa peleissään. Kaiken kaikkiaan studioissamme kehitteillä oleva kymmenen pelin kokonaisuus näyttää hyvältä.

Brändiin liittyvänä kehitysaskeleena Angry Birds Summer Madnessin kolmas tuotantokausi julkaistiin Netflixissä elokuussa osana pelien ulkopuolista Angry Birds -sisältöstrategiaamme. Angry Birds -animaatioiden menestys näkyi Rovion hiljattain teettämässä kuluttajatutkimuksessa, jossa Angry Birds oli Netflixin kolmanneksi katsotuin sarja 12–16-vuotiaiden yhdysvaltalaisten teini-ikäisten joukossa.

Olemme innoissamme siirtymisestä vuoden viimeiselle neljännekselle, joka on tyypillisesti peleissä tapahtumarikkain kausi. Aloitamme vuosineljänneksen hyvästä tilanteesta kärkipeliemme osalta ja kausittaisten tapahtumien sarjalla, jolla pyritään kasvattamaan fanien sitoutumista tarjoomaamme.

Kaksi uutta studiota, jo tuloksia antanut vahva keskittyminen live-peleihin sekä uusien pelien hyvä edistyminen antavat meille syytä uskoa Rovion olevan hyvässä asemassa kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi vuonna 2023 ja sen jälkeen. Olen innoissani voidessani jatkaa näiden pyrkimysten johdossa, ja olen ylpeä roviolaisten kekseliäisyydestä löytää jatkuvasti kasvumahdollisuuksia.

2022 päivitetyt näkymät

Odotamme raportoidun liikevaihdon olevan merkittävästi korkeampi ja liikevaihdon vertailukelpoisin valuuttakurssein olevan jonkin verran korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Kasvun nopeuden ja tätä tukevan käyttäjähankintainvestointien määrästä riippuen, erityisesti uusien pelien osalta, sekä uusien pelien kehitykseen kohdistuvien kasvavien investointien johdosta, odotamme oikaistun liikevoiton olevan viime vuotta alhaisempi.

Lisätietoa liittyen Q4 2022 käyttäjähankintaan

Vuoden neljännen vuosineljänneksen käyttäjähankintainvestointien odotamme olevan 28-33 prosenttia pelien liikevaihdosta.

2022 edelliset näkymät

Julkaistujen kärkipeliemme myönteisen kehityksen ja tammikuussa 2022 julkaistun Angry Birds Journey-pelin johdosta sekä Ruby Gamesin ollessa osana Rovion konsernia heti alkuvuodesta, odotamme liikevaihdon vahvaa kasvua vuonna 2022. Kasvun nopeuden ja tätä tukevan käyttäjähankintainvestointien määrästä riippuen, erityisesti uusien pelien osalta, sekä uusien pelien kehitykseen kohdistuvien kasvavien investointien johdosta, odotamme oikaistun liikevoiton olevan viime vuotta alhaisempi.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Rovio järjestää vuoden 2022 kolmatta vuosineljännestä koskevan englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja institutionaalisille sijoittajille 28.10.2022 klo 14.00–15.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana https://investors.rovio.com/fi, ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Puhelinkonferenssin tiedot:

https://call.vsy.io/access-8620

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

Talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on yhdeksän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.

Liite