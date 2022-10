French English

Capgemini signe un accord en vue d’acquérir Quantmetry pour enrichir ses compétences en conseil en IA et data en France

Paris, le 28 octobre 2022 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir conclu un accord1 en vue d’acquérir Quantmetry, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la modélisation mathématique des données et le développement de solutions technologiques d’intelligence artificielle (IA). Quantmetry renforcera les compétences de Capgemini en France en matière de transformation data à l’échelle et de développement de produits et services innovants et à impact positif développés grâce à l’IA de confiance. Cette acquisition permettra également à Capgemini de développer ses services en matière d'industrie intelligente2 et de grandes transformations métier et technologiques. L’opération devrait être finalisée dans les prochains jours.

Créé en 2011 à Paris, Quantmetry s'est forgé une réputation auprès de grands acteurs français de l’industrie, l’énergie, la distribution, la grande consommation et l’assurance. L'acquisition de Quantmetry contribuera à approfondir l’expertise de Capgemini Invent (la marque d'innovation digitale, de conseil et de transformation du groupe Capgemini) en matière de création de valeur, ainsi qu’à accroître sa capacité d’exécution en France. Elle renforcera également sa position de numéro un sur le marché du conseil et de la transformation IA et data.

« Nous réalisons une part significative de notre activité sur ce domaine, précise Mathieu Dougados, Directeur exécutif de Capgemini Invent en France. Quantmetry apporte à Capgemini Invent des expertises métier et sectorielles très complémentaires de celles qui existent déjà au sein du Groupe, avec des synergies très prometteuses. Nos équipes partagent les mêmes valeurs et la même ambition de réaliser des projets porteurs de sens. Cette nouvelle équipe vient renforcer nos services en durabilité, notamment notre offre ‘Data for Net-Zero’. Avec Quantmetry, nous renforçons notre capacité à réaliser des programmes de transformation à fort impact. »

« Nous nous réjouissons de faire partie de Capgemini et de continuer à développer notre savoir-faire et nos valeurs au sein du Groupe, ajoute Jeremy Harroch, CEO et fondateur de Quantmetry. Nous sommes heureux à la perspective de faire fortement grandir nos collaborateurs et proposer des projets exemplaires et impactants à nos clients. Nos consultants, ingénieurs et chercheurs vont pouvoir mettre notre R&D et notre expertise en machine learning au centre d'un écosystème d'excellence. Nous sommes engagés dans la promotion d’une utilisation éthique des mathématiques au service de la prise de décision en entreprise et du bien commun, dans un esprit pionnier. »

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros en 2021.

Get The Future You Want* | http://www.capgemini.com/

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 Cette acquisition se fait sous la forme d’un Share Purchase Agreement (SPA), contrat de vente qui définit les termes du transfert de propriété des actions lors de la cession d'une société.

2 Industrie intelligente fait référence à la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie. La vision de Capgemini de l’industrie intelligente intègre la convergence du monde physique et du monde digital, ainsi que la convergence de l’IT (technologies de l’information) et de l’OT (technologies opérationnelles) qui ouvre la voie à une révolution technologique pour la R&D, l’ingénierie, la fabrication, la supply chain, les opérations et les services. Ces programmes de transformation à grande échelle sont pilotés par la donnée.

