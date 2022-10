Congrès Eurospine un RDV très réussi pour Spineway avec les professionnels du rachis

English French

Participation remarquée lors du congrès Eurospine 2022 à Milan

Spineway et Spine Innovations, dernière acquisition du Groupe, étaient présents du 19 au 21 octobre 2022 à Milan lors du congrès international Eurospine afin de présenter les gammes de produits du Groupe à l’ensemble de la profession du secteur des implants rachidien.

A l’occasion du plus grand congrès scientifique et commercial en Europe consacré à la chirurgie de la colonne vertébrale, qui a regroupé cette année presque 2 000 chirurgiens du monde entier, Spineway a pu présenter ses instruments et implants phares (Mont-Blanc, Mont-Blanc MIS et Twin Peaks), trois nouvelles gammes d’implants rachidiens du Groupe : Kaphorn , Veos, Acifbox ainsi que les 2 modèles de prothèse de disque ESP cervicale et lombaire de Spine Innovations.

Le Groupe a ainsi pu montrer son savoir-faire avec l’étendue de ses gammes, et constater l’intérêt de ses nombreux clients distributeurs internationaux venus des cinq continents, ainsi que de nouveaux distributeurs potentiels (Canada, Argentine, Espagne, Autriche).

Spineway a également organisé avec succès deux événements spécifiques à destination des distributeurs et des chirurgiens :

venus de 12 pays différents, afin de leur annoncer l’intégration de la société Spine Innovations et de leur présenter les nouvelles gammes de produits, Une réunion scientifique organisée par Spine Innovations pour présenter les travaux de deux chirurgiens leaders d’opinion français et suédois concernant les prothèses discales, devant un parterre d’une cinquantaine de chirurgiens internationaux.





Ces rencontres fructueuses confirment la pertinence des synergies produits et territoires entre les deux sociétés.

Fort de cet évènement réussi, Spineway va poursuivre son développement afin de se positionner comme un acteur européen de référence sur le secteur du rachis.

Réunion d’actionnaires

Point d’activité sur le 3ème trimestre 2022 et le salon Eurospine

Jeudi 3 novembre 2022 à 18h en visioconférence

Inscription en cliquant ici



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

