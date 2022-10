Cong Thanh Nguyen zum Business Development Manager für Vietnam bei Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group ernannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“) von Nikkiso Cryogenic Industries, einem Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich bekannt zu geben, dass Cong Thanh Nguyen zum Business Development Manager für den Markt für kryogene Anlagen und Lösungen in Vietnam ernannt wurde.



Cong Thanh Nguyen hat seinen Sitz in Hanoi, Vietnam, und wird von dort an vorderster Front für das wachsende Industriegas- und LNG-Geschäft in der Region tätig sein und Lösungen aus unserem Industrieproduktsortiment sowie einen starken Service und Support vor Ort anbieten. Er wird dafür verantwortlich sein, die Markenbekanntheit der Gruppe bei einer Vielzahl lokaler Kunden auszubauen. Darüber hinaus werden hierdurch neben der Luft- und Raumfahrt und der Medizintechnik drei wichtige Geschäftssparten von Nikkiso in Vietnam ergänzt.

Cong Thanh Nguyen war zuvor Business Development Manager für Vietnam Industrial Gas. Zu seinen Aufgaben gehörte die Zusammenarbeit mit zahlreichen Abteilungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Verbesserungsstrategien. Er besitzt einen Master of Arts-Abschluss in International Business von der University of Greenwich, England (Singapore Campus).

„Congs Erfahrung in der Branche und im internationalen Geschäft in Verbindung mit seiner Kenntnis des lokalen Marktes wird für uns von großem Nutzen sein, wenn wir daran arbeiten, die Möglichkeiten in dieser Region zu entwickeln“, so Tim Born, Vice President, Südostasien.

Mit dieser personellen Erweiterung setzt Nikkiso sein Engagement fort, direkten Support zu bieten und sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

