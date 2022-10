Cong Thanh Nguyen Menamakan Pengurus Pembangunan Perniagaan untuk Vietnam bagi Kumpulan Tenaga Bersih dan Gas Industri Nikkiso

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industry Clean Energy & Industrial Gases Group (“Kumpulan”), sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), gembira untuk mengumumkan bahawa Cong Thanh Nguyen telah dinamakan sebagai Pengurus Pembangunan Perniagaan untuk pasaran Peralatan & Penyelesaian Cryogenic mereka yang berkhidmat di Vietnam.



Berpangkalan di Hanoi, Vietnam, Cong akan berada di barisan hadapan perniagaan Gas Industri dan LNG yang semakin berkembang di rantau ini, menyediakan penyelesaian daripada barisan produk perindustrian kami dan menawarkan perkhidmatan yang kukuh serta sokongan tempatan. Beliau akan bertanggungjawab untuk meluaskan kesedaran jenama Kumpulan kepada rangkaian luas pelanggan tempatan. Di samping itu, ini akan melengkapkan tiga barisan perniagaan utama Nikkiso di Vietnam selain daripada bahagian Aeroangkasa dan Perubatan.

Cong sebelum ini merupakan Pengurus Pembangunan Perniagaan untuk Gas Perindustrian Vietnam. Tanggungjawab beliau termasuk bekerjasama dengan pelbagai jabatan untuk membangun dan melaksanakan strategi penambahbaikan. Beliau mempunyai ijazah Sarjana Sastera dalam Perniagaan Antarabangsa dari Universiti Greenwich, England (Kampus Singapura).

"Pengalaman industri dan perniagaan antarabangsa Cong digabungkan dengan pengetahuannya tentang pasaran tempatan akan memberi manfaat yang besar, kerana kami berusaha membangunkan peluang di rantau ini" menurut Tim Born, Naib Presiden, Asia Tenggara.

Dengan penambahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk menyediakan sokongan langsung dan menjadi premis global dan tempatan untuk pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli mengeluarkan dan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dll.) dan loji pemprosesan untuk Gas Industri, Pencecairan gas asli (LNG), Pencecairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih daripada 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah syarikat induk bagi ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.