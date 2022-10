Cong Thanh Nguyen ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเวียดนามสำหรับ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Cong Thanh Nguyen ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำหรับตลาดอุปกรณ์และโซลูชันการแช่เยือกแข็งโดยการใช้สารไครโอเจน ซึ่งให้บริการในเวียดนาม



Cong จะทำงานที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเขาจะเป็นแนวหน้าในธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมและ LNG ที่กำลังเติบโตในภูมิภาค โดยให้บริการโซลูชันจากสายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเรา อีกทั้งมอบการให้บริการและการสนับสนุนในท้องถิ่นอันยอดเยี่ยม เขาจะรับผิดชอบในการขยายการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มไปยังลูกค้าในท้องถิ่นที่หลากหลาย นอกจากนี้ การดำเนินการนี้จะทำให้สายธุรกิจหลักสามสายของ Nikkiso ในเวียดนามเสร็จสมบูรณ์ นอกเหนือจากธุรกิจการบินอวกาศและการแพทย์

Cong เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Vietnam Industrial Gas ความรับผิดชอบของเขาได้แก่การร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ จำนวนมากเพื่อพัฒนาและใช้กลยุทธ์การปรับปรุง เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศจาก University of Greenwich ประเทศอังกฤษ (วิทยาเขตสิงคโปร์)

“ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและธุรกิจระหว่างประเทศของคุณ Cong ผนวกกับความรู้ของเขาเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างที่เราทำงานเพื่อพัฒนาโอกาสในภูมิภาคนี้ครับ” Tim Born รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

นอกจากนี้ Nikkiso ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนโดยตรงและแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่นต่อไป

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.