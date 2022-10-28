Cong Thanh Nguyen获任担任Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group越南业务开发经理

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加利福尼亚州特曼库拉, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称为“集团”）欣然宣布，Cong Thanh Nguyen已被任命担任越南地区低温设备和解决方案市场的业务开发经理。



Cong常驻于越南河内，投身于该地区不断增长的工业气体和LNG业务的第一线，为客户提供我们的工业产品线解决方案以及强大的服务和本地支持。他将负责把集团的品牌知名度拓展到更广泛的本地客户。此外，除了航空航天和医学领域之外，这将完成Nikkiso在越南的三条主要业务线。

Cong此前曾担任越南工业气体业务开发经理， 负责与众多部门合作制定和实施各项改进战略等业务。他拥有英国格林尼治大学（新加坡校区）国际商务硕士学位。

东南亚地区副总裁Tim Born表示：“Cong具备丰富的行业和国际业务经验，加上他深谙当地市场的发展脉络，这将大大有助于我们在该地区发掘各种机遇。”

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供直接支持以及全球性和本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50余年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。