SMILE récompensée sur l’innovation aux Oro Brilliance Awards 2022

SMILE a annoncé avoir remporté le Prix de l’innovation lors de l’édition européenne 2022 des Oro Brilliance Awards. Après le lancement très attendu de la série de prix en 2021, le prix de cette année continue de célébrer les déploiements les plus créatifs et efficaces des solutions de commerce numérique d’Oro. ainsi que les partenariats et collaborations qui ont généré de la valeur pour les commerçants B2B et leurs clients au cours de la dernière année.





Les Oro Brilliance Awards 2022 coïncident également avec le 10e anniversaire d’Oro, consolidant la position de l’entreprise en tant que pionnier pour le commerce numérique B2X mondial, après avoir été nommé visionnaire dans le Magic Quadrant Gartner 2022.



Les lauréats de l’UE ont été récompensés lors du récent événement OroVibe 2022 à Paris, un rassemblement annuel de l’écosystème en expansion rapide de partenaires et de clients à travers le continent européen.



Les Oro Brilliance Awards EU Edition récompensent des partenaires exceptionnels, en Belgique, en France, dans la région DACH, au Royaume-Uni et dans toute l’Europe, pour leur leadership et leur innovation dans le déploiement harmonieux et l’intégration personnalisée d’OroCommerce, ainsi que leur consultation stratégique sur l’utilisation créative d’Oro pour relever les enjeux clients et stimuler une croissance mesurable grâce à des solutions personnalisées.



SMILE a reçu le prix de l’innovation pour la 2e année consécutive. Cette distinction récompense le partenaire qui a orchestré des projets ambitieux et stimulants d’OroCommerce, en faisant preuve de compétences techniques exceptionnelles, de créativité, d’intégrations élaborées et de résolution de problèmes novateurs, en adressant les besoins commerciaux complexes des clients. SMILE a travaillé main dans la main avec Oro pour aider les grandes marques B2B comme Azelis, Arkema, ICL et Lactalis à transformer leurs ventes B2B en ligne, à stimuler la productivité des ventes et à offrir une expérience client exceptionnelle dans le commerce numérique.



“Notre objectif est de favoriser la croissance des activités interentreprises de nos clients. Notre approche MVP et Core Model éprouvée et basée sur Oro est axée sur le Time to Market & le retour sur investissement. Cela garantit que les programmes de transformation numérique B2B internationaux atterrissent correctement.” Samuel Maître-Jean, Responsable e-Business, Smile.



« Malgré les défis géopolitiques auxquels fait face le marché européen, nos partenaires ont continué de faire preuve de résilience et d’adaptabilité en répondant aux besoins changeants des marques en matière de transformation du commerce numérique », a déclaré Yoav Kutner, PDG et cofondateur d’Oro. « C’était vraiment un plaisir de rencontrer nos partenaires européens en personne à OroVibe Paris et de célébrer leur succès dans la création des solutions les plus complètes, évolutives et flexibles pour les entreprises B2B d’aujourd’hui. Nous attendons avec impatience l’édition nord-américaine des prix l’an prochain. »