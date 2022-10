Annonce du Sommet canadien des données ouvertes 2022

English French

TORONTO, 28 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Communauté canadienne des données ouvertes est heureuse d'annoncer que le prochain Sommet canadien annuel sur les données ouvertes, qui réunira des praticiens et des représentants des données ouvertes et du gouvernement ouvert de partout au Canada et dans le monde, aura lieu les 7 et 8 novembre à Whitehorse, au Yukon. Les détails de l'événement, du programme et de l'inscription sont disponibles sur sommetcanadiendesdonneesouvertes.ca, et les résumés et le calendrier des sessions et des conférenciers sont disponibles sur cods22.entegyapp.com.

L'objectif principal du Sommet est de partager les expériences, les idées et les succès uniques des praticiens du Nord avec l'ensemble de la communauté des données ouvertes du Canada. Réciproquement, cette communauté doit être mise au service de tous les peuples du Nord.



Les thèmes du Sommet de cette année comprennent le développement professionnel dans le domaine des données ouvertes, et les sujets clés suivants, pertinents pour le Nord :



Souveraineté des données autochtones

Les données ouvertes pour affronter les changements climatiques

Les données au service de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement économique



Le Sommet canadien des données ouvertes réunit généralement des centaines de praticiens et de représentants de tous les ordres de gouvernement au Canada, d'organisations de la société civile, du milieu universitaire et du secteur privé. Les sommets précédents ont été organisés par la Ville de Montréal, Niagara Connects, la Ville d'Edmonton et d'autres grandes villes canadiennes.



La Société remercie le gouvernement du Yukon, le gouvernement du Canada, Microsoft Canada et Esri Canada pour leur parrainage et leur soutien, qui lui ont permis d'organiser ce sommet dans le Nord du Canada pour la première fois de son histoire.

À PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ CANADIENNE DES DONNÉES OUVERTES



La Communauté canadienne des données ouvertes est une organisation nationale à but non lucratif qui fournit de l'éducation et des ressources pour la publication et l'utilisation des données ouvertes.



Les données ouvertes font déjà partie de notre vie : prévisions météorologiques, analyses de résultats électoraux, rapports de criminalité, activités caritatives, horaires de transport en commun intégrés dans des applications de cartographie en ligne, etc. Mais un univers de connaissances exploitables reste inexploité dans les données générées quotidiennement par des domaines aussi divers que la généalogie, les observations scientifiques, les archives publiques et les mesures d'impact des programmes. Les publications et l'utilisation des données ouvertes, ainsi que les informations qui en découlent, ont le potentiel de transformer le monde, offrant des possibilités illimitées de développement social, économique et civique.



La publication de données ouvertes englobe désormais les organismes à but non lucratif, le secteur privé et les gouvernements ; tous peuvent y contribuer et en bénéficier.



CONTACT PRESSE CCDO



Paul Connor, directeur exécutif (T : 416-921-6555 E : admin@opendatasociety.ca)