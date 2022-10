Groupe BPCE - Nomination de Nicolas Namias à la présidence du directoire de BPCE

English French

Nomination de Nicolas Namias à la présidence du directoire de BPCE

Paris, le 28 octobre 2022

Le conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni ce jour sous la présidence de Thierry Cahn, a décidé, à l’unanimité de nommer Nicolas Namias à la présidence du directoire de BPCE. Il succèdera à Laurent Mignon à compter du 3 décembre 2022.

Le conseil de surveillance tient à remercier les membres du comité des nominations pour leurs contributions précieuses tout au long de ce processus qui a permis de distinguer des candidats de grande qualité, tous issus des entreprises du Groupe.

Le conseil de surveillance renouvelle ses remerciements les plus chaleureux à Laurent Mignon pour son exceptionnel engagement durant 14 ans au service du Groupe, de ses clients et de l’ensemble de ses collaborateurs. Les prochaines semaines seront consacrées à la mise en œuvre de la transition au sein de BPCE.

Thierry Cahn, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE, a déclaré : « Je tiens à saluer la remarquable mobilisation de l’ensemble du conseil de surveillance et du comité des nominations qui ont mené un processus rapide et approfondi, permettant de sélectionner deux candidatures internes de très grande qualité. Avec l’ensemble des membres du conseil de surveillance, je tiens à féliciter chaleureusement Nicolas Namias pour sa nomination en tant que président du directoire de BPCE en remplacement de Laurent Mignon. En lui succédant, je suis convaincu que Nicolas Namias saura, par son leadership, son expertise et son énergie, poursuivre le développement de notre Groupe au service de nos territoires, de nos clients, de nos collaborateurs et de nos sociétaires.»

Nicolas Namias a déclaré : « Je tiens à remercier très sincèrement le conseil de surveillance pour la confiance qu’il me témoigne. Après avoir contribué à la construction et à la transformation de notre Groupe depuis plus de 14 ans, et après avoir mené avec l’ensemble des équipes un travail approfondi au sein des métiers Global Financial Services pour définir une nouvelle trajectoire de croissance soutenable, je mesure la responsabilité qui sera la mienne en succédant à Laurent Mignon et j’en suis particulièrement heureux et fier. Avec tous les dirigeants du Groupe, j’aurai à cœur de poursuivre le développement de l’ensemble de nos métiers au service de nos sociétaires, de nos clients et de nos collaborateurs en m’appuyant sur ce qui fait notre force : un groupe coopératif décentralisé avec des marques fortes, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis Corporate and Investment Banking et Natixis Investment Managers. Avec des fondamentaux très solides, des expertises reconnues, et des équipes de grand talent en France et à l’international, je suis convaincu que le Groupe BPCE sera au rendez-vous des grandes transitions énergétiques, digitales et sociétales. »

Biographie de Nicolas Namias, nouveau président du directoire du Groupe BPCE

Nicolas Namias débute sa carrière en 2004 à la direction générale du Trésor du ministère de l’économie et des finances. D’abord chargé de la préparation des sommets financiers internationaux, il est ensuite nommé commissaire du Gouvernement suppléant auprès de l’Autorité des marchés financiers.

En 2008, Nicolas Namias rejoint le Groupe BPCE ; il est directeur du pilotage de la banque de proximité et assurance jusqu’en 2012. La même année, il est nommé conseiller technique du Premier ministre pour le financement de l’économie, les entreprises et les affaires économiques internationales.

Nicolas Namias retrouve le Groupe BPCE en 2014 en devenant directeur de la stratégie puis directeur financier de Natixis, membre du comité de direction générale. En 2018, Nicolas Namias est nommé membre du directoire de BPCE, d’abord en charge des finances et de la stratégie, et depuis août 2020, comme directeur général de Natixis.

Nicolas Namias, 46 ans, est ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, diplômé de la Stanford Graduate School of Business (Executive program), de l’ESSEC et de l’Institut d’Études Politiques de Paris.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).

