Selskabsmeddelelse

28. oktober 2022

Meddelelse nr. 22

NKT underskriver kontrakt på den canadiske transmissionslinje Hertel-New York

I selskabsmeddelelse nr. 12 af 1. juli 2022, informerede NKT om at have indgået en kontrakt som turnkey kabelleverandør til Champlain Hudson Power Express (CHPE) højspændingstransmissionslinjen i USA.

NKT har nu underskrevet en kontrakt om levering af DC (jævnstrøm) højspændingskabler til Hertel-New York-projektet, som er udviklet af Hydro-Québec. Projektet er den canadiske forbindelse til CHPE.

Kontrakten omfatter design og produktion af 2 x 60 km 400 kV DC onshore højspændingskabler. Projektet har en anslået kontraktværdi for NKT på ca. EUR 90 mio. i markedspriser (ca. EUR 80 mio. i standard metalpriser).

“Jeg er meget tilfreds med, at vi har vundet kontrakten på Hertel-New York, hvilket understreger vores position som en vigtig partner i at sikre overførslen af ​​vedvarende energi til New York. Dette er et nøgleprojekt for NKT, og vi ser frem til et tæt samarbejde med Hydro-Québec. Vi stræber efter at udvide vores tilstedeværelse i Canada og USA, hvor vi forventer, at den grønne omstilling vil skabe yderligere vækstmuligheder for NKT”, siger Alexander Kara, administrerende direktør i NKT.



Som en del af overførslen af bæredygtig vandkraft fra Canada til byen New York, vil Hertel-New York transportere den vedvarende energi fra Hertel-transformerstationen i Quebec, Canada, til en station nær den amerikanske grænse, hvor den forbinder til CHPE transmissionslinjen. Den samlede transmissionslinje er en regional bæredygtighedsindsats og er en af ​​de største infrastrukturinvesteringer i New Yorks historie. Den bliver et væsentligt bidrag til statens ambitioner om, at mindst 70% af elproduktionen og -forbruget kommer fra vedvarende energikilder i 2030.

De 400 kV DC onshore højspændingskabler til Hertel-New York vil blive produceret i Karlskrona, Sverige, hvor der drages fordel af NKT’s højspændingsteknologi og omfattende erfaring med produktion af kabler. NKT forventer at levere kablerne i 2024.

Kontrakten ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger for 2022.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Media Relations: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2982 0022

