Clean Motion lance EVIG – Véhicule de livraison solaire

French Spanish Italian German English

Jonsered, Suède 20-10-2022 - Clean Motion a officiellement lancé son véhicule de livraison électrique solaire EVIG. Il est désormais possible de commander le véhicule à l'aide du configurateur de flotte de Clean Motion sur le site web, avec une livraison prévue pour le premier trimestre 2023. L’entreprise a également dévoilé le nouveau calculateur de flotte révolutionnaire, qui permet de calculer à la fois le coût et les émissions de la flotte et de les comparer aux véhicules électriques conventionnels.

Aujourd’hui, Clean Motion dévoile le design final et ouvre les commandes.

EVIG est la réponse au besoin critique de véhicules de livraison électriques pour les villes. Il est optimisé pour les livraisons du dernier kilomètre en milieu urbain, capable de transporter n’importe quoi : palettes, colis, courrier et même nourriture. Pour les objets qui doivent être déplacés dans les villes, avec un impact minimal.

Soigneusement développé en fonction des besoins du marché. En Europe, plus de 16 millions de véhicules utilitaires légers sont utilisés dans les villes, la plupart fonctionnant aux combustibles fossiles. Avec le nouveau véhicule EVIG, Clean Motion tend à établir une nouvelle norme pour la livraison en ville et les véhicules utilitaires urbains.

EVIG porte l’efficacité énergétique à un nouveau niveau en ayant le poids du véhicule le plus léger sur le marché.

Principales caractéristiques :

2,5 mètres cubes d’espace de chargement pour une utilisation maximale

Toit solaire de 2,5 mètres carrés pour une dépendance minimale à l’infrastructure de recharge

Faible poids pour une efficacité énergétique optimisée et une longue autonomie

Autonomie de la batterie jusqu’à 200 km

Les prix commenceront à 10 900 EUR, avec des livraisons à venir au 1er trimestre 2023.

EVIG peut dès aujourd’hui être configuré et commandé sur www.cleanmotion.se/order

L’entreprise a également publié son nouveau calculateur de flotte, où les clients peuvent comparer et calculer les coûts et les émissions de leur flotte et les comparer avec les véhicules électriques conventionnels.

Dossier de presse : https://cleanmotion.se/news/press-kit/evig-launch-event

Pour plus d’informations, contactez :

Christoffer Sveder

Directeur Opérations commerciales, Clean Motion AB

Téléphone : +46 70 611 26 98

E-mail : christoffer@cleanmotion.se

À propos de Clean Motion AB

Clean Motion AB est une entreprise suédoise qui fabrique et vend des véhicules véritablement durables pour les villes. Les véhicules sont produits localement et basés sur l’efficacité énergétique et l’efficacité des ressources, afin de maximiser l’adoption des véhicules électriques à l’échelle mondiale. La vision de l’entreprise est de proposer une mobilité urbaine chargée à l’énergie solaire. Elle propose donc des véhicules électriques légers à faible consommation d’énergie pour répondre aux enjeux du transport urbain des années 2000.

Clean Motion AB est cotée sur First North Growth Market sur le Nasdaq Stockholm. Le conseiller certifié est G&W fund commission,

e-mail : ca@gwkapital.se, téléphone : +46 8- 503 000 50. Pour de plus d’informations, consultez les sites suivants : https://www.cleanmotion.se

Pièces jointes