Crédit Agricole Ille-et-Vilaine :Avis financier au 30/09/2022

Information financière trimestrielle

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Résultats au 30 septembre 2022

Diffusion le 28/10/2022

Le Conseil d’Administration a arrêté lors de sa séance du 28 octobre 2022 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 30 septembre 2022.

Dans un contexte économique qui demeure incertain, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine continue de se mobiliser pour soutenir les projets des bretilliens et d’investir pour accompagner le fort dynamisme du territoire.

Une activité commerciale dynamique au service des Bretilliens

La dynamique commerciale du début d’année 2022 se poursuit, illustrée par la conquête de 20 135 nouveaux clients et un nombre de sociétaires en progression de 7,1 % sur un an.

Porté par la croissance soutenue des livrets (+12,9%), le montant d’épargne confié continue de progresser de façon sensible (+7,1%). La collecte sur les supports d’assurance-vie reste dynamique avec une croissance des encours gérés de +1,7% sur un an.

L’encours de crédits progresse de 8,8% pour atteindre 14 503 M€ au 30/09/2022.

L’activité de protection reste bien orientée avec une évolution du nombre de contrats d’assurances des biens et de la personne en hausse de +3,2 % sur un an.





Une structure financière renforcée





La solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1 111 M€ au 30 juin 2022 (en hausse de 3,8 % sur 1 an) et un ratio de solvabilité de 19,33%, largement supérieur aux exigences réglementaires.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,2 Md€, et représentent 11,4 % du bilan consolidé dont le total s'élève au 30 septembre 2022 à 19 Mds€.

La situation en liquidité reste très confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) de 2 449 M€ au 30 septembre 2022.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 24,9 % du bilan consolidé, et 56,9% pour celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe.





Résultats financiers

En base sociale









Le Produit Net Bancaire progresse de 12% sur un an à 232,4 M€ soutenu par les revenus tirés de l’activité clientèle et les dividendes perçus sur les participations.

Le PNB d’activité augmente de 6,7% soutenu par la progression des commissions en lien avec la conquête de nouveaux clients et le développement du portefeuille assurances.

La marge d’intermédiation reste bien orientée malgré la remontée du coût de refinancement et de l’épargne réglementée.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 7,9 % à 138,2 M€ en lien avec le renforcement des équipes commerciales afin d’accompagner la croissance de l’activité et le développement du territoire. Cette évolution reflète le retour à une activité habituelle après les deux dernières années marquées par les restrictions dues à la crise sanitaire.

Le coût du risque progresse de 51% par rapport à la fin d’année 2021 en lien avec la dotation de provisions statistiques. Le taux de CDL s’établit à 1,36% (1) et le taux de couverture de ces créances s’élève à 56,77% (1).

Le résultat net social ressort ainsi en hausse à 44,1M€ contre 33,6M€ au 30 septembre 2021. Le coefficient d’exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s’établit à 56,2%.





En base consolidée (IFRS)





Le Produit Net Bancaire s’établit à 246 M€ contre 213M€ au 30 septembre 2021. Les charges générales d’exploitation ressortent à 133 M€ et le résultat brut d’exploitation à 105 M€.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s’élève à 63 M€.





Chiffres clés

En M€ 30/09/2021 30/09/2022 PNB social 207,6 232,4 Charges de fonctionnement 128,1 138,2 Résultat Brut d'Exploitation 79,5 94,2 Coût du risque (hors FRBG) 20,8 31,6 Résultat Net Social 33,6 44,1 Total bilan (base sociale) 17 125,6 18 691,0 - dont titres à l'actif (1) 1 295,2 1 479,0 - dont capitaux propres (2) 1 644,8 1 659,9 Résultat en normes IFRS 47,1 63,0

(1) Les titres à l’actif contiennent les titres de placement, d’investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

(2) Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés).





Certificats Coopératifs d’Investissement





Au 30 septembre 2022, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement de la Caisse régionale s’établit à 54,5 €.

Il enregistre ainsi une baisse de 21,0 % depuis le début de l’année 2022.





Perspectives





Présent sur le territoire brétillien depuis près de 120 ans, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine y décline résolument sa raison d’être qui est d’être utile à ses clients et son territoire.

L’utilité s’exprime notamment par les actions entreprises dans les domaines économiques, sociétaux et de l’inclusion sociale, portées par l’ensemble de ses caisses locales. L’adhésion croissante des clients au sociétariat contribue au dynamisme de son modèle de banque coopérative et mutualiste. Banque universelle de proximité, le crédit Agricole d’Ille et Vilaine, s’engage résolument dans l’accompagnement des transitions pour toutes ces clientèles et crée une filière dédiée à ces enjeux. Avec son modèle d’agences 100% conseil, ses points relais CA et la création de nouvelles agences, il intensifie son ancrage territorial réaffirmant ainsi sa proximité avec les habitants du département d’Ille et Vilaine.





Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur https://www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine/particulier.html , rubrique Informations réglementées. Contact Relation Investisseurs : Arnaud DOUARD, arnaud.douard@ca-illeetvilaine.fr, 02 99 03 36 42.

