Nextensa SA: REInvest achète le bâtiment Bronze Gate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 28 octobre 2022 17h40 CEST

REInvest achète le bâtiment Bronze Gate

Un partenaire d'investissement immobilier basé au Luxembourg obtient une propriété certifiée BREEAM "Excellent", entièrement louée sur une longue période de 12 ans.



REInvest Asset Management S.A., partenaire d'investissement immobilier basé au Luxembourg, a obtenu l'immeuble de bureaux Bronze Gate, entièrement loué, dans sa ville d'origine, Luxembourg. Le bien a été acquis pour le fonds DEREIF SICAV-FIS, connu pour ses investissements dans l'immobilier européen. Le principal investisseur dans le fonds spécial immobilier basé au Luxembourg est une grande compagnie d'assurance allemande. L'investissement s'élève à environ 65 millions d'euros. Les vendeurs sont les promoteurs Nextensa et Promobe "Grossfeld". Le Bronze Gate devrait recevoir une certification de durabilité BREEAM "Excellent".

L'immeuble de bureaux Bronze Gate est situé au 5 rue Charles Darwin dans la nouvelle partie du quartier de la Cloche d'Or à Luxembourg-Ville, un quartier qui évolue grâces à ses fonctions mixtes combinant les espaces de travail, de commerce et de loisirs. L'ensemble du quartier de la Cloche d'Or a reçu la norme de durabilité allemande DGNB Platinum, qui reflète également la conception écologique de l'infrastructure globale. Le quartier sera également bientôt relié par Luxtram au réseau de tram de la ville de Luxembourg.

"Nous sommes ravis d'avoir acquis le Bronze Gate, un immeuble de bureaux moderne et durable situé dans la porte sud de la ville de Luxembourg, qui ne cesse de se développer. Le marché immobilier luxembourgeois, avec ses conditions sous-jacentes favorables, offre de très bonnes opportunités d'investissement, comme en témoigne la pleine occupation précoce et à long terme de la propriété ", ajoute Daniel Hohls-Larsson, Head of Transaction International et chef de projet chez REInvest.

Bronze Gate, qui a pour particularité une façade en bronze, comprend six étages en surface et deux étages en sous-sol et environ 5 040 m² d'espace locatif. Il a été achevé en septembre 2022. L'immeuble de bureaux a déjà été préloué à long terme à la société de recherche et de courtage atHome Group, spécialisée dans l'immobilier et les véhicules, et au cabinet d'avocats international CMS DeBacker Luxembourg.

Les cabinets d'avocats Linklaters LLP et Clifford Chance ont fourni des conseils liés respectivement à l'achat et à la vente lors de la transaction. Drees & Sommer ont conseillé REInvest sur les questions techniques liées à l'achat et étaient responsables du suivi de la phase de construction.

"Avec Bronze Gate, nous avons obtenu un immeuble de bureaux moderne pour notre fonds immobilier DEREIF SICAV-FIS, entièrement loué à long terme. L'emplacement est tourné vers l'avenir et s’intègre aux quartiers en plein essor du Luxembourg. Nous avons également atteint des normes élevées en ce qui concerne les caractéristiques ESG de l'immeuble. Je tiens particulièrement à souligner l'excellent et très étroit partenariat avec les promoteurs Nextensa et Promobe (Grossfeld)", a déclaré Hans Stuckart, directeur général de REInvest.

Informations générales sur les partenaires de développement immobilier Nextensa et Promobe

Le quartier de la Cloche d'Or est développé en joint-venture entre Promobe et Nextensa. Promobe est un acteur majeur de la promotion immobilière au Grand-Duché de Luxembourg. Nextensa est un investisseur et promoteur immobilier mixte dont les activités sont axées sur des projets de bureaux, de commerces et de logements au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche. Plus d'informations : www.clochedor.lu

