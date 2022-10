HF COMPANY : Résultats semestriels 2022

Résultats Semestriels 2022

Croissance du CA 45,7 %

Résultat net part du groupe de 519 k€

k€* 06-2022 06-2021 Chiffre d’affaires 3 153 2 164 EBE - 57 - 450 Résultat d’exploitation - 485 - 973 Résultat Financier - 759 16 Résultat exceptionnel 1 394 - 20 Quote-part de Résultat des MEE - 4 220 Impôts sur les bénéfices 374 209 Résultat net part du Groupe 519 - 548

* Comptes consolidés du 30 juin 2022 (à périmètre constant – 2021 retraités des activités cédées et abandonnées)

Résultats 2022

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 3 153 k€, contre 2 164 k€ en 2021 soit une progression de 45,7 %.

Le chiffre d’affaires du LAN progresse de 108 %, avec le démarrage du contrat GRDF portant sur des tests et certifications de compteurs à gaz.

Les activités de certification du LAN sur les modems fibre optique et sur le CPL-G3 ont également progressé respectivement de 64 et 46%.

LEA Networks poursuit également sa croissance, en particulier sur le marché nord-américain, avec la fourniture de produits de protection contre la foudre, ainsi que des produits de filtrage et d’alimentation pour les accès réseaux fibre. Ces solutions Powering pour les réseaux sont aussi fortement demandées en Europe.

L’Excédent Brut d’Exploitation tend vers l’équilibre à - 57 k€, contre - 973 k€ au 1er semestre 2021.

Le résultat d’exploitation s’élève - 485 k€.

Le résultat financier ressort à - 759 k€ ; la valorisation à date des placements est impactée par une conjoncture financière défavorable.

Le résultat net part du Groupe est positif à 519 k€, bénéficiant d’un profit exceptionnel de 1 394 k€ lié à la cession de l’ensemble immobilier de Vector détenu par HF company.

Une situation bilancielle solide



Au 30 juin 2022, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 24 M€, soit 72 % du total du bilan. Les capitaux propres s’élèvent à 28.7 M€.

Perspectives 2022

Le Groupe HF Company anticipe une poursuite de la croissance et du redressement du pôle Broadband au cours du second semestre.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2022 le 28 avril 2023

Contacts



HF Company Tél : 02 47 34 38 38 Email : comfi@hfcompany.com



ISIN: FR0000038531 ALHF – Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux. . HF Company est coté sur Euronext Growth, labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

Pièce jointe