Crédit Agricole Nord de France : Résultats financiers au 30 septembre 2022

Lille, le 28 octobre 2022

Résultats financiers au 30 septembre 2022

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Septembre 2022 Septembre 2021 Variation

Activité : Encours de collecte globale 34 935 M€ 33 946 M€ +2,9% Encours de crédits 29 480 M€ 27 436 M€ +7,4%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 475,9 M€ 456,8 M€ +4,2% Résultat Brut d’Exploitation 187,6 M€ 179,7 M€ +4,4% Résultat Net 100,8 M€ 121,5 M€ -17%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 557,1 M€ 498,6 M€ +11,7% Résultat Brut d’Exploitation 231,4 M€ 189,7 M€ +21,9% Résultat Net Part du Groupe 164,8 M€ 136,2 M€ +21%

Structure financière : Bilan consolidé 38 687 M€ 37 072 M€** +4,4% Ratio CET1 Bâle 3 29,11%*** 26,93% +2,18 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 183,14% 172,81% +10,33 pts Ratio Crédit Collecte 137,7% 133% +4,7 pts

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2021

*** Ratio CET1 au 30 juin 2022

**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR …/ …

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 28 octobre 2022, les Comptes consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 septembre 2022.

Activité commerciale

Malgré un environnement économique qui se durcit, la conquête reste dynamique avec plus de 41 800 nouveaux clients depuis le 1er janvier et 500 000 de nos clients seront sociétaires avant la fin de l’année 2022. La Caisse régionale accompagne toujours ses clients dans leurs projets d’investissements et les réalisations de nouveaux crédits atteignent 4,4 Mrds€, en hausse de 12,2% sur un an, dont 2,5 Mrd€ sur les crédits habitat (+2,1% sur un an). Cette dynamique va être freinée sur le 2nd semestre en lien avec le contexte économique et en raison de l’impact du taux d’usure en fort décalage avec les taux de refinancement.

L’épargne des clients, à 34,9 Mrds€, progresse de 2,9% sur un an, principalement soutenue par l’épargne de précaution sur les comptes à vue et les livrets. Conséquence de la hausse des taux, les niveaux de rémunération de l’épargne bilan augmentent au bénéfice des clients.

L’activité d’assurance de biens et de personnes poursuit également son développement, avec une croissance soutenue de 3,4% du nombre de contrats sur un an.



Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 475,9 M€, subit une légère inflexion liée à la hausse des taux, mais reste en progression de 4,2% sur un an, tiré par des évènements exceptionnels et notamment une reprise de provision Epargne Logement et un dividende élevé de la SAS Rue de la Boétie.

Les charges de fonctionnement s’affichent à -288,3 M€, en hausse de 4,1%, en lien avec la transformation du réseau commercial, la poursuite de nos investissements dans les outils et services à destination de nos clients et les premiers impacts de l’inflation sur l’ensemble de nos charges.

Le coût global du risque s’établit à -58,9 M€ contre -18,3 M€ un an auparavant, intégrant majoritairement des provisions sur encours sains résultant d’une anticipation de hausse du niveau de risque en lien avec la situation économique, la crise énergétique et le niveau de l’inflation.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-0,3 M€) et des impôts sur les sociétés (-27,6 M€), le résultat net social s’élève à 100,8 M€, en baisse de 17% sur un an.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 164,8 M€, en progression de 28,6 M€ sur un an, en lien principalement avec les retraitements IFRS des dotations au FRBG et de la valorisation du portefeuille de participations du Pôle Capital Investissement détenu par la Caisse régionale.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé hors retraitements IFRS s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 124,5 M€ contre 124,3 M€ au 30 septembre 2021,

: 124,5 M€ contre 124,3 M€ au 30 septembre 2021, Pôle Capital Investissement : 11,7 M€ contre 6,2 M€ au 30 septembre 2021,

: 11,7 M€ contre 6,2 M€ au 30 septembre 2021, Pôle Presse : 0,1 M€ contre 0,3 M€ au 30 septembre 2021,

: 0,1 M€ contre 0,3 M€ au 30 septembre 2021, Pôle Foncière : 2,5 M€ contre 2,4 M€ au 30 septembre 2021,

: 2,5 M€ contre 2,4 M€ au 30 septembre 2021, Pôle Immobilier : 1,6 M€ contre 1 M€ au 30 septembre 2021,

: 1,6 M€ contre 1 M€ au 30 septembre 2021, Pôle Innovation : -0,6 M€ en lien avec l’entrée du Village By CA Nord de France dans le périmètre de consolidation en décembre 2021.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 16,6€ au 30 septembre 2022, en baisse de 18,6% depuis le 31 décembre 2021.

Perspectives

En raison de la hausse des taux et de l’inflation, de la baisse du pouvoir d’achat des ménages, de la crise énergétique et de ses impacts sur certaines entreprises et commerces et d’un ralentissement de l’activité sur l’immobilier, la Caisse régionale anticipe une décélération de sa dynamique sur le financement de l’économie et une dégradation des risques crédits.

Pièce jointe