Blue Diamond Resorts Anuncia la Reapertura de Starfish Saint Lucia

CANCÚN, Mexico, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts se complace en anunciar la reapertura de Starfish St. Lucia el 1 de noviembre 2022. Después de una pausa temporal en sus operaciones, el resort todo incluido se encuentra listo para recibir a sus huéspedes e invitarles en una experiencia única y pensada para familias, incluyendo amenidades renovadas y la más alta calidad de servicio.



“Santa Lucía es un destino que tiene mucho que ofrecer. Hemos trabajado incansablemente para que nuestros huéspedes se sientan seguros y felices de visitar nuestro resort con una de las ofertas todo incluido más completas de la isla”, comentó Gaurav ‘G’ Sindhi, Vicepresidente de Operaciones del Caribe del Este para Blue Diamond Resorts. “Estamos muy emocionados de poder tener a nuestros clientes de vuelta en el paraíso y de seguir ampliando las oportunidades para los viajeros y nuestros equipos”.

Ubicado en las prístinas costas de arena blanca de Rodney Bay, este resort familiar de 140 habitaciones está rodeado por los exuberantes paisajes por los que Santa Lucía es famosa. Los huéspedes que se alojen en Starfish St. Lucia podrán disfrutar de cómodas habitaciones con vistas panorámicas a los jardines de la propiedad o de la bahía, servicios modernizados, una variedad de opciones gastronómicas y bares, área de juegos para niños, spa y gimnasio en el resort vecino, así como exclusivas locaciones frente al mar para bodas y lunas de miel.

Blue Diamond Resorts, como empresa de gestión hotelera, continúa ampliando su cartera de propiedades y con la reapertura de Starfish St. Lucia, promete brindar una experiencia mejorada a través de un servicio de primer nivel por parte de su amable personal que hará que todas las vacaciones familiares sean nada menos que memorables.

Si desea obtener más información o aprovechar la oferta de reapertura por tiempo limitado, visite www.starfishresorts.com/es/resort/saint-lucia y use el código de promoción "GRANDREOPENING" al reservar antes del 31 de octubre.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia solo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras que Planet Hollywood Adult Scene convertirá sus vacaciones solo para adultos en el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

