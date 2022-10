Mohawk Industries informa de los resultados del tercer trimester

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Georgia, Oct. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy una pérdida neta en el tercer trimestre de 2022 de 534 millones de USD y una pérdida diluida por acción de 8,40 USD, incluyendo el impacto de los cargos por deterioro no monetarios de 696 millones de USD. La actual capitalización bursátil de la empresa, junto con las difíciles condiciones económicas y el aumento de los tipos de descuento, provocaron una revisión de los saldos de su fondo de comercio y sus activos intangibles, dando lugar a dichos cargos por deterioro. Los beneficios netos ajustados ascendieron a 212 millones de USD, y los beneficios ajustados por acción (BPA) fueron de 3,34 USD, excluyendo los cargos por deterioro y otros gastos no recurrentes. Las ventas netas del tercer trimestre de 2022 se situaron en 2.900 millones de USD, lo que supone un aumento del 3,6% en términos declarados y del 8,3% en términos constantes. En el tercer trimestre de 2021, las ventas netas se situaron en 2.800 millones de USD, los beneficios netos en 271 millones de USD y el BPA en 3,93 USD. Los beneficios netos ajustados fueron de 272 millones de USD, y el BPA ajustado fue de 3,95 USD, excluyendo los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos.



En el periodo de nueve meses finalizado el 1 de octubre de 2022, las pérdidas netas y las pérdidas por acción ascendieron a 8 millones de USD y 0,13 USD, respectivamente, incluyendo el impacto de los cargos por deterioro no monetarios mencionados anteriormente. Los beneficios netos ajustados, excluyendo los cargos por deterioro y otros gastos no recurrentes, se situaron en 739 millones de USD y el BPA ajustado fue de 11,56 USD. En el periodo de nueve meses de 2022, las ventas netas se situaron en 9.100 millones de USD, lo que supone un aumento del 7,7% con respecto al año anterior en términos declarados o del 12,1% en términos constantes. En el periodo de nueve meses finalizado el 2 de octubre de 2021, las ventas netas ascendieron a 8.400 millones de USD, los beneficios netos a 844 millones de USD y el BPA a 12,11 USD; excluyendo los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos, los beneficios netos ajustados y el BPA ascendieron a 828 millones de USD y 11,89 USD, respectivamente.

En relación con los resultados del tercer trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y consejero delegado, señala: «Las ventas de Mohawk en el tercer trimestre aumentaron principalmente por el incremento de los precios y la fortaleza del sector comercial. Nuestras ventas fueron más débiles de lo que habíamos previsto, al debilitarse el canal minorista en todas las regiones y categorías de productos. El fortalecimiento del USD también afectó negativamente a nuestras ventas convertidas en 117 millones de USD, es decir, un 4,1%. Nuestros ingresos de explotación se redujeron porque la disminución del volumen provocó un aumento de los costes no absorbidos y la inflación de los materiales, la energía y el transporte afectó a nuestros resultados. Nuestra organización en todo el mundo respondió a los retos económicos con acciones adicionales para optimizar los costes, la productividad y los niveles de inventario.



«Nuestros negocios en Europa se han visto más afectados que el resto debido a la crisis energética sin precedentes y a la elevada inflación que ha ralentizado la economía de la región. Nuestros costes han seguido aumentando y nuestros precios en Europa no han resistido la reciente inflación de los materiales y la energía, circunstancia que ha reducido nuestros márgenes. El gobierno italiano concedió subvenciones a la energía durante el tercer trimestre, y se están debatiendo acciones adicionales tanto de la Unión Europea como de los distintos países. El elevado coste de la energía ha obligado a los consumidores europeos a centrarse en las necesidades y aplazar las compras de carácter opcional. Nuestras ventas y márgenes en el mercado seguirán bajo presión hasta que la región supere estos retos. Estas compras aplazadas aumentarán la demanda cuando la economía se recupere y mejorarán nuestros resultados.

«Estados Unidos está sufriendo el impacto de una elevada inflación general y de unos tipos hipotecarios que han pasado de estar por debajo del 3% a aproximadamente el 7%. Se espera que el mercado residencial, que constituye el segmento más importante de nuestro negocio, siga disminuyendo antes de que se alcance un punto de inflexión. La remodelación se ha ralentizado, y nuestro abanico de productos se ha visto afectado, a medida que los consumidores optan por alternativas que se ajustan a su presupuesto. Se calcula que Estados Unidos tiene un déficit de viviendas de cinco millones de unidades, y más de la mitad de las casas estadounidenses tienen más de 50 años. Se espera que las inversiones en remodelación crezcan a largo plazo a medida que el parque de viviendas estadounidense envejezca y las familias con hipotecas a bajo interés opten por permanecer en sus casas.

«Al tiempo que gestionamos las circunstancias actuales, también invertimos en nuestro negocio a largo plazo. Estamos ampliando nuestra capacidad en categorías de productos en crecimiento, como los suelos LVT, laminados, encimeras de cuarzo, cerámica de primera calidad y aislamiento. En los últimos tiempos, hemos llevado a cabo una serie de adquisiciones estratégicas de menor envergadura que mejorarán nuestra actual oferta de productos y potenciarán nuestras posiciones en el mercado. En Europa, estas adquisiciones incluyen un fabricante de láminas de vinilo, una empresa de suelos de entrepiso y una planta de chapa de madera. En Estados Unidos, adquirimos un fabricante de suelos no tejidos y una empresa de accesorios para suelos.



«En el tercer trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de cerámica global ascendieron a 1.100 millones de USD, lo que supone un aumento del 9,8% en términos declarados y del 12,4% en términos constantes. El margen de explotación del segmento fue negativo en un 51,0%, incluyendo el impacto de un cargo no monetario por deterioro del fondo de comercio y una mayor inflación, parcialmente compensado por las mejoras en los precios, la combinación de productos y la productividad. Excluyendo el impacto de los cargos por deterioro y reestructuración, el margen operativo ajustado del segmento fue del 12,1%. Este segmento obtuvo los mejores resultados operativos del trimestre, a pesar de los importantes efectos negativos de la inflación en Europa. Las ventas en el área de la construcción de viviendas nuevas fueron sólidas en la mayoría de las zonas geográficas, y el área comercial mostró su capacidad de resistencia con proyectos de construcción y remodelación. En la mayoría de los mercados, la remodelación residencial se ha ralentizado debido a la reducción del gasto discrecional del consumidor y a la subida de los tipos de interés. Las ventas de nuestra división de cerámica en EE. UU. aumentaron durante el trimestre, y hemos obtenido apoyo con nuestras nuevas propuestas de mayor margen, que son una alternativa a las importaciones europeas. Nuestras ventas de encimeras crecieron durante el trimestre, encabezadas por nuestras colecciones de cuarzo de gama alta. Los resultados de la cerámica europea superaron nuestras expectativas gracias a nuestras acciones de ventas y precios, a una combinación de productos positiva y a las subvenciones energéticas italianas. Las ventas de nuestras colecciones de gama alta se mantuvieron fuertes, mientras que el aumento de los precios del gas afectó a las ventas de nuestros productos de exterior y de gama baja. En nuestros otros mercados cerámicos, las ventas crecieron principalmente debido a los precios, la combinación de productos y la fortaleza de los canales comerciales. En el cuarto trimestre, todas las actividades están reduciendo la producción, por lo que nuestros costes se verán incrementados.



«En el trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de suelos en el resto del mundo ascendieron a 700 millones de USD, lo que supone un descenso del 4,8% en términos declarados o un aumento del 9,4% en términos constantes. El margen de explotación del segmento fue del 6,2% a consecuencia del aumento de la inflación, las interrupciones de la producción y la disminución de los volúmenes, todo ello parcialmente compensado por la mejora de la combinación de productos. El margen operativo ajustado del segmento fue del 8,5%, excluyendo el impacto de las actividades de reestructuración y el deterioro de ciertos activos intangibles. Las ventas del segmento aumentaron sobre todo como consecuencia de los aumentos de precios y el crecimiento de nuestras actividades de paneles, aislamiento y de nuestro negocio en Oceanía.. Las ventas del segmento son en su mayoría residenciales y se vieron más afectadas por la reducción del gasto de los consumidores. El sector minorista está reduciendo los inventarios y los consumidores están negociando a la baja en todas las categorías. Nuestros márgenes se vieron afectados por la inflación, el menor volumen de ventas y la reducción de la producción. El debilitamiento de los mercados dificulta la implementación de nuevas subidas de precios. Al disminuir las ventas de revestimientos de suelos, aumentamos la actividad promocional para incitar a los consumidores a cambiar de producto. Si bien nuestros laminados de primera calidad y LVT sufrieron mayores presiones, las ventas de nuestras láminas de vinilo más orientadas al valor crecieron. Hemos cerrado la adquisición de un pequeño productor polaco de láminas de vinilo que ampliará nuestro negocio en Europa central y oriental. Los proyectos de nueva construcción en Europa occidental empiezan a ralentizarse, y reforzamos nuestra distribución de aislantes ampliando nuestra base de clientes y las exportaciones. En el caso de los aislantes, los precios de venta fueron ligeramente inferiores al nivel de inflación, y los resultados de los paneles se debilitaron al reducirse la demanda e intensificarse la competencia. Las ventas de la fábrica de paneles francesa que adquirimos el año pasado están aumentando y hemos mejorado su productividad y sus gastos de explotación. Hemos ampliado la distribución de nuestros paneles decorativos de gama alta y hemos adquirido una pequeña empresa alemana de entrepisos que se incorporará a nuestra empresa actual. El mercado australiano evoluciona favorablemente a medida que el país flexibiliza las restricciones por COVID-19, mientras que Nueva Zelanda experimenta una mayor dificultad a causa del debilitamiento de las ventas residenciales.



«En el trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de revestimientos para suelos en Norteamérica ascendieron a 1.100 millones de USD, lo que supone un aumento del 3,7%, y el margen operativo del segmento fue del 5,9%, como resultado de una mayor inflación, menores volúmenes e interrupciones de la producción temporales, parcialmente compensados por las mejoras en los precios y la combinación de productos y la productividad. El margen de explotación ajustado del segmento se situó en el 8,0%, excluyendo el impacto de los costes de reestructuración, adquisición e integración y el deterioro de determinados activos intangibles. Las ventas del segmento aumentaron sobre todo debido a los precios, y los productos de superficie dura obtuvieron mejores resultados gracias a nuestras inversiones en laminado de alta calidad y LVT. El mercado residencial se debilitó cuando la inflación afectó al gasto discrecional de los consumidores y los minoristas redujeron sus inventarios. Nuestras medidas de precios compensaron la inflación de los materiales y la energía, si bien la disminución de los volúmenes de fabricación provocó una absorción desfavorable. Estamos poniendo en práctica nuestros planes de reestructuración para reducir nuestros costes fijos y variables mediante el recorte de los activos más costosos, la reducción de la plantilla y la adaptación de la producción a la demanda. Las ventas de materiales flexibles siguieron mejorando, con un mayor rendimiento en los canales de construcción de nuevas viviendas, multifamiliares y comerciales. Las ventas de láminas de vinilo han aumentado conforme la inflación incrementa el interés por las opciones de suelos orientadas al valor. La primera fase de nuestra nueva planta de LVT situada en la Costa Oeste está funcionando al ritmo previsto, y el año próximo se instalarán más líneas. La demanda de nuestro laminado de alta calidad siguió creciendo como alternativa de alto rendimiento y valor frente a otros revestimientos de suelo. Hemos asumido compromisos destinados a lograr un nivel de saturación de nuestra capacidad actual de laminado y hemos emprendido nuevas inversiones de expansión. Las condiciones del mercado de moquetas se deterioraron en el tercer trimestre más de lo que habíamos previsto, por lo que redujimos la producción, con los consiguientes costes no absorbidos. En el segundo trimestre, anunciamos subidas de precios del sector de la moqueta que se aplicaron en el tercer trimestre, a medida que la inflación seguía aumentando. Debido a la disminución de la demanda, no fue posible aumentar más los precios para compensar la inflación tras el anuncio. Estamos observando reducciones en los costes de las materias primas que deberían adecuarse a nuestros precios actuales cuando se agoten nuestras existencias de mayor coste. Nuestra actividad comercial se mantiene firme, y el índice de facturación arquitectónica refleja la continua actividad de la construcción. Nuestros márgenes comerciales se mantuvieron firmes, porque los precios y la combinación de productos compensaron la inflación durante el trimestre. Hemos adquirido un pequeño fabricante de caucho que produce molduras utilizadas principalmente en instalaciones de suelos comerciales. Las ventas de nuestra actividad de alfombras fueron inferiores a las del año pasado, debido al ajuste de los inventarios por parte de los principales minoristas nacionales. En julio, adquirimos un negocio de alfombras y moquetas no tejidas, y la integración está produciendo sinergias.



«Es difícil predecir la duración de las condiciones económicas actuales o su impacto en nuestra industria. Mientras los bancos centrales de todo el mundo sigan subiendo los tipos de interés y la inflación reduzca el gasto discrecional, prevemos que nuestras actividades sigan bajo presión. La remodelación residencial es el principal impulsor de nuestras ventas, y los consumidores están aplazando las compras y negociando a la baja. En Europa, los precios del gas y la electricidad están reduciendo la demanda y aumentando nuestros costes de fabricación y materiales. Prevemos que los gobiernos europeos adoptarán medidas para reducir el impacto en la economía, las empresas y los consumidores. Nos centramos en gestionar el entorno actual al tiempo que invertimos para maximizar nuestra rentabilidad a largo plazo. Prevemos que la demanda se ralentizará aún más en el cuarto trimestre y que reduciremos la producción, lo que dará lugar a mayores gastos generales no absorbidos. Para mejorar las ventas, estamos aumentando la actividad promocional, introduciendo colecciones diferenciadas y reaccionando ante las acciones de la competencia. Estamos poniendo en marcha acciones de reestructuración, bajando los costes administrativos y de fabricación, y reduciendo las inversiones en marketing y publicidad. En este periodo, los precios de los materiales se dispararon y han empezado a bajar en muchas categorías. En Europa, se están aplazando los proyectos de suelos y reduciendo los volúmenes de la industria. Al mismo tiempo, estamos aumentando los inventarios de productos específicos ante la previsión de un aumento de los costes energéticos este invierno. Tras el anuncio de los precios del segundo trimestre en EE. UU., registramos picos de costes de material de moqueta que reducirán nuestros márgenes hasta que salgan de nuestro inventario. Estamos posponiendo aquellos proyectos de capital que no repercuten en nuestras estrategias a largo plazo, mientras llevamos a cabo aquellos que son fundamentales para los resultados a corto plazo de nuestra actividad. Por último, esperamos que la fortaleza del USD siga reduciendo nuestros resultados convertidos. Teniendo en cuenta estos factores, prevemos que nuestro BPA ajustado para el cuarto trimestre será de 1,40 a 1,50 USD, excluyendo cualquier gasto de reestructuración u otros gastos extraordinarios.



«Durante las últimas décadas, Mohawk ha superado con éxito muchos periodos difíciles y recesiones del sector. Los fundamentales de nuestro negocio siguen siendo sólidos, y los pavimentos para suelos siguen siendo un componente esencial de todas las nuevas construcciones y remodelaciones. Mohawk ha alcanzado posiciones de liderazgo en mercados clave de todo el mundo con marcas conocidas y una amplia oferta de productos. Durante este periodo, estamos invirtiendo de cara a la recuperación del mercado que siempre se produce tras la caída de nuestro sector. Estamos ampliando nuestras categorías de mayor crecimiento de LVT, laminado, encimeras de cuarzo, cerámica de primera calidad y aislamiento, lo que aumentará nuestros ingresos y rentabilidad en el próximo ciclo de crecimiento. También hemos realizado adquisiciones estratégicas que se integran en nuestras actividades y crean importantes sinergias que mejorarán los resultados combinados. Mohawk presenta un sólido balance con un bajo apalancamiento de deuda neta de 1,2 veces el EBITDA y una liquidez disponible que supera la cifra de 1.800 millones de USD para gestionar el entorno actual y optimizar los resultados a largo plazo».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha transformado su negocio, pasando de ser un fabricante de alfombras estadounidense a la mayor empresa de revestimientos del mundo, con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Algunas de las declaraciones de los párrafos anteriores, particularmente aquellas que anticipan el rendimiento futuro, las perspectivas comerciales, el crecimiento y las estrategias operativas y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «anticipa», «espera» y «estima» o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». Para esas declaraciones, Mohawk exige la protección legal para declaraciones prospectivas contenidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o del sector, competencia, inflación y deflación en los precios de las materias primas y otros costes de insumos, inflación y deflación en los mercados de consumo, costes y suministro de energía, nivel de gastos de capital en un momento determinado, implementación de los aumentos de precios para los productos de la Empresa en un momento determinado, cargos por deterioro, integración de adquisiciones, operaciones internacionales, introducción de nuevos productos, saneamiento de las operaciones, impuestos y reformas fiscales, reclamaciones sobre productos o de otro tipo, litigios, los riesgos y la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19, así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Cost of sales 2,203,878 1,979,702 6,697,404 5,908,585 Gross profit 713,661 837,315 2,388,986 2,531,291 Selling, general and administrative expenses 523,479 477,341 1,510,076 1,449,378 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 - 695,771 - Operating (loss) income (505,589 ) 359,974 183,139 1,081,913 Interest expense 13,797 14,948 37,337 45,083 Other (income) expense, net (1,242 ) 21 (1,622 ) (13,374 ) (Loss) earnings before income taxes (518,144 ) 345,005 147,424 1,050,204 Income tax expense 15,569 73,821 155,193 205,756 Net (loss) earnings including noncontrolling interests (533,713 ) 271,184 (7,769 ) 844,448 Net earnings attributable to noncontrolling interests 256 206 440 378 Net (loss) earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (533,969 ) 270,978 (8,209 ) 844,070 Basic (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (8.40 ) 3.95 (0.13 ) 12.16 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,534 68,541 63,923 69,389 Diluted (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (8.40 ) 3.93 (0.13 ) 12.11 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,534 68,864 63,923 69,683 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 224,774 498,739 427,435 1,096,735 Less: Capital expenditures 150,043 147,740 430,084 375,179 Free cash flow $ 74,731 350,999 (2,649 ) 721,556 Depreciation and amortization $ 153,466 148,618 436,449 448,299 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) October 1, 2022 October 2, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 326,971 1,128,027 Short-term investments 110,000 - Receivables, net 2,003,261 1,880,476 Inventories 2,900,116 2,215,630 Prepaid expenses and other current assets 513,981 421,944 Total current assets 5,854,329 5,646,077 Property, plant and equipment, net 4,524,536 4,442,339 Right of use operating lease assets 400,412 385,606 Goodwill 1,827,968 2,612,201 Intangible assets, net 823,100 911,271 Deferred income taxes and other non-current assets 370,689 452,806 Total assets $ 13,801,034 14,450,300 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,542,139 588,669 Accounts payable and accrued expenses 2,256,097 2,209,942 Current operating lease liabilities 106,511 103,132 Total current liabilities 3,904,747 2,901,743 Long-term debt, less current portion 1,019,984 1,710,207 Non-current operating lease liabilities 306,617 292,806 Deferred income taxes and other long-term liabilities 744,629 793,095 Total liabilities 5,975,977 5,697,851 Total stockholders' equity 7,825,057 8,752,449 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,801,034 14,450,300 Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 1,096,656 998,444 3,319,982 2,967,818 Flooring NA 1,089,634 1,050,453 3,261,082 3,100,892 Flooring ROW 731,249 768,120 2,505,326 2,371,166 Consolidated net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Operating (loss) income: Global Ceramic $ (559,706 ) 118,896 (305,099 ) 343,135 Flooring NA 64,672 118,625 260,026 315,866 Flooring ROW 45,508 133,595 304,265 456,787 Corporate and intersegment eliminations (56,063 ) (11,142 ) (76,053 ) (33,875 ) Consolidated operating (loss) income $ (505,589 ) 359,974 183,139 1,081,913 Assets: Global Ceramic $ 4,866,822 5,174,981 Flooring NA 4,490,502 3,960,037 Flooring ROW 4,036,675 4,276,310 Corporate and intersegment eliminations 407,035 1,038,972 Consolidated assets $ 13,801,034 14,450,300





Reconciliation of Net (Loss) Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Nine Months Ended October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net (loss) earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (533,969 ) 270,978 (8,209 ) 844,070 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 34,460 1,044 38,118 18,560 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,401 226 1,544 682 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 - 695,771 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - - (6,211 ) Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - - 2,302 One-time tax planning election - - - (26,731 ) Legal settlements and reserves 45,000 - 45,000 - Release of indemnification asset - - 7,324 - Income taxes - reversal of uncertain tax position - - (7,324 ) - Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (10,168 ) - (10,168 ) - Income taxes (20,487 ) (203 ) (23,291 ) (4,317 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 212,008 272,045 738,765 828,355 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.34 3.95 11.56 11.89 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,534 68,864 63,923 69,683 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) October 1, 2022 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,542,139 Long-term debt, less current portion 1,019,984 Total debt 2,562,123 Less: Cash and cash equivalents 326,971 Net debt 2,235,152 Less: Short-term investments 110,000 Net debt less short-term investments $ 2,125,152 Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended December 31,2021 April 2,2022 July 2,2022 October 1, 2022 October 1, 2022 Operating income (loss) $ 253,098 320,801 367,927 (505,589 ) 436,237 Other income (expense) (1,140 ) (2,438 ) 2,818 1,242 482 Net income attributable to noncontrolling interests (11 ) (105 ) (79 ) (256 ) (451 ) Depreciation and amortization(1) 143,411 141,415 141,569 153,466 579,861 EBITDA 395,358 459,673 512,235 (351,137 ) 1,016,129 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,641 1,857 1,801 21,375 29,674 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 143 1,401 2,611 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - - 695,771 695,771 Legal settlements and reserves - - - 45,000 45,000 Release of indemnification asset - 7,324 - - 7,324 Adjusted EBITDA $ 401,066 468,854 514,179 412,410 1,796,509 Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.2 (1) Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Nine Months Ended October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Adjustment to net sales on constant shipping days 17,504 - 49,315 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 116,782 - 327,350 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 3,051,825 2,817,017 9,463,055 8,439,876 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales $ 1,096,656 998,444 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 4,542 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 20,774 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,121,972 998,444 Reconciliation of Segment Net Sales to Adjusted Segment Net Sales (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales $ 1,089,634 1,050,453 Rug adjustment 40,000 - Adjusted segment net sales $ 1,129,634 1,050,453 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales $ 731,249 768,120 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 12,962 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 96,008 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 840,219 768,120 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended October 1, 2022 October 2, 2021 Gross Profit $ 713,661 837,315 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30,422 552 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,401 226 Adjusted gross profit $ 745,484 838,093 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended October 1, 2022 October 2, 2021 Selling, general and administrative expenses $ 523,479 477,341 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,117 ) (521 ) Legal settlements and reserves (45,000 ) - Adjusted selling, general and administrative expenses $ 474,362 476,820 Reconciliation of Operating (Loss) Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended October 1, 2022 October 2, 2021 Operating (loss) income $ (505,589 ) 359,974 Adjustments to operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 34,539 1,073 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,401 226 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 - Legal settlements and reserves 45,000 - Adjusted operating income $ 271,122 361,273 Reconciliation of Segment Operating (Loss) Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic October 1, 2022 October 2, 2021 Operating (loss) income $ (559,706 ) 118,896 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3,366 212 Impairment of goodwill 688,514 - Adjusted segment operating income $ 132,174 119,108 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA October 1, 2022 October 2, 2021 Operating income $ 64,672 118,625 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20,223 1,396 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,401 - Impairment of indefinite-lived intangibles 1,407 - Adjusted segment operating income $ 87,703 120,021 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW October 1, 2022 October 2, 2021 Operating income $ 45,508 133,595 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10,950 (454 ) Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 226 Impairment of indefinite-lived intangibles 5,850 - Adjusted segment operating income $ 62,308 133,367 Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Corporate and intersegment eliminations October 1, 2022 October 2, 2021 Operating (loss) $ (56,063 ) (11,142 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - (82 ) Legal settlements and reserves 45,000 - Adjusted segment operating (loss) $ (11,063 ) (11,224 ) Reconciliation of (Loss) Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended October 1, 2022 October 2, 2021 (Loss) earnings before income taxes $ (518,144 ) 345,005 Net earnings attributable to noncontrolling interests (256 ) (206 ) Adjustments to (loss) earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 34,460 1,044 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,401 226 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 - Legal settlements and reserves 45,000 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 258,232 346,069 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended October 1, 2022 October 2, 2021 Income tax expense $ 15,569 73,821 Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 10,168 - Income tax effect of adjusting items 20,487 203 Adjusted income tax expense $ 46,224 74,024 Adjusted income tax rate 17.9 % 21.4 %

La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la SEC, las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa cree que estas medidas no contables, una vez conciliadas con las medidas PCGA de EE. UU. correspondientes, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: medidas de ingresos no contables que ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros y con medidas de rentabilidad no contables que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Los elementos excluidos de las medidas de ingresos no contables de la Empresa incluyen: transacciones en moneda extranjera y su compensación y el impacto de las adquisiciones.

La Empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la Empresa. Los elementos excluidos de las medidas de rentabilidad no contables de la Empresa incluyen: costes de reestructuración, relacionados con la adquisición y la integración y otros costes, liquidaciones y reservas legales, deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles de vida indefinida, contabilidad de la compra de adquisiciones, incluido el incremento del inventario, liberación de activos de indemnización y reversión de posiciones fiscales inciertas.