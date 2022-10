Mohawk Industries publie ses résultats du 3e trimestre

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Géorgie, 30 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui une perte nette de 534 millions de dollars au troisième trimestre 2022 et une perte diluée par action de 8,40 dollars, y compris l'impact des charges de dépréciation hors trésorerie de 696 millions de dollars. La capitalisation boursière actuelle de la Société, associée à des conditions économiques difficiles et à des taux d'actualisation plus élevés, a conduit à un examen de ses coûts d'emprunt volonté et de ses soldes d'actifs incorporels, ce qui a entraîné des charges de dépréciation. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 212 millions de dollars et le bénéfice par action (BPA) ajusté à 3,34 dollars, exclusion faite des frais de dépréciation et autres frais non récurrents. Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre 2022 a atteint 2,9 milliards de dollars, en hausse de 3,6 % pour le trimestre et de 8,3 % sur une base constante. Pour le troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires net s'élevait à 2,8 milliards de dollars, le bénéfice net à 271 millions de dollars et le BPA à 3,93 dollars. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 272 millions de dollars et le BPA ajusté à 3,95 dollars, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Pour les neuf mois clos au 1er octobre 2022, la perte nette et la perte par action s'élevaient respectivement à 8 millions de dollars et à 0,13 dollars, impact des charges de dépréciation hors trésorerie mentionnés ci-dessus compris. Le bénéfice net ajusté hors dépréciation et autres frais non récurrents s'est établi à 739 millions de dollars et le BPA ajusté à 11,56 dollars. Durant la période de neuf mois de 2022, le chiffre d'affaires net a atteint 9,1 milliards de dollars, soit une hausse de 7,7 % par rapport au chiffre consigné l'année précédente, soit 12,1 % sur une base constante. Pour la période de neuf mois close au 2 octobre 2021, le chiffre d'affaires net était de 8,4 milliards de dollars, le bénéfice net de 844 millions de dollars et le BPA de 12,11 dollars. Si l'on exclut les restructurations, acquisitions et autres frais, le bénéfice net et le BPA s'élevaient respectivement à 828 millions de dollars et 11,89 dollars.

S'exprimant à propos des résultats du troisième trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Les ventes du troisième trimestre de Mohawk ont augmenté principalement en raison des hausses de prix et de la force dans le secteur commercial. Nos ventes ont été plus faibles que nous ne l'avions prévu, le canal de vente au détail s'étant assoupli dans toutes les régions et catégories de produits. Le renforcement du dollar américain a également eu un impact négatif de 117 millions de dollars, soit 4,1 %, sur nos ventes converties. Notre bénéfice d'exploitation a diminué, car la baisse du volume a entraîné une hausse des coûts non absorbés et l'inflation des matériaux, de l'énergie et des transports a eu un impact sur nos résultats. Notre organisation mondiale a répondu aux défis économiques en prenant des mesures supplémentaires pour optimiser les coûts, la productivité et les niveaux d'inventaire.



« Nos activités en Europe ont été plus touchées que d'autres en raison de la crise énergétique sans précédent et de la forte inflation qui a ralenti l'économie de la région. Nos coûts ont continué à augmenter, et nos prix en Europe n'ont pas été à la hauteur de l'inflation récente des matériaux et de l'énergie, ce qui a réduit nos marges. Le gouvernement italien a accordé des subventions pour l'énergie au cours du troisième trimestre, et des mesures supplémentaires de la part de l'Union européenne et de différents pays sont en cours d'examen. Le coût élevé de l'énergie a contraint les consommateurs européens à se concentrer sur leurs nécessités et à différer leurs achats discrétionnaires. Nos ventes et nos marges sur le marché resteront sous pression jusqu'à ce que la région surmonte ces défis. Ces achats différés augmenteront la demande lorsque l'économie rebondira et amélioreront nos résultats.



« Les États-Unis sont affectés par une inflation globale élevée et des taux d'hypothèques qui sont passés de moins de 3 % à environ 7 %. Le marché résidentiel, qui est la partie la plus importante de notre activité, devrait continuer à décliner avant que nous ne voyions un point d'inflexion. La rénovation a ralenti, et notre gamme de produits a été affectée alors que les consommateurs se tournent vers des options qui correspondent à leurs budgets. On estime que les États-Unis présentent un déficit de logement de cinq millions d'unités, et plus de la moitié des logements américains ont plus de 50 ans. Les investissements de rénovation devraient croître à long terme alors que le parc immobilier des États-Unis vieillit et que les familles dont les taux hypothécaires sont faibles choisissent de rester chez elles.



« Alors que nous gérons la conjecture actuelle, nous investissons également dans notre entreprise sur le long terme. Nous étendons notre capacité dans les catégories de produits en pleine croissance, y compris les LVT, les stratifiés, les plans de travail en quartz et les céramiques et isolants haut de gamme. Nous avons récemment réalisé un certain nombre d'acquisitions stratégiques plus petites qui amélioreront notre offre de produits actuelle et tireront parti de nos positions existantes sur le marché. En Europe, il s'agit notamment d'une entreprise de feuilles de vinyle, d'une société de revêtements de sol pour mezzanine et d'une usine de placage en bois. Aux États-Unis, nous avons fait l'acquisition d'un fabricant de revêtements de sol non tissés et d'une société spécialisée dans les accessoires de revêtement de sol.



« Au cours du troisième trimestre, notre segment Céramique mondiale a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 9,8 % en publié et de 12,4 % à taux constant. La marge d'exploitation du segment a été négative de 51,0 %, y compris l'impact d'une charge de dépréciation de l'écart de l'acquisition hors trésorerie et d'une inflation plus élevée, partiellement compensés par l'amélioration des prix, de la composition et de la productivité. Hors impact des charges de dépréciation et de restructuration, la marge d'exploitation ajustée du segment s'est élevée à 12,1 %. Le segment a enregistré les performances d'exploitation les plus élevées au cours du trimestre, même compte tenu de la volatilité importante due à l'inflation en Europe. Les ventes dans le canal de construction de nouveaux logements étaient solides dans la plupart des zones géographiques, et le canal commercial a fait preuve de résilience avec la poursuite de projets de construction et de rénovation. Sur la plupart des marchés, la rénovation résidentielle a ralenti en raison du resserrement des dépenses discrétionnaires des consommateurs et de la hausse des taux d'intérêt. Les ventes de notre activité céramique aux États-Unis se sont accrues au cours du trimestre, et nous gagnons en soutien avec nos nouvelles introductions à marge plus élevée qui constituent une alternative aux importations européennes. Nos ventes de plans de travail ont augmenté au cours du trimestre, notamment grâce à nos collections de quartz haut de gamme. Les résultats de notre activité céramique en Europe ont dépassé nos attentes en raison de nos actions de vente et de tarification, de notre composition positive et des subventions énergétiques italiennes. Les ventes de nos collections haut de gamme sont restées solides, tandis que l'augmentation des prix du gaz a eu un impact sur les ventes de nos produits extérieurs et de gamme inférieure. Sur nos autres marchés de la céramique, les ventes ont augmenté principalement grâce à la tarification, à la composition et à la force des canaux commerciaux. Toutes les entreprises réduisent leur production au cours du quatrième trimestre, ce qui augmentera nos coûts.



« Pour ce trimestre, le chiffre d'affaires net du segment Revêtements de sol Reste du monde s'est élevé à 0,7 % en publié, soit une baisse de 4,8 % en reporté ou une hausse de 9,4 % sur une base constante. La marge d'exploitation du segment s'est élevée à 6,2 % en raison d'une inflation plus élevée, de fermetures temporaires de centres de fabrication et de volumes plus faibles, partiellement compensés par des améliorations de la composition des produits. La marge d'exploitation ajustée du segment s'est élevée à 8,5 %, hors impact des activités de restructuration et de la dépréciation de certains actifs incorporels. Les ventes du segment ont augmenté principalement en raison de l'augmentation des prix et de la croissance de nos activités de panneaux, d'isolation et en Océanie. Les ventes du segment sont principalement résidentielles et ont été plus affectées par les dépenses limitées des consommateurs. Le secteur de la vente au détail réduit les stocks, et les consommateurs achètent moins de produits haut de gamme dans toutes les catégories. Nos marges ont été compressées par l'inflation, la réduction du volume des ventes et la baisse de la production. L'affaiblissement des marchés rend les hausses de prix supplémentaires plus difficiles à mettre en œuvre. Avec l'assouplissement des ventes de revêtements de sol, nous avons augmenté l'activité promotionnelle pour encourager les consommateurs à opter pour des produits haut de gamme. Alors que nos stratifiés haut de gamme et nos LVT étaient confrontés à des pressions plus fortes, les ventes de nos feuilles de vinyle plus axées sur la valeur ont augmenté. Nous avons achevé l'acquisition d'un petit producteur polonais de feuilles de vinyle qui étendra notre activité en Europe centrale et de l'Est. Les nouveaux projets de construction en Europe de l'Ouest commencent à ralentir, et nous améliorons notre distribution de produits d'isolation en élargissant notre clientèle et nos exportations. Nos prix de vente de produits d'isolation ont été légèrement derrière l'inflation, et les résultats de nos panneaux se sont affaiblis alors que la demande s'atténuait et que la concurrence s'intensifiait. L'usine française de panneaux que nous avons acquise l'année dernière augmente les ventes, et nous avons amélioré sa productivité et ses dépenses d'exploitation. Nous avons étendu la distribution de nos panneaux décoratifs haut de gamme et fait l'acquisition d'une petite société allemande de revêtements de sol pour mezzanine qui s'intégrera à notre activité existante. Le marché australien s'améliore alors que le pays allège les restrictions liées à la COVID et que la Nouvelle-Zélande est plus difficile avec l'affaiblissement des ventes résidentielles.



« Au cours du trimestre, notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 3,7 % en publié, et la marge d'exploitation du segment s'est élevée à 5,9 % en raison de la hausse de l'inflation, de la baisse des volumes et de fermetures temporaires de centres de fabrication, partiellement compensées par l'amélioration des prix, de la composition et de la productivité. La marge d'exploitation ajustée du segment s'est élevée à 8,0 %, hors impact des coûts de restructuration, d'acquisition et liés aux intégrations et de la dépréciation de certains actifs incorporels. Les ventes du segment ont augmenté principalement en raison de la tarification, les produits de surface dure ayant enregistré une surperformance due à nos investissements dans le stratifié haut de gamme et le LVT. Le marché résidentiel s'est atténué car l'inflation a eu un impact sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs, et les détaillants ont réduit leurs stocks. Nos mesures de tarification ont compensé l'inflation des matériaux et de l'énergie, bien que la baisse des volumes de fabrication ait conduit à une absorption défavorable. Nous mettons en œuvre nos plans de restructuration pour réduire nos coûts fixes et variables en fermant des actifs à coûts plus élevés, en réduisant les effectifs et en alignant la production sur la demande. Nos ventes résilientes ont continué à s'améliorer, avec nos performances les plus élevées dans nos canaux de construction de nouveaux logements, multifamiliaux et commerciaux. Les ventes de feuilles de vinyle se sont renforcées à mesure que l'inflation augmentait l'intérêt pour les options de revêtements de sol axés sur la valeur. La première phase de notre nouvelle usine de LVT sur la côte Ouest fonctionne aux niveaux de production prévus, et des lignes supplémentaires seront installées tout au long de l'année prochaine. La demande pour notre stratifié haut de gamme a continué de croître en tant qu'alternative de haute performance et à valeur ajoutée aux autres revêtements de sol. Nous nous engageons à saturer notre capacité actuelle de stratifiés et avons initié de nouveaux investissements d'expansion. Les conditions du marché de la moquette se sont assouplies au cours du troisième trimestre plus que nous ne l'avions prévu, et nous avons réduit la production, ce qui a entraîné des coûts non absorbés. Au cours du deuxième trimestre, nous avons annoncé des hausses des prix de la moquette qui ont été mises en œuvre au cours du troisième trimestre alors que l'inflation continuait à augmenter. Avec la baisse de la demande, nous n'avons pas été en mesure d'augmenter davantage les prix pour récupérer l'inflation après l'annonce. Nous constatons des réductions des coûts des matières premières qui devraient correspondre à nos prix actuels lorsque nos stocks de coûts plus élevés seront épuisés. Notre activité commerciale reste bonne, et l'indice de facturation architecturale reflète la poursuite de l'activité de construction. Nos marges commerciales ont été solides car les prix et la composition ont couvert notre inflation au cours du trimestre. Nous avons acquis un petit fabricant de caoutchouc qui produit des garnitures principalement utilisées dans les installations commerciales de revêtements de sol. Les ventes de notre activité Tapis ont été inférieures à l'année dernière, les principaux détaillants nationaux ayant continué à ajuster les stocks. En juillet, nous avons acquis une entreprise de moquette et tapis non tissés, et cette intégration apporte des synergies.



« Il est difficile de prévoir aussi bien la durée des conditions économiques actuelles que leurs répercussions sur notre industrie. Alors que les banques centrales du monde entier continuent d'augmenter les taux d'intérêt et que l'inflation réduit les dépenses discrétionnaires, nous nous attendons à ce que nos activités restent sous pression. La rénovation résidentielle stimule la majorité de nos ventes, et les consommateurs reportent leurs achats et optent moins pour des produits haut de gamme. En Europe, les prix du gaz et de l'électricité réduisent la demande et augmentent nos coûts de fabrication et de matériaux. Nous prévoyons que les gouvernements européens prendront des mesures pour réduire l'impact sur l'économie, les entreprises et les consommateurs. Nous nous concentrons sur la gestion de l'environnement actuel tout en investissant pour maximiser notre rentabilité à long terme. Nous prévoyons que la demande ralentira davantage au cours du quatrième trimestre, et que nous réduirons la production, ce qui entraînera une hausse des frais généraux non absorbés. Pour améliorer les ventes, nous augmentons l'activité promotionnelle, introduisons des collections différenciées et réagissons aux actions concurrentielles. Nous mettons en œuvre des mesures de restructuration, baissons les coûts administratifs et de fabrication et réduisons les investissements dans le marketing et la publicité. Les prix des matériaux ont augmenté au cours de la période et ont commencé à s'assouplir dans de nombreuses catégories. En Europe, les projets de revêtement de sol sont retardés et réduisent les volumes de l'industrie. Dans le même temps, nous augmentons les stocks de produits spécifiques avant la hausse des coûts énergétiques attendue cet hiver.Après l'annonce des prix aux États-Unis pour le deuxième trimestre, nous avons encouru des coûts de matériaux de moquette de pointe qui réduiront nos marges jusqu'à ce que nos stocks les absorbent. Nous retardons les projets d'investissement qui n'ont pas d'impact sur nos stratégies à long terme, tout en réalisant ceux qui sont essentiels aux performances à court terme de notre entreprise. Enfin, nous nous attendons à ce que le renforcement du dollar américain continue de réduire nos résultats traduits. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le quatrième trimestre sera compris entre 1,40 et 1,50 dollars, hors frais de restructuration et autres frais ponctuels.



« Ces dernières décennies, Mohawk a géré avec succès de nombreuses périodes difficiles et récessions de l'industrie. Les fondamentaux de notre activité restent solides, et le revêtement de sol demeure un composant essentiel de toute nouvelle construction et rénovation. Mohawk a établi des positions de leader sur des marchés clés à travers le monde avec des marques bien connues et une offre de produits étendue. Au cours de cette période, nous investissons pour la reprise du marché qui se produit toujours après nos contrats industriels. Nous étendons nos catégories à croissance plus élevée de LVT, stratifiés, plans de travail en quartz, céramique haut de gamme et isolation, ce qui augmentera notre chiffre d'affaires et notre rentabilité avec le prochain cycle de croissance. Nous avons également réalisé des acquisitions stratégiques qui complètent nos activités et créent des synergies significatives qui amélioreront les résultats combinés. Mohawk possède un bilan solide avec un effet de levier de la dette nette faible de 1,2 fois le BAIIDA et des liquidités disponibles dépassant 1,8 milliard de dollars afin de gérer efficacement la conjoncture actuelle et d'optimiser les résultats sur le long terme. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, Brésil, Canada, Europe, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Cost of sales 2,203,878 1,979,702 6,697,404 5,908,585 Gross profit 713,661 837,315 2,388,986 2,531,291 Selling, general and administrative expenses 523,479 477,341 1,510,076 1,449,378 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 - 695,771 - Operating (loss) income (505,589 ) 359,974 183,139 1,081,913 Interest expense 13,797 14,948 37,337 45,083 Other (income) expense, net (1,242 ) 21 (1,622 ) (13,374 ) (Loss) earnings before income taxes (518,144 ) 345,005 147,424 1,050,204 Income tax expense 15,569 73,821 155,193 205,756 Net (loss) earnings including noncontrolling interests (533,713 ) 271,184 (7,769 ) 844,448 Net earnings attributable to noncontrolling interests 256 206 440 378 Net (loss) earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (533,969 ) 270,978 (8,209 ) 844,070 Basic (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (8.40 ) 3.95 (0.13 ) 12.16 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,534 68,541 63,923 69,389 Diluted (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (8.40 ) 3.93 (0.13 ) 12.11 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,534 68,864 63,923 69,683 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 224,774 498,739 427,435 1,096,735 Less: Capital expenditures 150,043 147,740 430,084 375,179 Free cash flow $ 74,731 350,999 (2,649 ) 721,556 Depreciation and amortization $ 153,466 148,618 436,449 448,299 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) October 1, 2022 October 2, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 326,971 1,128,027 Short-term investments 110,000 - Receivables, net 2,003,261 1,880,476 Inventories 2,900,116 2,215,630 Prepaid expenses and other current assets 513,981 421,944 Total current assets 5,854,329 5,646,077 Property, plant and equipment, net 4,524,536 4,442,339 Right of use operating lease assets 400,412 385,606 Goodwill 1,827,968 2,612,201 Intangible assets, net 823,100 911,271 Deferred income taxes and other non-current assets 370,689 452,806 Total assets $ 13,801,034 14,450,300 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,542,139 588,669 Accounts payable and accrued expenses 2,256,097 2,209,942 Current operating lease liabilities 106,511 103,132 Total current liabilities 3,904,747 2,901,743 Long-term debt, less current portion 1,019,984 1,710,207 Non-current operating lease liabilities 306,617 292,806 Deferred income taxes and other long-term liabilities 744,629 793,095 Total liabilities 5,975,977 5,697,851 Total stockholders' equity 7,825,057 8,752,449 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,801,034 14,450,300 Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 1,096,656 998,444 3,319,982 2,967,818 Flooring NA 1,089,634 1,050,453 3,261,082 3,100,892 Flooring ROW 731,249 768,120 2,505,326 2,371,166 Consolidated net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Operating (loss) income: Global Ceramic $ (559,706 ) 118,896 (305,099 ) 343,135 Flooring NA 64,672 118,625 260,026 315,866 Flooring ROW 45,508 133,595 304,265 456,787 Corporate and intersegment eliminations (56,063 ) (11,142 ) (76,053 ) (33,875 ) Consolidated operating (loss) income $ (505,589 ) 359,974 183,139 1,081,913 Assets: Global Ceramic $ 4,866,822 5,174,981 Flooring NA 4,490,502 3,960,037 Flooring ROW 4,036,675 4,276,310 Corporate and intersegment eliminations 407,035 1,038,972 Consolidated assets $ 13,801,034 14,450,300