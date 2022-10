Mohawk Industries Reports Q3 Results

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Georgia, Oct. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi una perdita netta di 534 milioni di dollari nel terzo trimestre e una perdita diluita per azione di $ 8,40, compreso l'impatto di oneri di svalutazione non monetari pari a 696 milioni di dollari. L'attuale capitalizzazione di mercato della Società insieme a condizioni economiche difficili e tassi di sconto più elevati hanno indotto una revisione dei saldi di avviamento e delle attività immateriali, che ha portato a oneri di svalutazione. L'utile netto rettificato è stato di 212 milioni di dollari e l'utile per azione rettificato (EPS) è stato di $ 3,34, escluse svalutazioni e altri oneri non ricorrenti. Le vendite nette del terzo trimestre del 2022 sono state di 2,9 miliardi di dollari, con un aumento del 3,6% come riportato e dell'8,3% su base costante. Per il terzo trimestre del 2021, le vendite nette sono state di 2,8 miliardi di dollari, l'utile netto è stato di 271 milioni di dollari e l'EPS è stato di $ 3,93. L'utile netto rettificato è stato di 272 milioni di dollari e l'EPS rettificato è stato di $ 3,95, escluse ristrutturazioni, acquisizioni e altri oneri.



Per i nove mesi terminati il 1° ottobre 2022, la perdita netta e la perdita per azione sono state rispettivamente di 8 milioni di dollari e $ 0,13, compreso l'impatto degli oneri di svalutazione non monetari sopra menzionati. L'utile netto rettificato, esclusi gli oneri di svalutazione e altri oneri non ricorrenti, è stato di 739 milioni di dollari e l'EPS rettificato è stato di $ 11,56. Per il periodo di nove mesi del 2022, le vendite nette sono state di 9,1 miliardi di dollari, con un aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente come riportato o del 12,1% su base costante. Per il periodo di nove mesi terminato il 2 ottobre 2021, le vendite nette sono state di 8,4 miliardi di dollari, l'utile netto è stato di 844 milioni di dollari e l'EPS è stato di $ 12,11; escludendo la ristrutturazione, l'acquisizione e altri oneri, l'utile netto rettificato e l'utile per azione rettificato (EPS) sono stati rispettivamente di 828 milioni di dollari e $ 11,89.

Commentando la performance del terzo trimestre di Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Le vendite del terzo trimestre di Mohawk sono aumentate principalmente grazie all'aumento dei prezzi e ai punti di forza del settore commerciale. Le nostre vendite sono state più deboli rispetto alle previsioni, poiché il canale di vendita al dettaglio si è indebolito in tutte le regioni e per tutte le categorie di prodotti. Inoltre, il rafforzamento del dollaro USA ha influito negativamente sulle nostre vendite convertite di 117 milioni di dollari, pari al 4,1%. Il nostro reddito operativo è diminuito poiché il volume inferiore ha comportato un aumento dei costi non assorbiti e l'inflazione di materiali, energia e trasporti ha influenzato i nostri risultati. La nostra organizzazione globale ha risposto alle difficoltà economiche con ulteriori misure per ottimizzare i livelli di costi, produttività e inventario.



“Le nostre sedi in Europa hanno subito un impatto maggiore a causa della crisi energetica senza precedenti e dell'aumento dell'inflazione che ha rallentato l'economia di questa regione. I nostri costi hanno continuato ad aumentare e i nostri prezzi in Europa non hanno tenuto il passo con la recente inflazione dei materiali e dell'energia, che ha compresso i nostri margini. Il governo italiano ha elargito aiuti energetici nel terzo trimestre e ulteriori misure dell'Unione Europea e dei singoli Paesi sono in fase di discussione. Il costo elevato dell'energia ha obbligato i consumatori europei a concentrarsi sulle necessità e a rinviare l'acquisto di beni superflui. Le nostre vendite e margini nel mercato continueranno a essere sotto pressione finché la regione non supererà queste difficoltà. Il rinvio di questi acquisti aumenterà la domanda quando l'economia tornerà alla normalità e i nostri risultati miglioreranno.



“Gli Stati Uniti sono stati colpiti dall'inflazione generale elevata e dai tassi sui mutui che sono aumentati da meno del 3% a circa il 7%. Il mercato residenziale, che è la parte più significativa della nostra attività, dovrebbe diminuire ulteriormente prima di vedere un'inflessione. Le ristrutturazioni sono in fase di rallentamento e il nostro mix di prodotti è stato colpito poiché i consumatori optano verso prodotti che si adattano ai loro budget. Si stima che gli Stati Uniti abbiano un deficit abitativo di cinque milioni di unità e più della metà delle case degli Stati Uniti abbia più di 50 anni. Si prevede che gli investimenti nelle ristrutturazioni aumenteranno nel lungo termine poiché le abitazioni degli Stati Uniti si fanno più datate e le famiglie con tassi ipotecari bassi scelgono di rimanere nelle loro case.



“Mentre gestiamo le condizioni attuali, stiamo anche investendo nella nostra attività a lungo termine. Stiamo espandendo le nostre competenze in categorie di prodotti in crescita, tra cui LVT, laminato, piani di lavoro in quarzo e ceramica e isolamento di alta qualità. Abbiamo recentemente completato una serie di acquisizioni strategiche minori che miglioreranno la nostra attuale offerta di prodotti e sfrutteranno le nostre posizioni di mercato esistenti. In Europa, queste acquisizioni includono una società di fogli di vinile, una società di soppalchi e uno stabilimento di impiallacciatura. Negli Stati Uniti, abbiamo acquisito un produttore di pavimenti non in tessuto e una società di accessori per pavimenti.



“Nel terzo trimestre, le nostre vendite nette della divisione Global Ceramic sono state di 1,1 miliardi di dollari, pari a un aumento del 9,8% come riportato e del 12,4% su base costante. Il margine operativo del segmento è stato negativo del 51,0%, compresi l'impatto degli oneri non monetari di svalutazione dell'avviamento e una maggiore inflazione, parzialmente compensata dai prezzi e da un mix di miglioramenti e produttività. Escludendo l'impatto degli oneri di svalutazione e di ristrutturazione, il margine operativo rettificato del segmento è stato del 12,1%. Il segmento ha ottenuto la performance operativa più forte durante il trimestre, nonostante i forti venti contrari dell'inflazione in Europa. Le vendite nel canale delle nuove costruzioni abitative sono state solide nella maggior parte delle aree geografiche e il canale commerciale ha mostrato resilienza con il proseguimento dei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione. Nella maggior parte dei mercati, la ristrutturazione residenziale ha visto un rallentamento a causa della riduzione della spesa discrezionale dei consumatori e dell'aumento dei tassi di interesse. Le vendite nel nostro settore ceramiche USA sono aumentate nel corso del trimestre grazie anche alle nostre nuove introduzioni a margini più elevati che rappresentano un'alternativa alle importazioni europee. La vendita di piani di lavoro è aumentata nel trimestre, guidata dalla nostre collezioni di quarzo di fascia alta. I risultati nel settore ceramica in Europa hanno superato le nostre aspettative grazie alle nostre misure sui prezzi e sulle vendite, a un mix positivo e ai sussidi energetici italiani. Le vendite delle nostre collezioni premium sono rimaste solide, mentre l'aumento del prezzo del gas ha influito sulle vendite dei nostri prodotti outdoor e di fascia bassa. Negli altri nostri mercati della ceramica, le vendite sono cresciute principalmente grazie a prezzi, mix e forza nei canali commerciali. Nel quarto trimestre, la produzione di tutte le aziende è in diminuzione, il che farà aumentare i nostri costi.



“Per il trimestre, le vendite nette del nostro segmento Flooring Rest of the World sono state di 0,7 miliardi di dollari, con un calo del 4,8% come riportato o un aumento del 9,4% su base costante. Il margine operativo del segmento è stato del 6,2% a causa di una maggiore inflazione, interruzioni temporanee della produzione e minori volumi, parzialmente compensati dal miglioramento del mix di prodotti. Il margine operativo rettificato del segmento è stato dell'8,5%, escludendo l'impatto delle attività di ristrutturazione e la svalutazione di alcune attività immateriali. Le vendite del segmento sono aumentate principalmente grazie all'aumento dei prezzi e alla crescita delle nostre attività nell'ambito di pannelli, isolamento e attività in Oceania. Le vendite del segmento sono per lo più residenziali e sono state maggiormente influenzate dal restringimento della spesa dei consumatori. Il settore delle vendite al dettaglio sta riducendo le giacenze e i consumatori stanno preferendo prodotti meno costosi in tutte le categorie. I nostri margini sono stati compressi dall'inflazione, dal calo del volume delle vendite e dalla riduzione della produzione. L'indebolimento dei mercati rende più difficile l'attuazione di ulteriori aumenti dei prezzi. Per via dell'indebolimento delle vendite di pavimenti, abbiamo aumentato l'attività promozionale per incoraggiare i consumatori a preferire prodotti di livello più alto. Mentre i nostri laminati premium e LVT hanno subito pressioni maggiori, le vendite dei nostri fogli di vinile, più orientate al valore, sono cresciute. Abbiamo completato l'acquisizione di un piccolo produttore polacco di fogli di vinile che amplierà la nostra attività nell'Europa centrale e orientale. I nuovi progetti edilizi nell'Europa occidentale stanno iniziando a rallentare e stiamo migliorando la distribuzione degli isolamenti ampliando la nostra base di clienti e le esportazioni. I nostri prezzi di vendita nel settore isolamento sono stati leggermente inferiori all'inflazione e il settore pannelli è stato indebolito dalla riduzione della domanda e dall'intensificarsi della concorrenza. Lo stabilimento francese di pannelli, che abbiamo acquisito lo scorso anno, sta aumentando le vendite e così abbiamo migliorato la produttività e le spese operative. Abbiamo ampliato la distribuzione dei nostri pannelli decorativi di fascia alta e acquisito una piccola azienda tedesca di pavimenti per soppalchi che si unirà alla nostra attività esistente. Il mercato australiano è in fase di miglioramento grazie al rilassamento delle restrizioni COVID dell Paese, mentre la situazione in Nuova Zelanda è più difficile a causa dell'indebolimento delle vendite residenziali.



“Nel trimestre, le vendite nette del nostro segmento Flooring North America sono state di 1,1 miliardi di dollari, con un aumento del 3,7% come riportato, e il margine operativo del segmento è stato del 5,9% a causa di una maggiore inflazione, volumi inferiori e interruzioni temporanee della produzione, parzialmente compensate dai prezzi e da un mix di miglioramenti e produttività. Il margine operativo rettificato del segmento è stato dell'8,0%, escludendo l'impatto dei costi legati a ristrutturazione, acquisizione e integrazione e la svalutazione di alcune attività immateriali. Le vendite del segmento sono aumentate principalmente grazie ai prezzi e i prodotti per superfici dure hanno avuto prestazioni migliori grazie ai nostri investimenti in laminati premium e LVT. Il mercato residenziale si è indebolito perché l'inflazione ha influito sulla spesa discrezionale dei consumatori e i rivenditori hanno ridotto le scorte. Le misure adottate sui prezzi hanno compensato l'inflazione dei materiali e dell'energia, sebbene i minori volumi di produzione abbiano portato a un assorbimento sfavorevole. Stiamo implementando i nostri piani di ristrutturazione per ridurre i nostri costi fissi e variabili chiudendo le attività a costo più elevato, riducendo il personale e allineando la produzione alla domanda. Le nostre vendite resilienti hanno continuato a migliorare, con la nostra performance migliore nei canali di nuove costruzioni di abitazioni, multifamiliari e commerciali. Le vendite di fogli di vinile si sono rafforzate poiché l'inflazione ha aumentato l'interesse per le opzioni di pavimentazione orientate al valore. La prima fase del nostro nuovo impianto LVT della costa occidentale sta operando ai livelli di produzione pianificati e le linee aggiuntive saranno installate nel corso di tutto il prossimo anno. La domanda per il nostro laminato premium ha continuato a crescere come alternativa, di alte prestazioni e di valore elevato, ad altre pavimentazioni. Abbiamo l'obiettivo di saturare la nostra capacità attuale nel laminato e abbiamo avviato ulteriori investimenti di espansione. Le condizioni di mercato per la moquette si sono attenuate nel terzo trimestre più di quanto ci aspettassimo e abbiamo ridotto la produzione, con conseguenti costi non assorbiti. Nel secondo trimestre, abbiamo annunciato l'aumento del prezzo della moquette che è stato attuato nel terzo trimestre a causa del continuo aumento dell'inflazione. Con la riduzione della domanda, non siamo stati in grado di aumentare ulteriormente i prezzi per recuperare l'inflazione in seguito all'annuncio. Stiamo assistendo alla riduzione dei costi delle materie prime che dovrebbero essere in linea con i nostri prezzi attuali quando le nostre giacenze a costi più elevati si saranno esaurite. La nostra attività commerciale rimane buona e l'Architectural Billing Index riflette un'attività edilizia continua. I nostri margini commerciali sono stati buoni poiché i prezzi e il mix di prodotti hanno coperto la nostra inflazione nel trimestre. Abbiamo acquisito un piccolo produttore di gomma che produce rivestimenti utilizzati principalmente nelle installazioni di pavimenti commerciali. Le vendite del nostro settore tappeti sono state inferiori rispetto allo scorso anno poiché i principali rivenditori nazionali hanno continuato ad adeguare le scorte. A luglio, abbiamo acquisito un'attività di moquette e tappeti non tessuti e l'integrazione sta offrendo sinergie.



“È difficile prevedere la durata delle attuali condizioni economiche o il loro impatto sul nostro settore. Poiché le banche centrali di tutto il mondo continuano ad aumentare i tassi di interesse e l'inflazione riduce le spese discrezionali, prevediamo che le nostre attività rimarranno sotto pressione. La ristrutturazione residenziale guida la maggior parte delle nostre vendite e i consumatori stanno rinviando gli acquisti e stanno preferendo prodotti meno costosi. In Europa, i prezzi del gas e dell'elettricità stanno riducendo la domanda e aumentando i costi di produzione e dei materiali. Prevediamo che i governi in Europa intraprenderanno azioni per ridurre l'impatto sull'economia, sulle imprese e sui consumatori. Siamo concentrati sulla gestione della situazione attuale, investendo al contempo per massimizzare la nostra redditività a lungo termine. Prevediamo che la domanda rallenterà ulteriormente nel quarto trimestre e ridurremo la produzione, con conseguente aumento delle spese generali non assorbite. Per aumentare le vendite, stiamo aumentando l'attività promozionale, introducendo collezioni differenziate e reagendo alle azioni competitive. Stiamo mettendo in atto azioni di ristrutturazione, abbassando i costi amministrativi e di produzione e riducendo gli investimenti in marketing e pubblicità. I prezzi dei materiali sono aumentati nel periodo e hanno iniziato a diminuire in molte categorie. In Europa, i progetti di pavimentazione vengono posticipati e comprimono i volumi dell'industria; allo stesso tempo, stiamo aumentando le scorte di prodotti specifici prima dell'aumento dei costi energetici previsto per questo inverno. Dopo l'annuncio dei prezzi negli Stati Uniti del secondo trimestre, abbiamo dovuto sostenere un picco nei costi dei materiali per moquette che comprimeranno i nostri margini fino a quando non fluiranno nel nostro inventario. Stiamo rinviando i progetti di investimento che non influiscono sulle nostre strategie a lungo termine, mentre stiamo portando a termine quelli che sono fondamentali per le prestazioni a breve termine della nostra attività. Infine, prevediamo che il rafforzamento del dollaro USA continuerà a ridurre i nostri risultati convertiti. Alla luce di questi fattori, prevediamo che il nostro EPS rettificato del quarto trimestre sarà compreso tra $ 1,40 e $ 1,50, esclusi eventuali oneri di ristrutturazione o altri oneri una tantum.



“Negli ultimi decenni, Mohawk è riuscita a superare con successo molti periodi difficili e recessioni del settore. Le basi della nostra attività rimangono solide e la pavimentazione rimane una componente essenziale di tutte le nuove costruzioni e ristrutturazioni. Mohawk ha sviluppato posizioni di leadership nei mercati chiave di tutto il mondo con marchi noti e un'ampia offerta di prodotti. In questo periodo, stiamo investendo per la ripresa del mercato che si verifica sempre dopo la contrazione del nostro settore. Stiamo espandendo le nostre categorie a crescita maggiore di LVT, laminato, piani di lavoro in quarzo, ceramica premium e isolamento che faranno aumentare i nostri ricavi e la nostra redditività con il prossimo ciclo di crescita. Abbiamo anche effettuato acquisizioni strategiche che si aggiungono alle nostre attività e creano sinergie significative che miglioreranno i risultati combinati. Mohawk ha un bilancio solido con una bassa leva del debito netto pari a 1,2 volte l'EBITDA e una liquidità disponibile superiore a 1,8 miliardi di dollari da gestire nell'attuale contesto e per ottimizzare i risultati a lungo termine".

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries è il principale produttore mondiale di pavimenti, impegnato nella creazione di prodotti per migliorare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più apprezzati nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nell'ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda del mondo nel settore pavimentazioni, con attività in Australia, Brasile, Canada, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Alcune delle affermazioni nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle che fanno previsioni sulle performance future, le prospettive di business, la crescita e le strategie operative e argomenti simili, nonché quelle che includono le parole “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta”, e “stima” o espressioni simili costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Per tali dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor (porto sicuro) per le dichiarazioni previsionali contenute nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori rilevanti potrebbero causare uno scostamento dei risultati futuri: cambiamenti delle condizioni economiche o settoriali; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle materie prime e di altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; costi e fornitura di energia; tempistiche e livello degli investimenti in conto capitale; tempistiche e realizzazione degli aumenti dei prezzi dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforme fiscali; cause relative a prodotti o di altro genere; controversie legali; rischi e incertezze correlati alla pandemia di COVID-19 e altri rischi segnalati nelle relazioni di Mohawk alla SEC e nelle sue dichiarazioni pubbliche.

Videoconferenza di venerdì, 28 ottobre 2022, ore 11:00 AM Eastern Time

Numero di telefono 1-833-630-1962 per U.S.A./Canada e 1-412-317-1843 per chiamate internazionali/locali. La registrazione sarà disponibile fino al 25 novembre 2022, componendo il numero 1-877-344-7529 per chiamate U.S.A./locali e il numero 1-412-317-0088 per chiamate internazionali/locali e con codice di accesso n. 8886985.

Contatti: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239



MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Cost of sales 2,203,878 1,979,702 6,697,404 5,908,585 Gross profit 713,661 837,315 2,388,986 2,531,291 Selling, general and administrative expenses 523,479 477,341 1,510,076 1,449,378 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 - 695,771 - Operating (loss) income (505,589 ) 359,974 183,139 1,081,913 Interest expense 13,797 14,948 37,337 45,083 Other (income) expense, net (1,242 ) 21 (1,622 ) (13,374 ) (Loss) earnings before income taxes (518,144 ) 345,005 147,424 1,050,204 Income tax expense 15,569 73,821 155,193 205,756 Net (loss) earnings including noncontrolling interests (533,713 ) 271,184 (7,769 ) 844,448 Net earnings attributable to noncontrolling interests 256 206 440 378 Net (loss) earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (533,969 ) 270,978 (8,209 ) 844,070 Basic (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (8.40 ) 3.95 (0.13 ) 12.16 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,534 68,541 63,923 69,389 Diluted (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (8.40 ) 3.93 (0.13 ) 12.11 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,534 68,864 63,923 69,683 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 224,774 498,739 427,435 1,096,735 Less: Capital expenditures 150,043 147,740 430,084 375,179 Free cash flow $ 74,731 350,999 (2,649 ) 721,556 Depreciation and amortization $ 153,466 148,618 436,449 448,299 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) October 1, 2022 October 2, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 326,971 1,128,027 Short-term investments 110,000 - Receivables, net 2,003,261 1,880,476 Inventories 2,900,116 2,215,630 Prepaid expenses and other current assets 513,981 421,944 Total current assets 5,854,329 5,646,077 Property, plant and equipment, net 4,524,536 4,442,339 Right of use operating lease assets 400,412 385,606 Goodwill 1,827,968 2,612,201 Intangible assets, net 823,100 911,271 Deferred income taxes and other non-current assets 370,689 452,806 Total assets $ 13,801,034 14,450,300 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,542,139 588,669 Accounts payable and accrued expenses 2,256,097 2,209,942 Current operating lease liabilities 106,511 103,132 Total current liabilities 3,904,747 2,901,743 Long-term debt, less current portion 1,019,984 1,710,207 Non-current operating lease liabilities 306,617 292,806 Deferred income taxes and other long-term liabilities 744,629 793,095 Total liabilities 5,975,977 5,697,851 Total stockholders' equity 7,825,057 8,752,449 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,801,034 14,450,300 Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 1,096,656 998,444 3,319,982 2,967,818 Flooring NA 1,089,634 1,050,453 3,261,082 3,100,892 Flooring ROW 731,249 768,120 2,505,326 2,371,166 Consolidated net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Operating (loss) income: Global Ceramic $ (559,706 ) 118,896 (305,099 ) 343,135 Flooring NA 64,672 118,625 260,026 315,866 Flooring ROW 45,508 133,595 304,265 456,787 Corporate and intersegment eliminations (56,063 ) (11,142 ) (76,053 ) (33,875 ) Consolidated operating (loss) income $ (505,589 ) 359,974 183,139 1,081,913 Assets: Global Ceramic $ 4,866,822 5,174,981 Flooring NA 4,490,502 3,960,037 Flooring ROW 4,036,675 4,276,310 Corporate and intersegment eliminations 407,035 1,038,972 Consolidated assets $ 13,801,034 14,450,300