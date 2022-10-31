面向国际人才的美国、欧洲MBA项目：我们致力于投身商业

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弗吉尼亚州雷斯顿, Oct. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据管理专业研究生入学委员会（ GMAC ）今日发布的调查报告，在匹配的课程样本中，申请商学院研究生的总人数比疫情时期的峰值有所下降，同比下滑3.4%。此前，在疫情开始期间，2020年的申请数量同比增长2.4%，并在2021年保持了这一水平，当时学校报告的需求同比增长0.4%。然而，随着疫情对出行的影响减少了这种入学周期，国际申请数量出现显著回升，特别是那些申请美国项目的学生。大多数美国项目均报告了国际申请数量有所增加，特别是全日制两年MBA项目（80%的项目）和STEM指定项目（61%）。同样，在欧洲，今年大多数MBA项目要么保持稳定，要么有更多来自海外的申请。



业内规模最大且被广泛引用的《GMAC 申请趋势调查 》于7月至9月进行，收集了来自全球33个国家和地区，264所商学院的950个项目所提交的申请数据。这项调查旨在调研对管理专业研究生教育（GME）项目需求的迅速变化。2022年调查是第24届年度调查，或许反映了疫情大流行即将结束时的情况，并深入了解后疫情时代可能的发展趋势。

值得注意的是，欧洲和亚洲的大多数项目中女性申请均有所增加或比例保持不变。 欧洲（58%）和亚洲（57%）的大多数相应课程申请均有所增加或女性申请数量保持不变。此外，半数以上的美国项目保持不变或来自代表性不足人群（URP）的申请有所增加，特别是数据分析硕士（66%）和管理硕士（65%）。

GMAC首席执行官Joy Jones表示：“我非常高兴地看到，欧洲和亚洲的女性以及美国代表性不足群体越来越渴求能够让他们获得能力和技能从而实现其职业目标的商科教育。商学院界共同努力吸引多元化人才且势头令人鼓舞，这点尤为值得赞赏。”

其他关键发现：

一．随着国际化的大浪潮，商科硕士项目的申请数量不断激增

商科硕士项目（包括管理硕士、财务硕士和数据分析硕士）的全球申请数量同比增长3.2%。除会计硕士之外，美国所有商科硕士项目中，录得国际申请量增加的项目占比大于报告减少的。申请美国项目的国际学生中，专业学位的比例尤其高，包括供应链管理硕士（93%）、市场营销硕士（76%）和数据分析硕士（61%）。

GMAC董事会成员，卡内基梅隆大学泰珀商学院校长兼财务教授Isabelle Bajeux-Besnainou表示：“商科硕士项目传统上对国际申请人很有吸引力。随着疫情引起的限制逐渐缓解，人们学会与病毒共生并加以应对，我们预计国际流动性将继续反弹。”

二．亚洲地区留住了更多的人才，而加拿大的申请趋势则相反

疫情期间，亚洲地区的商学院能够吸引本应外流的候选人。 尽管今年亚洲项目的总申请量增长和下降比例大致相当，但那些经历了增长或稳定的项目在本土（60%）和国际（63%）的比例均有所增加。这一趋势与GMAC今年早些时候发布的潜在申请者 调查 相一致。该调查数据显示，来自亚洲一些传统流动性地区的学生或将越来越多地选择在国内学习。

加拿大课程的国内和国际申请量均出现显著下降。在对过去两年的每项调查做出回应的加拿大项目中，申请总数同比下降23%，75%的课程均报告国内申请人数下滑，68%则报告国际申请人数下滑。这一趋势逆转了加拿大学校自2017年（当时，美国的签证供应减少）以来取得的积极成果。

三．尽管美国本土对专业MBA课程的需求下降，但其弹性制MBA项目仍获得了巨大的吸引力

今年，略多于一半的弹性制MBA项目（允许学生在修习期间切换全日制和非全日制状态）申请数量出现增长。此外，女性申请人占弹性MBA申请人数的44%，高于美国其他任何MBA项目的申请比例。与此同时，今年美国大多数专业MBA项目收到的申请数量均有所减少，包括在线MBA（占项目的76%）、在职MBA（75%）和EMBA（67%）。事实上，2020年疫情爆发后，美国在线MBA项目的申请人数连续第二年下降。

GMAC首席营销官Maite Salazar表示：“在就业市场白热化、(北美)大辞职潮导致劳动力总数减少的情况下，灵活性最强的项目对职场人士，尤其是女性最具吸引力，这一点并不足为奇。”

关于GMAC

管理专业研究生入学委员会（GMAC）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为驱动的组织。GMAC成立于1953年，为研究生级别的管理教育行业提供全球的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及有助于指导学生完成高等教育的资源、活动和服务。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，简称：GMAT™）由GMAC拥有和管理，是全世界使用广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过1200万的申请学生依靠包括 mba.com 在内的GMAC网站来了解MBA和工商硕士课程，与世界各地学校联系，准备和注册考试，以及获取成功申请MBA和工商硕士课程的相关建议。 BusinessBecause 和 The MBA Tour 均是GMAC的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

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