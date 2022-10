Šiaulių banko grupės 2022 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatai

English Lithuanian

Šiaulių banko grupė trečiąjį ketvirtį uždirbo 17,6 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, o per tris šių metų ketvirčius - 47,1 mln. eurų

Augo visų klientų segmentų finansavimas - paskolų portfelis per ketvirtį didėjo 7 proc., o nuo metų pradžios 19 proc. ir viršijo 2,5 mlrd. eurų

Klientai vis aktyviau naudojasi pagrindinėmis banko kasdieninės bankininkystės paslaugomis

„Prioritetinių Šiaulių banko sričių rezultatai vėl rodo stabilumą ir augimą: tiek privačių, tiek verslo klientų finansavimo portfelis auga, susidomėjimas daugiabučių pastatų modernizavimu išlieka stabilus, o būsto kreditavime vėl pasiektas naujas banko rekordas. Taip pat klientai įvertino šį ketvirtį pristatytą galimybę teikti paraiškas internetu, kas lėmė, kad apie 85 proc. paraiškų sulaukiame tokiu būdu. Taigi, nors ekonominio stabilumo tikėtis artimiausiu metu neverta, esame prisitaikę prie kintančios aplinkos,“ - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per tris šių metų ketvirčius uždirbo 47,1 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (7 proc. daugiau nei prieš metus, kai pelnas siekė 44,2 mln. eurų). Trečiojo ketvirčio pelnas buvo 17,6 mln. eurų ir, palyginti su 16,3 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 8 proc.

Per devynis šių metų mėnesius augo pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2021 m. atitinkamu periodu - grynosios palūkanų pajamos augo 28 proc. ir siekė 75,1 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 10 proc. ir sudarė 14,0 mln. eurų.

Geopolitinė ir ekonominė situacija reikšmingai nesikeitė, paskolų kokybė išliko gera, per ketvirtį papildomai suformuota 0,5 mln. eurų atidėjinių paskoloms bei kitam turtui. Devynių šių metų mėnesių atidėjiniai siekia 2,4 mln. eurų, praėjusių metų atitinkamo laikotarpio atidėjiniai sudarė 1,5 mln. eurų. Rugsėjo pabaigoje rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,2 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo rodiklis sudarė 0,1 proc.).

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis (eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką) rugsėjo pabaigoje išaugo iki 43,5 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo - 40,4 proc.), o nuosavo kapitalo grąža siekė 15,4 proc. (praėjusių metų – 15,8 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvari, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 156 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 16.5 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Per 9 mėnesius augo visų klientų segmentų finansavimas - bendrai pasirašyta virš 1,1 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 26 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Banko grupės bendras paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį augo 7 proc. (161 mln. eurų), o nuo metų pradžios 19 proc. (410 mln. eurų) ir viršijo 2,5 mlrd. eurų.

Nepaisant to, kad didėja ekonominis neapibrėžtumas, išliko aukštos verslo finansavimo paskolų pasirašymo apimtys, kurios yra 27 proc. didesnės nei per praėjusių metų 9 mėnesius ir siekia 619 mln. eurų. Per ketvirtį verslo finansavimo portfelis augo 4 proc. (56 mln. eurų), o nuo metų pradžios 14 proc. (163 mln. eurų), iki 1,34 mlrd. eurų. Nepastebima, kad klientai susidurtų su finansinių įsipareigojimų vykdymo sunkumais - paskolų kokybė išlieka gera, o verslo neveiksnių paskolų portfelis tiek nuo metų pradžios, tiek per paskutinį ketvirtį mažėjo ir rugsėjo pabaigoje sudarė 63 mln. eurų (-3 proc. nuo metų pradžios).

Per trečią ketvirtį Bankui pavyko išlaikyti augančius būsto kreditų pardavimo rezultatus kaip ir visus 2022 metus - pasirašyta sutarčių jau už 196 mln. eurų (+32 proc. palyginus su 2021 m. atitinkamu laikotarpiu). Būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 11 proc. (59 mln. eurų), o nuo metų pradžios 34 proc. (156 mln. eurų) ir pasiekė 611 mln. eurų. Trečiąjį ketvirtį klientams buvo pasiūlytas nuotolinis būsto paraiškų pateikimo kanalas, kuris praplėtė potencialių klientų bazę.

Besitęsiančio karo Ukrainoje ir artėjančios žiemos įtakotas energetinių išteklių brangimas bei dėl to augančios paslaugų ir prekių kainos, skatino toliau gyventojus neatidėlioti planuotų pirkinių ir skolintis vartojimui daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vartojimo kredito sutarčių šiais metais pasirašyta 58 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį praėjusiais metais - už 145 mln. eurų. Vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtį augo 11 proc., o nuo metų pradžios 29 proc. iki 220 mln. eurų.

Energetiškai efektyvių projektų finansavimo paraiškų apimtys išlieka aukštos, tačiau dėl ženkliai išaugusių statybų kainų finansuojama mažiau projektų. Per trečiąjį ketvirtį „SB modernizavimo fondas“ pasirašė daugiabučių modernizavimo sutarčių už 25,7 mln. eurų, o nuo veiklos pradžios jau 58,2 mln. eurų.

Kasdienė bankininkystė

Klientai vis aktyviau naudojasi pagrindinėmis banko kasdieninės bankininkystės paslaugomis. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, palyginus su praėjusių metų devyniais mėnesiais, padidėjo 10 proc. iki 14,0 mln. eurų. Per ketvirtį klientų skaičius padidėjo 2 tūkst. (bendras klientų skaičius siekia 335 tūkst.).

Nuolat didinant paslaugų planų, generuojančių stabilias komisinių pajamas, patrauklumą, matomas ir pastovus vartotojų skaičiaus, kuris ketvirčio pabaigoje siekė 185 tūkst., augimas (+4 proc. per ketvirtį ir +9 proc. per metus).

Klientų vartojimui išlikus aukštame lygyje toliau didėjo ir kredito kortelių poreikis, kurių skaičius išaugo 7 proc. per ketvirtį, bei 32 proc. per metus, nors bendras išduotų mokėjimų kortelių skaičius šiek tiek mažėjo - 177 tūkst. kortelių (-0.5 proc. per ketvirtį).

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per tris ketvirčius augo 1 proc. (28 mln. eurų) ir rugsėjo pabaigoje viršijo 2,71 mlrd. eurų, o visi likvidumo rodikliai toliau išliko tikslinėse zonose. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo padidėjo 4 proc. arba 66 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis sumažėjo 38 mln. eurų (-5 proc.). Nuolat didėjanti klientų dalis nukreipia sukauptas santaupas į Banko investavimo produktus - komisinių pajamos iš paslaugų, susijusių su vertybiniais popieriais, per tris ketvirčius pasiekė 3,1 mln. eurų (32 proc. daugiau palyginus su 2021 atitinkamu laikotarpiu). Nepaisant nepastovių finansų rinkų, klientų saugomų vertybinių popierių vertė Banke toliau augo ir viršijo 815 mln. eurų.

Siekiant Bankui stiprinti įsipareigojimų struktūrą, esant palankiai finansų rinkų situacijai, dar ketvirtąjį ketvirtį bankas planuoja išleisti naują obligacijų emisiją.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2022 metų trijų ketvirčių finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2022 m. lapkričio 3 d. 16.00 val. (EET). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia .

Papildoma informacija:

Donatas Savickas

Finansų tarnybos vadovas

+370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt





