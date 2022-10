OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 31.10.2022 KLO 9.40, OSAVUOSIKATSAUS Q3





KORJAUS Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022: Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja 18,9 miljoonaa euroa – kasvua 35 % vertailukauteen

Korjaus koskee suomenkielien pörssitiedotteen otsikkoa eli vertailukelpoinen-sana on lisätty.

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi





Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

”OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut erinomaisena myös kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tuloksentekokyky on odotetusti säilynyt vahvana epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta. Uusia asiakassuhteita on syntynyt edelleen noin tuhat joka kuukausi. Syyskuun alussa yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Toiminnan tehokkuus näkyy jälleen erinomaisena kulu-tuottosuhteena. Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 45,3 %.

Molempien päätulonlähteiden kehitys on jatkunut vahvana. Korkokatteen kehitystä on vauhdittanut volyymikasvun lisäksi odotetusti yleinen korkotason nousu. Korkokate kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 31 % ja palkkiotuotot 25 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kolmannen neljänneksen aikana oman pääoman tuotto (ROE%) oli 16,1 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi 17,1 %:iin.

Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 49,9 miljoonaa euroa. Vertailukauden lukuihin sisältyi noin 22 miljoonan euron merkittävä kertaerä. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 55,1 miljoonaa euroa, kasvua huikeat 42 %.

OmaSp varautunut hyvin toimintaympäristön epävarmuuteen

OmaSp on jatkanut varautumista toimintaympäristön epävarmuuteen ja käynnisti kolmannen vuosineljänneksen aikana toimenpiteitä pääoma- ja likviditeettipuskureiden vahvistamiseksi. Pankin vahva taloudellinen tilanne ja ansaittu luottamus mahdollistivat onnistuneen 150 miljoonan euron emission poikkeuksellisen haastavissa markkinaolosuhteissa. Lisäksi toteutettiin 20 miljoonan euron debentuurilaina. Kolmannen vuosineljänneksen aikana on toteutettu myös korkosuojaustoimenpiteitä.

​​​​​​

OmaSp:n luottokannan laatu on hyvällä tasolla ja yksittäisten asiakkaiden maksuvaikeuksiin on varauduttu lisävarauksilla. Kolmannella vuosineljänneksellä kirjattiin rahoitusvarojen arvonalentumistappioita 1,6 miljoonaa euroa, joka sisälsi johdon harkintaan perustuvaa lisävarausta 1,0 miljoonaa euroa.

OmaSp loppuvuoteen erinomaisista lähtökohdista

Jatkamme investointeja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi sekä panostuksiamme asiakaskokemukseen. Espoon Isoon Omenaan avautuvan uuden konttorin valmistelut ovat loppusuoralla ja konttori avataan asiakkaille marraskuussa. Myös Tampereelle avautuu joulukuussa 2022 toinen täyden palvelun konttori.

Liedon Säästöpankin yhdistymisen ajankohdaksi on varmistunut 28.2.2023. Yhdistymisen myötä kasvavat volyymit parantavat entisestään OmaSp:n kustannustehokkuutta sekä liiketoiminnan kannattavuutta. Yritysjärjestely kasvattaa lähivuosina OmaSp:n tulosta 15-20 miljoonaa euroa.

Varsinkin epävarmoina aikoina korostuu pankin vahvan taloudellisen aseman merkitys. Joustavien toimintamallien ansiosta OmaSp on pystynyt tekemään vahvaa tulosta myös muuttuvassa toimintaympäristössä ja pankki jatkaa kohti tilikauden loppua hyvistä lähtökohdista.”





Tammi – syys kuu 202 2

• Korkokate kasvoi tammi-syyskuussa vahvasti 27,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Korkokatetta kasvattivat volyymikasvun lisäksi kohonneet markkinakorot. Kolmannella neljänneksellä korkokate kasvoi 31,0 %.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 22,3 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana yhteensä 42,7 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 11,4 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-syyskuussa volyymikasvun myötä 26,7 %. Kolmannella neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi 25,5 %.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat yhteensä 0,4 (5,7) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen aikana rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat 1,6 (2,1) milj. euroa.

• Tammi-syyskuun tulos ennen veroja laski johtuen vertailukaudella 2021 kirjatusta merkittävästä positiivisesta kertaerästä (22,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 49,9 (65,3) milj. euroa.

• Tammi-syyskuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi vertailukauteen nähden merkittävästi ja oli yhteensä 55,1 (38,7) milj. euroa.

• Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 17,8 (15,3) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi ja oli yhteensä 18,9 (14,0) milj. euroa.

• Tammi-syyskuun kulu-tuottosuhde heikkeni johtuen vertailukauden kertaeristä ja oli 51,9 % (39,2 %). Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 49,5 % (47,8 %).

• Kolmannen neljänneksen kulu-tuottosuhde oli 46,7 % (42,6 %). Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 45,3 % (44,3 %).

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto parani ja oli tammi-syyskuulta 15,7 % (11,1 %). Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 17,1 % (11,6) %.

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1-9/2022 1-9/2021 Δ % 2022 Q3 2021 Q3 Δ % Korkokate 74 296 58 257 28 % 26 981 20 588 31 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 31 154 24 592 27 % 10 173 8 107 25 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -54 353 -45 776 19 % -16 930 -12 942 31 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -431 -5 661 -92 % -1 557 -2 058 -24 % Tulos ennen veroja 49 941 65 304 -24 % 17 772 15 348 16 % Kulu-tuottosuhde, % 51,9 % 39,2 % 32 % 46,7 % 42,6 % 9 % Taseen loppusumma 5 849 001 4 902 204 19 % 5 849 001 4 902 204 19 % Oma pääoma 350 730 384 963 -9 % 350 730 384 963 -9 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,0 % 1,5 % -36 % 1,0 % 1,0 % -3 % Oman pääoman tuotto, ROE % 14,2 % 18,8 % -24 % 16,1 % 12,7 % 26 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,34 1,76 -24 % 0,47 0,41 15 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 13,0 % 16,5 % -21 % 13,0 % 16,5 % -21 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 55 092 38 695 42 % 18 921 14 015 35 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 49,5 % 47,8 % 3 % 45,3 % 44,3 % 2 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 15,7 % 11,1 % 41 % 17,1 % 11,6 % 47 %





Näkymät tilikaudelle 2022 (päivitetty 6.9.2022)

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna.





Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus





Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh. +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 35 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 160 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liite