Rovio Entertainment Oyj: Rovion omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on saatu päätökseen

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 31.10.2022 klo 17.30

Rovion omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on saatu päätökseen

Kuten 23.9.2022 tiedotimme, Rovio Entertainmentin hallitus päätti käyttää 7.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden takaisinostoon.

Takaisinosto alkoi 26.9.2022 ja päättyi 28.10.2022. Tänä aikana Rovio osti 800 000 osaketta 4 608 361,21 eurolla keskihintaan 5,76045 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä, joka on 82 963 825.

Hankitut osakkeet on tarkoitettu Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja/tai käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa, osana Yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, Yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 8 211 416 osaketta.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

Lehdistöpuhelin: 040 485 8985

RovioIR@rovio.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Ltd

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on yhdeksän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.