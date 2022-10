CoinShares annonce ses résultats du troisième trimestre 2022

English French

31 octobre 2022 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (Nasdaq First North Growth Market : CS ; US OTCQX : CNSRF) ("CoinShares"), la plus importante société d'investissement en actifs numériques d’Europe, annonce aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2022.

Jean-Marie Mognetti, Directeur général de CoinShares, a déclaré :

« Nous sommes heureux d'annoncer notre performance résiliente au cours du trimestre, avec un retour à une croissance rentable malgré les turbulences récentes et résiduelles dans le secteur des actifs numériques.

L'EBITDA ajusté (6,4 millions GBP au cours du trimestre) et l'augmentation significative de la valeur de l’actif net comptable (en augmentation de 43,5 % pour atteindre 240 millions GBP, contre 167 millions GBP au troisième trimestre 2021) démontrent le rebond de CoinShares après les difficultés du secteur au deuxième trimestre. Nous continuons à générer un solide chiffre d’affaires grâce à nos activités de gestion d'actifs, tandis que la performance sous-jacente de notre division de marchés de capitaux reste forte.

Au cours du trimestre, nous avons continué à développer le groupe et mené une série de développements stratégiques d’envergure, qui vont se poursuivre d’ici la fin de l'année. En particulier, l'acquisition par CoinShares de Napoleon Asset Management, le premier gestionnaire d'actifs numériques en Europe à être régulé par la Directive AIFM, a reçu l'approbation de l'AMF en juillet, et en septembre, nous avons achevé le rebranding et relancé notre plateforme plateforme qui s’adresse aux traders amateurs de cryptoactifs - anciennement Napoleon - sous le nom de HAL.trading.

Notre projet de transférer nos actions sur le marché principal du Nasdaq à Stockholm se poursuit. L'équipe a réalisé des avancées significatives en ce sens au troisième trimestre, et nous sommes actuellement en cours d'examen par les auditeurs de la bourse.

CoinShares était bien équipé pour traverser la récente phase de turbulences du marché, grâce à sa stratégie résiliente qui atteste de la force et de la solidité de son modèle économique. »

Principaux résultats financiers du troisième trimestre 2022

Chiffre d'affaires total de 42,7 millions GDP depuis le début de l'année (9 premiers mois 2021 : 55,1 millions GDP).

Résultat global total de 20,0 millions GDP au troisième trimestre (T3 2021 : 26,2 millions GDP)

EBITDA ajusté de 6,4 millions GDP au troisième trimestre (T3 2021 : 26,0 millions GDP)





Principaux résultats opérationnels du troisième trimestre 2022

Des étapes importantes ont été franchies dans le cadre de la stratégie à long terme du groupe, notamment la poursuite du projet de passer la cotation des actions du groupe sur le marché principal du Nasdaq à Stockholm et le lancement d'une nouvelle version de notre plateforme qui s’adresse aux traders amateurs de cryptoactifs sous la marque HAL.trading.





L'investissement continu dans la division de gestion d'actifs : la gamme de produits CoinShares Physical reste leader du marché européen avec une collecte nette de 127 millions USD. Au cours du troisième trimestre, CoinShares Physical a été le leader européen en termes de collecte nette de BTC et d'ETH, et la division a lancé un nouvel ETP CoinShares Physical Staked Algorand en juillet 2022, portant à 18 le nombre total de produits CoinShares Physical et XBT Provider.





La valeur de l’actif net comptable a augmenté de 43,5 % sur l’année, pour atteindre 240 millions GBP à la fin du troisième trimestre (contre 167,2 millions GBP au troisième trimestre 2021), ce qui place CoinShares dans une position idéale pour sortir plus fort que jamais de cette phase de consolidation.





La poursuite du programme de rachat d'actions, que nous considérons comme la meilleure utilisation du capital alors que le cours des actions reste inférieur à la valeur nette des actifs, avec le rachat de 249 396 actions (sur le marché ou par l'annulation d'options acquises et dans la monnaie) au troisième trimestre à un prix moyen de 21,68 SEK, pour un coût total de : 5 407 226,21 SEK.





Pour le rapport complet du troisième trimestre de CoinShares, suivez ce lien.

A PROPOS DE COINSHARES

CoinShares est un groupe leader en matière d'investissement et de trading d'actifs numériques, qui fournit une large gamme de services financiers dans les domaines de la gestion d’actifs et le trading à un large éventail de clients comprenant des sociétés, des institutions financières et des particuliers. Le groupe a son siège social à Jersey et est présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers et aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est cotée sur le Nasdaq First North Growth Market sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

Pour plus d’informations sur CoinShares, visitez : https://coinshares.com

Company | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Certified Advisor – Mangold Fondkommission AB | +46 (0)8 503 015 50 | ca@mangold.se



CoinShares International Limited est tenu de rendre publiques ces informations conformément au règlement européen sur les abus de marché 596/2014. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ont été publiées par l'intermédiaire de l'agence des personnes de contact

indiquées ci-dessus, à 16h00 GMT le 31 octobre 2022.

CONTACT PRESSE

H/Advisors Havas Paris

Alienor Miens / Guillaume Delacroix

guillaume.delacroix@havas.com

+33 (0) 6 72 56 85 62

Forward-looking statements

The report contains certain forward-looking statements and opinions. Forward looking statements are statements that do not relate to historical facts and events, and such statements and opinions pertaining to the future that, for example, contain wordings such as "believes", "estimates", "anticipates", "expects", "assumes", "forecasts", "intends", "could", "will", "should", "would", "according to estimates”, “is of the opinion", "may", "plans”, "potential", "predicts", "projects", "to the knowledge of” or similar expressions, which are intended to identify a statement as forward-looking. This applies, in particular, to statements and opinions in the report concerning future financial returns, plans and expectations with respect to the business and management of the Company, future growth and profitability, and the general economic and regulatory environment, and other matters affecting the Company.

Forward-looking statements are based on current estimates and assumptions made according to the best of the Company's knowledge. Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and other factors that could cause the actual results, including the Company's cash flow, financial position, and operating profit, to differ from the information presented in such statements, to fail to meet expectations expressly or implicitly assumed or described in those statements or to turn out to be less favourable than the results expressly or implicitly assumed or described in those statements. Accordingly, prospective investors should not place undue reliance on the forward-looking statements contained herein and are strongly advised to read the entire report. The Company cannot give any assurance regarding the future accuracy of the opinions set forth herein or as to the actual occurrence of any predicted developments.

In light of the risks, uncertainties and assumptions associated with forward-looking statements, it is possible that the future events mentioned in the report may not occur. Moreover, the forward-looking estimates and forecasts derived from third party studies referred to in the report may prove to be inaccurate. Actual results, performance or events may differ materially from those presented in such statements due to, without limitation, changes in general economic conditions, in particular economic conditions in the markets in which the Company operates, changes affecting interest rate levels, changes affecting currency exchange rate, changes in levels of competition and changes in laws and regulations.