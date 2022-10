Mowi (OSE: Mowi): Mowi har inngått avtale om kjøp av 51,28% av aksjene i Arctic Fish, en av Islands ledende lakseoppdrettere

English Norwegian

Mowi har inngått avtale om å kjøpe 51,28% av aksjene i Arctic Fish. Arctic Fish er en av de ledende lakseoppdretterne på Island med lokalisering i Vestfjordene, kjent for sine gode forhold for oppdrett av atlantisk laks. Arctic Fish er notert på Euronext Growth Oslo, og prisen er NOK 115 per aksje tilsvarende NOK 1,88 milliarder.



Arctic Fish har konsesjoner for 10 ASC-sertifiserte lokaliteter med til sammen 27.100 tonn maksimum tillatt biomasse, samt ytterligere 4.800 tonn i søknadsprosess. Selskapet regner med å slakte 10.600 tonn sløyd vekt i 2022.

– Det islandske lakseventyret har så vidt begynt og står foran en formidabel utvikling og vekst i årene som kommer. Vi er derfor veldig glade for å få muligheten til å være med på dette. Islandske fjorder tilbyr svært gode biologiske forhold for laksen, sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

Mowi har fulgt Arctic Fish i flere år, og er imponert over hvordan ansatte, ledelse og eiere har utviklet Arctic Fish til å bli en av de ledende oppdretterne av atlantisk laks på Island.

– Arctic Fish sin geografiske tilstedeværelse og kompetente organisasjon passer svært godt med Mowi sin nåværende virksomhet og strategi. Sammen med Mowi og vår verktøykasse samt sterke finansielle posisjon er Arctic Fish og dets andre eiere veldig godt rustet for en attraktiv vekstreise fremover til det beste for lokalsamfunnene, sier Vindheim.

Transaksjonen er betinget av godkjenning av EU-kommisjonen samt noen øvrige ordinære gjennomføringsvilkår. Oppgjør er i kontanter finansiert med eksisterende trekkrettigheter.

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med 466.000 tonn sløyd vekt i 2021 fra seks oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Canada og Chile. Som det første globale helintegrerte sjømatselskapet tilbyr Mowi laks og annen sjømat av superior kvalitet til kunder over hele verden, delvis under egen MOWI merkevare. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11.500 mennesker i 25 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2021 var på NOK 43 milliarder.

Ivan Vindheim, konsernsjef, + 47 958 71 310

