COIL: VEERKRACHTIGE HALFJAARRESULTATEN 2022 BINNEN EEN CONTEXT MET EEN ENERGIECRISIS EN KOSTENINFLATIE

VEERKRACHTIGE HALFJAARRESULTATEN 2022

BINNEN EEN CONTEXT MET EEN ENERGIECRISIS EN KOSTENINFLATIE

Omzet: 13,9 mln. €, een groei van 12,1%

EBITDA: 2,5 mln. €, oftewel 18,1% van de omzet

Nettoresultaat: 0,85 mln. €, oftewel 5,7% van de omzet

Netto financiële schuldenlast: 15,3% van het eigen vermogen op 30 juni 2022



Brussel, 31 oktober 2022 (17.45 uur) - COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn omzet van het eerste halfjaar 2022 bekend.

Hoogtepunten van het halfjaar



In de eerste zes maanden van 2022 heeft COIL een omzet gerealiseerd van 13,9 mln. €, een groei van +12,1% ten opzichte van vorig jaar.

De verkoop van toeleveringsdiensten (84% van de halfjaarlijkse omzet) bleef sterk beïnvloed door de discrepantie tussen vraag en aanbod die werd veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Aanvankelijk dwongen de zeer lange levertijden op de markt voor platgewalste producten de distributeurs tot de aanleg van voorraden om aan de hernieuwde vraag te voldoen. Vervolgens leidde de scherpe daling van de aluminiumprijs aan het eind van het eerste kwartaal tot een sterke daling van de bestellingen door de distributeurs en een snelle terugkeer naar normalere levertijden door de walserijen op de markt. Gewoonlijk duurt het meerdere maanden voordat deze terugloop van de vraag van de distributeurs een weerslag heeft op de verkoop van het bedrijf. Binnen deze context bleef de verkoop van anodisatiediensten tot aan het eind van de periode hoog en vertoont over het hele halfjaar een groei van +18,5%.

De verkoop van het totaalpakket inclusief metaal (16% van de halfjaarlijkse omzet) nam af met -12,5%, ondanks de verkoopgroei in Europa. Deze verkoop werd beïnvloed door i) de sluiting van de Russische markt vanwege het conflict in Oekraïne en ii) de stagnatie van de Aziatische markten door de hoge kosten en lange levertijden.

In de loop van het halfjaar werd het macro-economische klimaat sterk geraakt door de terugkerende inflatie die versnelde na het uitbreken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, en de gevolgen daarvan op de economische situatie wereldwijd. Het bedrijf reageerde door de prijzen te verhogen; toch drukte de stijging van de bedrijfslasten, voornamelijk door een aanzienlijke verhoging van de kosten voor energie en grondstoffen, op de halfjaarlijkse resultaten.

Ondanks lagere resultaten ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis in 2021 is de vennootschap er toch in geslaagd een hoge rentabiliteit en een sterke en gezonde balans per 30 juni 2022 te kunnen handhaven.

Resultaten



De positieve effecten van de omzetgroei en de evolutie van de productmix naar toeleverantie werden sterk beïnvloed door de stijging van de productiekosten (energie en grondstoffen), die een impact hebben op de brutomarge over de eerste helft van het jaar. De brutomarge is bijgevolg slechts met +2,9% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ook de stijgende personeelslasten (+5,1%) en overige bedrijfslasten (+24%) hebben een invloed op de operationele rentabiliteit van het bedrijf. Zo daalt de EBITDA met -0,5 mln. € ten opzichte van vorig jaar en komt uit op 2,5 mln. € en vertegenwoordigt 18,1% van de omzet, tegenover 24,4% van de omzet in de eerste helft van 2021.

Na afschrijvingen die daalden met -0,4 mln. € tot 1,5 mln. € bedraagt het bedrijfsresultaat 1,0 mln. €, oftewel 7,2% van de omzet, tegenover 1,1 mln. € in de eerste helft van 2021 en een verlies van (1,9) mln. € in de eerste helft van 2020.

Het nettoresultaat van het eerste halfjaar 2022 vertoont een winst van 0,85 mln. €, tegenover 0,95 mln. € in het eerste halfjaar 2021 en een verlies van (2,1) mln. € in het eerste halfjaar 2020.

Vereenvoudigde resultatenrekening





(in miljoen euro) S1 2022 S1 2021 Omzet 13,95 12,45 Omzet toeleverantie 11,68 9,86 Omzet totaalpakket1 2,27 2,59 EBITDA 2,52 3,04 in % omzet 18,1% 24,4% Bedrijfsresultaat 1,01 1,13 in % omzet 7,2% 9,1% Resultaat vóór belastingen 0,85 0,95 Nettoresultaat 0,80 0,95 in % omzet 5,7% 7,6%





Balans



Rekening houdend met de resultaten van het eerste halfjaar bedraagt het eigen vermogen op 30 juni 2022 30,0 mln. €, een stijging van 0,8 mln. € ten opzichte van 31 december 2021. De kaspositie op 30 juni 2022 laat een verbetering zien en bedraagt 3,4 mln. €, tegenover 2,2 mln. € op 31 december 2021 en 0,5 mln. € op 30 juni 2021. De netto financiële schuldenlast bedraagt op 30 juni 2022 4,6 mln. €, een verbetering van 0,7 mln. € ten opzichte van het jaar ervoor, en vertegenwoordigt 15,3% van het eigen vermogen, tegenover 13,4% op 31 december 2021 en 25,2% op 30 juni 2021.

Omzet van het derde kwartaal 2022



De omzet van het derde kwartaal 2022 bedraagt 6,7 mln. €, een stijging van 5,3% vergeleken met het voorgaande jaar. De verkoop van anodisatiediensten loopt terug (-3,1%) terwijl die van het totaalpakket sterk stijgt (+ 38,5%). De omzet over de eerste negen maanden van het boekjaar 2022 bedraagt daardoor 20,7 mln. €, een stijging van +9,8% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Vooruitzichten



Binnen een steeds onzekerdere conjunctuur blijft het bedrijf voorzichtig en verwacht zij voor de rest van het jaar een verdere vertraging van de vraag naar toelevering, omdat de distributeurs een deel van hun voorraden blijven afbouwen.

Om de aanzienlijke stijging van de energiekosten in Europa op te vangen, concentreert het bedrijf zijn activiteiten op korte termijn op de vestiging in Landen, België, waar de energieprijzen momenteel lager zijn, en vertrouwt het op haar hoogefficiënte lijn 6 in Duitsland als back-up.

Tegelijkertijd versnelt het bedrijf haar investeringsprojecten op het gebied van energie-efficiëntie door middel van een actieplan dat gericht is op het duurzame gebruik van hernieuwbare energiebronnen tegen aantrekkelijke kosten. Een zonne-energiepark, ontwikkeld in samenwerking met lokale exploitanten in Duitsland, werd in oktober 2022 in gebruik genomen en zal een deel van de electriciteitskosten op de site van Bernburg op middellange termijn aanzienlijk verminderen.

In het algemeen tracht het bedrijf de impact van een economische teruggang op de resultaten te beperken, voornamelijk door gebruik te maken van de flexibiliteit van zijn productieapparaat en de voortdurende optimalisering van haar kostenbasis.

Het bedrijf heeft vertrouwen in zijn ontwikkelingsperspectieven op de lange termijn en profiteert van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige, duurzame producten die een lage CO 2 -afdruk hebben om het potentieel van zijn activiteiten te vergroten.

Aanvullende informatie



De financiële overzichten zijn op 28 oktober 2022 goedgekeurd door de Raad Van Bestuur. Ze zijn opgenomen in het halfjaarlijks financieel verslag 2022 dat kan worden ingezien op de financiële website van het bedrijf (http://investors.coil.be).

Agenda



De jaaromzet 2022 zal op 26 januari 2023 worden gepubliceerd na sluiting van de beurs.





Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 110 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van ongeveer 25 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com



