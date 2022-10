VGP NV: Financiële Kalender

English Dutch

31 oktober 2022, 18:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt aan dat de Groep, met het oog op het verder verbeteren van de transparantie over de operationele prestaties, besloten heeft om in het vervolg tussentijdse trading updates dichter bij het einde van de respectievelijke periode te publiceren. De publicatie van de trading update over de eerste 10 maanden van 2022 staat nu gepland voor 3 november 2022 om 07:00 uur.



De financiële kalender tot einde 2023 is als volgt gepland:

Trading Update 10M 2022 3 november 2022 Financiële Resultaten Boekjaar 2022 23 februari 2023 Publicatie Jaarverslag 2022 11 april 2023 Trading update 4M 2023 4 mei 2023 Financiële Resultaten Eerste Helft 2023 24 augustus 2023 Trading update 10M 2023 3 november 2023





