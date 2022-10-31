AZRE 重要截止日期為明天：領先的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Azure Power Global Limited 投資者在 10 月 31 日 AZRE 證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

紐約, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 6 月 15 日至 2022 年 8 月 26 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 Azure Power Global Limited （紐約證券交易所股票代碼：AZRE）證券的購買者注意，2022 年 10 月 31 日 是首席原告人截止日期的重要日子。



這意味著什麼：如果您在集體訴訟期間購買了 Azure Power 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

接下來該做些什麼：若要加入 Azure Power 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8433 或致電 Phillip Kim 律師，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，則請您必須在 2022 年 10 月 31 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所眾多律師均已獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的公認。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導的陳述及／或未披露與 Azure Power 業務運營和前景有關的重大不利事實。具體而言，被告未能向投資者披露：(1) Azure Power 的一家工廠存在程序違規，包括偏離了安全和品質標準；(2) 某些項目數據被操縱；(3) 由於上述原因，Azure Power 的內部控制和程序無效；(4) Azure Power 收到了一份可信的揭弊者報告，指控此類不當行為；以及 (5) 由於上述原因，被告關於 Azure Power 業務、運營和前景的正面陳述均存在重大誤導性和/或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

若要加入 Azure Power 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8433 或致電 Phillip Kim 律師，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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