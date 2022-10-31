頂尖律所 ROSEN 鼓勵 Block, Inc. 投資者在 SQ 證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見

紐約, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 4 月 4 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 Block, Inc. （紐約證券交易所股票代碼：SQ）證券的購買者注意，2022 年 12 月 12 日是首席原告人截止日期的重要日子。



這意味著什麼：如果您在集體訴訟期間購買了 Block 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

接下來該做些什麼：若要加入 Block 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9176 或致電 Phillip Kim 律師，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 12 月 12 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所眾多律師均已獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的公認。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導的陳述及／或未披露：(1) Block 缺乏適當通訊協定來限制對客戶敏感資訊的訪問權限；(2) 因此，一名前任員工能夠下載 Block 的子公司 Cash App Investing 的某些報告，其中包含完整的客戶姓名和經紀帳號，以及經紀投資組合價值、經紀投資組合持股和/或股票交易活動；(3) 因此，Block 很可能遭受重大損害（包括聲譽損害）；以及 (4) 由於上述原因，被告關於 Block 的業務、運營和前景的正面陳述均存在重大誤導性和/或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

若要加入 Block 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9176 或致電 Phillip Kim 律師，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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