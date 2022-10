Aramis Group et Cazoo - Cazoo cède ses activités italiennes à Aramis Group

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil et Londres, le 31 octobre 2022

Cazoo cède ses activités italiennes à Aramis Group

Dans le cadre de la revue stratégique par Cazoo Group Ltd’s (NYSE : CZOO) de ses activités en Europe, Aramis Group SA (« Aramis Group ») et Cazoo Holdings Limited ont abouti à un accord de reprise par Aramis Group de 100% du capital et des droits de vote de la société Cazoo Trading Italy S.p.A. (« la Société »), qui sera renommée avec effet immédiat brumbrum.

La Société vend environ 1 600 véhicules d’occasion à particuliers par an pour un chiffre d’affaires d’environ 30 M€. L’opération ne donne lieu à aucune condition suspensive, notamment d’anti-concurrence, et la Société intègrera le périmètre d’Aramis Group avec effet immédiat.

Pour Cazoo, cette transaction est l'opportunité, conformément à son plan précédemment annoncé de retrait d’Europe Continentale, de sortir rapidement du marché italien, contribuant à son objectif d’atteinte de la rentabilité sans avoir besoin de nouveaux financements externes.

Pour Aramis, c'est une très belle opportunité d'entrer, à des conditions financières attractives, sur un marché stratégique en Europe Continentale, représentant 20 milliards d'euros de transactions annuelles, et où Stellantis, actionnaire majoritaire d’Aramis Group, détient une très forte présence.

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans cinq pays. Groupe à forte croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie digitale et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires proche de 2 milliards d’euros par an, Aramis Group vend plus de 90 000 véhicules à des particuliers et accueille plus de 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie près de 2 300 collaborateurs et dispose de sept sites de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

À propos de Cazoo - www.cazoo.co.uk

Notre mission est de transformer l'expérience d'achat et de vente de voitures au Royaume-Uni en proposant un meilleur choix, plus de valeur, plus de transparence, plus de confort d’achat et plus de tranquillité d'esprit. Notre objectif est de faire en sorte qu'acheter ou vendre une voiture ne soit pas différent que de commander tout autre produit en ligne, en permettant aux consommateurs d’acheter, vendre ou financer une voiture entièrement en ligne, pour une livraison en à peine 72 heures, de manière très simple et transparente. Cazoo a été fondée en 2018 par l'entrepreneur en série Alex Chesterman OBE et est cotée en bourse (NYSE : CZOO).



