English Estonian

PRFoods auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2021/2022

Juhtkonna kommentaar

2021/2022 majandusaasta tõi kaasa suuremad muutused ettevõtte struktuuris. Võõrandati püsivalt kahjumlik Soome üksus, Heimon Kala Oy. Sellega seoses kandis PRFoods erakordset kahjumit 2,3 miljonit eurot (Heimon Kala enda tegevuskahjum kuni müügi hetkeni oli -2,4 miljonit eurot, millele lisandub Saare Kala Tootmine OÜ kahjum Soome Heimon Kala toodete müügist -1,1 miljonit eurot ning Saaremere Kala põhiliselt Soomega seotud kahjum -0,5 miljonit eurot).

Peale majandusaasta lõppu võõrandati ka Överumans Fisk AB. Grupi struktuur on peale äriüksuste võõrandamist järgmine: 100% omanduses olevad Saaremere Kala AS (100% Saare Kala Tootmine OÜ (endine Heimon Kala Eesti OÜ), JRJ& PRF UK Ltd (John Ross Jr ja Coln Valley haldusfirma)) ning tütarettevõte Redstorm OÜ.

Lisaks on Saaremere Kala AS taotlenud kalakasvatuse lubasid Saaremaal ja Hiiumaal ning antud lubade saamisel moodustatakse uus äriühing nende kasutuselevõtuks.

Grupi müügistruktuur muutus samuti peale Heimon Kala Oy võõrandamist, Soome müük jätkub allhanke korras Kalaneuvos Oy kaudu.

Ettevõtte laenukoormus on vähenenud oluliselt peale äriüksuste müüki. Alles jäävad võlakohustused on seotud Maaelu Sihtasutuse laenudega ning võlakirjadega. Kõik ülejäänud pankadega seotud olulised laenu- ja liisingulepingud on lõpetatud.

Ettevõtte jätkusuutlikkus on tagatud paranenud majandustulemustega. Alanud majandusaastal on juba kasumlik nii UK üksus kui kalakasvatus. Eestis toimuv kalatöötlemise tulemused on samad, mis eelmine aasta samal ajal, kuid seoses oluliselt vähenenud kulubaasiga, eeldame kasumlikkuse taastumist ka Saare Kala Tootmine OÜ-s.

PRFoods võib võõrandada täiendavalt olulisi varasid, tagamaks võlakohustuste lunastamist seoses muutunud majandustegevusega.

Eesti kalakasvatuste osa väljaarendamine peaks tagama pikaajalise kasumlikkuse grupile, mis võimaldab ka olemasoleva struktuuriga teenindada laenukoormust.

Grupp on hästi kaitstud ka inflatsioonilise surve vastu. Kulude kasv on suudetud suures mahus edasi kanda lõpptoodete hinda. Samuti kasutab ettevõte taastuvenergiat , mis osaliselt võimaldab olla Eesti üksusel sõltumatu energiakandjate hindadest. Samuti on väga energiaefektiivne kalakasvatus, kuna puudub vajadus väliste energiakandjate kasutamiseks meres asuvate sumpade käitlemisel.

Tööjõu osas on vähendatud oluliselt üldkulusid, mis vastab tegelikele vajadustele. Jätkame kulude kokkuhoiu programmi, kuid samuti on suur prioriteet taastada just Eesti tehase toodete müügikasv – tingituna kallinenud hindadest on väga olulisel määral vähenenud nõudlus lõpptoodete järgi Eestis ja Soomes. Samas näeme paremaid tulemusi ekspordis. 2022/2023 aastal töötame välja UK ja Eesti toodete ühisportfelle ning konsolideeritud müügipakkumisi, mis senini ei realiseerunud kuna vanasti oli Soome ja Eesti fookus private label toodetel.

PRFoods on täna Eesti ainuke kalakasvataja meres. Mere kalakasvatuste rajamine Eestis on riigi toiduturvalisuse ja keskkonnasäästlikkuse seisukohalt väga olulised. Seda näeb ette ka Eesti riigi põllumajandus strateegia. Sinimajandus aitab oluliselt vähendada toidutootmise ja tarbimise keskkonnakoormust ning tagab toidu julgeoleku kogu riigi vaates. Samuti on sellel väga oluline mõju kõrgepalgaliste ja kvalifitseeritud töökohtade loomisel regionaalselt.

Lisatud on link PRF aastaaruandele:

PRF aastaaruanne 2021_2022 FINAL auditeeritud

GRUPI VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR (kui pole näidatud teisiti) Valem / selgitus 2021/

2022 2020/

2021 2019/

2020 2018/

2019 2017/

2018 Müügitulu Müügitulu 42,1 58,7 78,3 85,7 94,9 Brutokasum Müügitulu – müüdud kaupade kulu 3,1 5,0 9,6 11,9 13,2 EBITDA äritegevusest** Kasum (Kahjum) enne ühekordseid tulusid-kulusid ja biovarade ümberhindlust -1,7 -1,2 2,8 4,0 6,0 EBITDA Kasum (Kahjum) enne finantstulusid ja -kulusid, maksukulusid ning põhivara kulumi- ja väärtuse langust -2,1 -1,3 1,9 1,7 4,4 Ärikasum (-kahjum) Kasum (Kahjum) enne finantstulusid ja -kulusid, maksukulusid -4,2 -3,9 -0,7 -0,5 2,3 EBT Kasum (-kahjum) enne tulumaksu -7,7 -5,0 -1,8 -1,2 1,4 Puhaskasum (-kahjum) -7,7 -5,2 -1,9 -1,5 1,0 Brutomarginaal Brutokasum / Müügitulu 7,4% 8,5% 12,2% 13,9% 13,9% Äritegevuse EBITDA marginaal EBITDA äritegevusest / Müügitulu -4,1% -2,1% 3,5% 4,7% 6,3% EBITDA marginaal EBITDA / Müügitulu -5,1% -2,1% 2,4% 2,0% 4,7% Ärikasumi marginaal Ärikasum (-kahjum) / Müügitulu -9,9% -6,6% -0,9% -0,5% 2,5% EBT marginaal EBT / Müügitulu -18,3% -8,5% -2,2% -1,4% 1,5% Netomarginaal Puhaskasum (-kahjum) / Müügitulu -18,2% -8,8% -2,4% -1,7% 1,1% Tegevuskulude suhtarv Tegevuskulud / Müügitulu 17,1% 16,1% 13,4% 12,5% 10,5% BILANSS

mln EUR (kui pole näidatud teisiti) Valem / selgitus 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018 Netovõlgnevus Lühiajal. võlakohustused + Pikaajal. võlakohustused – Raha 24,7 22,4 20,7 20,5 18,1 Omakapital 8,6 15,8 19,8 21,9 23,3 Käibekapital Käibevara – Lühiajal. kohustused -2,7 -3,2 -4,0 -3,1 2,8 Varad 39,4 55,6 57,1 62,5 65,5 Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajal. kohustused 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x 1,1x Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad 21,7% 28,4% 34,7% 35,0% 35,6% Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg) 74.3% 58,7% 51,1% 48,3% 43,7% Võlakordaja Kohustused / Kogukapital 0,8x 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x Netovõlg/EBITDA äritegevusest Netovõlg / EBITDA äritegevusest -14,5x -17,9x 7,5x 5,1x 3,0x Omakapitali tootlus Puhaskasum (-kahjum) / Keskmine omakapital -63,0% -29,0% -9,1% -6,5% 4,3% Varade tootlus Puhaskasum (-kahjum) / Keskmine varade maht -16.1% -9,2% -3,2% -2,3% 2,0%

* konsolideeriv üksus on ainult valdusfirma ning moodustab ebaolulise osa Grupist, mistõttu konsolideeriva üksuse suhtarve pole välja toodud

** enne ühekordseid tulusid-kulusid ja biovarade ümberhindlust

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

Manused