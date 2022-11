English Finnish

Aspo on myynyt Kauko Oy:n Signal Partners Oy:lle

Aspo on tänään saanut päätökseen Kauko Oy:n myynnin Signal Partners Oy:lle. Signal Partners on suomalainen mobiliteettiin, tietoverkkoihin sekä niiden suunnitteluun ja ylläpitoon keskittynyt ratkaisujen ja palvelujen tuottaja.

“Olen erittäin tyytyväinen, että Kaukolle on löytynyt uusi omistaja. Uskon, että Signal Partnersilla on sekä halua että kyvykkyyksiä jatkaa Kaukon pitkäjänteistä kehittämistä. Kiitän toimitusjohtaja Juha Rytköstä hyvästä työstä Kaukon strategian toteuttamiseksi”, sanoi Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Kauko toimii vaativien työympäristöjen asiantuntijana rakentaen älykkäitä laite-, sovellus- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti haastavissakin työskentelyolosuhteissa. Kaukolla on 22 työntekijää ja sen vuoden 2021 liikevaihto oli noin 13 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2021 Aspo tiedotti, että Kauko on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuoliseksi ja aloitti strategisten vaihtoehtojen kartoittamisen.

Yritysjärjestelystä aiheutuu noin 1 miljoonan euron kulut sisältäen myyntitappion ja transaktiokustannukset.



