Muudatused Inbanki juhatuses

AS-i Inbank nõukogu valis 31. oktoobril 2022 panga juhatuse liikmeks Erik Kaju. Samuti naasis tööpausilt (sabbatical) panga juhatusse Piret Paulus. Juhatuse uute liikmete volitused algavad 1. novembril 2022.

Erik Kaju juhtis enne Inbankiga liitumist kaheksa aastat Wise’i tehnoloogiameeskondi. Inbanki juhatuse liikmena asub ta juhtima tehnoloogia ja tootearenduse üksust.

Piret Paulus on olnud Inbanki juhatuse liige alates 2017. aastast. Ta naaseb juhatusse kuuekuuliselt tööpausilt (sabbatical) ja asub juhtima Inbanki kasvu ja äriarenduse üksust. Pikaajalise finantssektori kogemusega Piret Paulus on varem töötanud juhtivatel ametikohtadel Swedbankis, samuti juhtinud Inbanki ja Coop Eesti ühisettevõtet Coop Finants. Alates 2021. aastast on ta FinanceEstonia juhatuse liige.

Inbanki seitsmeliikmelisse juhatusse kuuluvad veel juhatuse esimees Priit Põldoja, finantsjuht Marko Varik, Baltikumi äriüksuse juht Margus Kastein, Kesk- ja Ida-Euroopa äriüksuse juht Maciej Pieczkowski ja tugiüksuste juht Ivar Kurvits.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 6000 aktiivset koostööpartnerit ja 845 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

