La Légion royale canadienne présente la mère nationale de la Croix d’argent du Canada 2022

OTTAWA, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a le plaisir d’annoncer que la mère nationale de la Croix d’argent de cette année est Candy Greff de Lacombe, en Alberta. Mme Greff aura l’honneur de déposer une couronne au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, le jour du Souvenir. Elle occupera ce rôle national jusqu’en octobre 2023.



« Derrière chaque vétéran tombé au champ d’honneur, il y a une histoire qui nous interpelle tous », affirme Bruce Julian, président national de la Légion royale canadienne. « L’histoire de Mme Greff et de sa famille en est une de sacrifice et de force d’âme ; notre gratitude envers eux est éternelle. Nous les remercions d’avoir partagé leur joie et leur peine avec tout le Canada. »

Le fils de Mme Greff, le caporal-chef Byron Greff, était membre du troisième bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI) basé à Edmonton, en Alberta. Il était un soldat hautement qualifié, ayant également reçu une formation de parachutiste. Il est né le 11 août 1983 en Saskatchewan et est décédé le 29 octobre 2011 alors qu’il servait en Afghanistan. Il se trouvait à bord d’un autobus blindé de l’OTAN lorsqu’un kamikaze a détoné un véhicule rempli d’explosifs, atteignant l’autobus. Le cplc Greff est le dernier soldat canadien à avoir perdu la vie en Afghanistan dans l’exercice de ses fonctions.

Pour en apprendre davantage sur Mme Greff et son fils Byron, consultez le site Legion.ca.

La mère nationale de la Croix d’argent représente toutes les mères canadiennes qui ont perdu un fils ou une fille dans l’exercice de leurs fonctions, que ce soit au combat ou dans le cadre de leur service normal.

Du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, Mme Greff partagera son histoire de façon ouverte et participera à plusieurs événements en l’honneur des Canadiens et Canadiennes tombés au champ d’honneur.

La Croix du souvenir, plus communément appelée la Croix d’argent, a été créée le 1er décembre 1919. Elle symbolise la perte et le sacrifice personnels des veuves et des mères qui perdent un enfant en service actif, ou dont le décès est ultérieurement attribué à ce service.

Chaque année, la Légion royale canadienne reçoit des candidatures pour le rôle de mère nationale de la Croix d’argent de la part des directions provinciales et de particuliers. La récipiendaire est choisie par un comité de sélection de la Direction nationale.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

