新款 10GigE 相机丰富了 Teledyne 的 Genie™ Nano 产品系列

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加拿大滑铁卢, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA 很高兴地宣布全推出基于 e2v 67M 和 37M 单色和彩色传感器的全新 Genie Nano-10GigE M/C8200 和 M/C6200 相机。全新 Genie Nano-10GigE 是面向未来和可扩展的解决方案，显著提高了接口速度和分辨率，对于要求更高速的数据捕获与传输的应用程序升级中，系统设计人员拥有更简便的集成路径。



“新款 Teledyne e2v Emerald 67M 全局快门 CMOS 图像传感器 在高端光学检测中拥有出色性能，能拍摄高质量图像。” Teledyne DALSA 高级产品经理 Manny Romero 说道，“新系列高分辨率 10GigE 型号系列的加入使我们能提供种类更广的高速接口，分辨率从 37 MP 到 67 MP 不等。”

全新 Genie Nano-10GigE 67M 相机是业内最小的 10GigE 视觉相机，全分辨率图像传输最高达15 fps。M/C8200 和 M/C6200 的工作温度范围、PTP 同步以及与其他 Genie Nano 相机的尺寸通用性均有提升，应用更广，集成或升级更容易。再加上紧凑的 59 mm x 59 mm 外形尺寸，使得系统设计人员不需要更改软件就能将 1、2.5、5GigE 过渡到 10GigE 视觉相机。Genie Nano-10GigE 相机将为电子制造检测、工业计量、智能交通系统、航空成像以及体育娱乐赛事等应用提供高速、可靠的结果。

主要特性：

业界最小的 67M 10GigE 视觉相机

37M 到 67M、单色与彩色四种新型号

触发成像可靠性 （T2IR）框架提高检测系统的可靠性，防止数据丢失

（T2IR）框架提高检测系统的可靠性，防止数据丢失 符合 GenICam、GigE Vision 2.0

多 ROI，最多 16 个感兴趣区域（ROI）

全金属机身，3 年保修

有关 Genie Nano-10GigE 型号的更多信息， 请访问网站 。对于高质量图像，请访问我们的 在线媒体资料包 。



Teledyne DALSA 隶属 Teledyne 的 Vision Solutions 集团，专于机器视觉数字成像组件的设计、制造和部署。Teledyne DALSA 图像传感器、相机、智能相机、帧接收器、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。欲了解更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/imaging。

媒体联系人：

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

所有商标均由其各自公司注册。

Teledyne DALSA 保留随时更改的权利，恕不另行通知。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e104a2ee-ab62-457d-8e9d-0a2f5da0e7a3/zh-Hans