Teledyne 推出新款 10GigE 相機，拓增 Genie™ Nano 產品系列

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加拿大滑鐵盧, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA 很高興宣佈推出搭載 e2v 6,700 萬像素和 3,700 萬像素黑白與彩色感測器的全新 Genie Nano-10GigE M/C8200 與 M/C6200機型。新款 Genie Nano-10GigE 系列提供前瞻性、可擴充的解決方案，以及大幅加速的介面和提升的解析度，讓系統設計師在進行需要高速資料擷取和傳輸的應用程式升級時，可輕鬆完成整合。



Teledyne DALSA 的資深產品經理 Manny Romero 表示：「新款 Teledyne e2v Emerald 67M 全局式快門 CMOS 圖像感測器為高階光學檢查提供卓越性能和畫質。在全新的高解析度 10GigE 機型系列，我們現在很榮幸能提供更豐富的高速介面與高解析度機型介於 3,700 萬與 6,700 萬像素之間。」

新款 Genie Nano-10GigE 6,700 萬像素相機是業界最小的 10GigE Vision 相機，可支援高達 15 fps 的全解析度圖像傳輸。M/C8200 與 M/C6200 兩者皆提供更寬廣的操作溫度範圍、PTP 同步，且尺寸和其他 Genie Nano 相機相同，方便靈活應用與輕鬆整合或升級。加上輕巧的 59 mm x 59 mm 尺寸，系統設計師可以從 1、2.5、5GigE 轉換至 10GigE Vision 而無須變更軟體。Genie Nano-10GigE 相機旨在為電子製造檢查、工業度量衡、智慧交通系統、空拍影像以及運動和娛樂等應用提供高速而又可靠的結果。

關鍵特徵：

業界最小的 6,700 萬像素 10GigE Vision 相機

四款全新機型，提供 3,700 萬像素、6,700 萬像素、黑白和彩色版本

快門至圖像可靠性 (T2IR) 框架可提升檢查系統的可靠性，並避免資料遺失

符合 GenICam、GigE Vision 2.0

擁有多個感興趣區域 (ROI)，最高達 16 個 ROI

全金屬機身並附 3 年保固

如需更多關於 Genie Nano-10GigE 機型的資訊，請造訪網站。如需高畫質圖像，請造訪我們的線上媒體包。



Teledyne DALSA 隸屬 Teledyne’s Vision Solutions 集團，是設計、製造和部署機器視覺數位影像元件的先驅。Teledyne DALSA 圖像感測器、相機、智慧型相機、取像卡、軟體和視覺解決方案是全球和眾多行業數千種檢測系統的核心組件。若需更多資訊，請造訪 www.teledynedalsa.com/imaging。

媒體聯絡：

Yuki Chan

Yuki.chan@teledyne.com



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此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e104a2ee-ab62-457d-8e9d-0a2f5da0e7a3/zh-Hant