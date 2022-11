Annonce des finalistes des Grands prix du tourisme canadien de l’Association de l’industrie touristique du Canada

English French

OTTAWA, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) annonce les finalistes de ses Grands prix du tourisme canadien annuels. Cette norme d’excellence pour les entreprises et les organisations touristiques reconnait le succès, le leadership et l’innovation dans l’industrie.



« Nous sommes ravis d’annoncer les finalistes de ces prix, qui revêtent cette année plus que jamais une importance particulière pour nous, où notre secteur a été le premier touché et le plus durement touché par la pandémie », a indiqué Beth Potter, présidente-directrice générale l’AITC.

« Chacune des personnes finalistes a prouvé qu’elle s’est surpassée pour offrir aux voyageurs des expériences exceptionnelles au Canada, et ce, dans des circonstances incroyablement éprouvantes; au milieu d’une récession mondiale, d’une inflation galopante, de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, et de tant d’autres défis », a-t-elle ajouté. « Ces prestigieux finalistes incarnent le véritable esprit et les valeurs associées à nos prix : le courage, le travail acharné et le dévouement ».

Les Grands prix du tourisme canadien, qui en sont à leur 22e édition, sont décernés dans neuf catégories, en plus du prestigieux prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations. Le concours est ouvert à toutes les entreprises qui exercent leurs activités dans l’un des secteurs qui composent l’industrie touristique : hébergement, transport, loisirs, services de voyage et restauration.

Les grands gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie de gala qui aura lieu le 23 novembre, dans le cadre du Congrès touristique de l’AITC 2022 qui se tiendra à l’hôtel Westin Ottawa, les 22 et 23 novembre 2022.

Ci-dessous, vous trouverez la liste complète des catégories et des finalistes.

Floor13 Prix de l’événement d’affaires :

Semaine de l’IA d’Amii – Edmonton, Alberta

YASTA (Association touristique des Côtes acadiennes et de Yarmouth) Conférence et AGA 2022 de l’Association des médias du voyage du Canada Yarmouth, Nouvelle-Écosse

Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs Congrès 2022 – Toronto, Ontario

Prix Air Canada de l’entreprise de l’année :

Stampede de Calgary – Calgary, Alberta

Great Wolf Lodge - Niagara Falls, Ontario

Groupe Harbour Air – Vancouver, Colombie-Britannique



Prix ATAC du tourisme autochtone :

Mi’kmaq Heritage Path Tour - Première nation d’Elsipogtog, Nouveau-Brunswick

Corporation Nibiischii – Mistissini, Québec

Parc du patrimoine Wanuskewin – Saskatoon, Saskatchewan



Prix de l’innovation de l’année VIA Rail Canada :

L’Institut pour la citoyenneté canadienne – Toronto, Ontario

AREA 506 Waterfront Container Village – Saint John, Nouveau-Brunswick

Malahat SkyWalk – Malahat, Colombie-Britannique



Prix de la petite ou moyenne entreprise de l’année :

Groupe de voyages ERCTU – Penticton, Colombie-Britannique

Parc Euston – Moncton, Nouveau-Brunswick

Be Rad Adventure Co. – Saint John, Nouveau-Brunswick



Prix du tourisme durable canadien Air Transat :

FOUR Nature Resort – Chelmsford, Nouveau-Brunswick

Au Diable Vert – Sutton, Québec

Eagle Wing Tours – Victoria, Colombie-Britannique



Prix de l’employé(e) touristique de l’année RH Tourisme Canada :

Kaleigh Potts, Adventure Canada - Mississauga, Ontario

Spurgeon Robbins, Centre d’information touristique de Summerside – Summerside, Île-du-Prince-Édouard

Susan Tomihiro, Fresh Tracks Canada – Vancouver, Colombie-Britannique



Prix de l’employeur touristique de l’année RH Tourisme Canada :

Jardin Kingsbrae – Saint Andrews, Nouveau-Brunswick

Great Wolf Lodge - Niagara Falls, Ontario

Tourisme Kingston – Kingston, Ontario



Prix du média touristique TMAC :

Matthew et Karla Bailey, Must Do Canada – Okotoks, Alberta

Leah Adams-Chute, Dune Creative – Sechelt, Colombie-Britannique

Heather Greenwood Davis, Journaliste Pigiste – Markham, Ontario



Le lauréat du Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations sera annoncé séparément avant le Congrès touristique de l’AITC 2022 et la réception de gala où seront remis les Grands prix canadiens du tourisme.

Pour plus d’informations concernant les Grands prix du tourisme canadien, cliquez ici; pour le Congrès touristique de l’AITC 2022, cliquez ici.

L’inscription au Congrès touristique de l’AITC 2022 est maintenant ouverte aux médias accrédités. Pour en savoir davantage, veuillez envoyer un courriel à Mary Wimmer, directrice, Communications et des relations avec les médias, à l’adresse suivante : mwimmer@tiac-aitc.ca.

À PROPOS DE L’AITC

Fondée en 1930 en vue d’encourager le développement du tourisme au Canada, l’Association de l’industrie touristique du Canada est aujourd’hui le porte-parole à l’échelle nationale du secteur privé pour cette industrie qui affichait un rendement de 105 milliards de dollars avant la pandémie. Établie à Ottawa, l’AITC agit au nom des entreprises touristiques canadiennes et promeut des mesures positives qui permettent à l’industrie de se développer et de prospérer. L’AITC est chargée de représenter les intérêts touristiques au niveau national, et son travail de plaidoyer consiste à promouvoir et à soutenir des politiques, des programmes et des activités qui avantageront la croissance et le développement du secteur. Les membres de l’AITC reflètent les partenariats entre tous les secteurs de l’industrie et les associations touristiques provinciales, territoriales et régionales, ce qui permet à l’association d’aborder tout l’éventail des enjeux auxquels fait face le tourisme au Canada.

Pour en savoir davantage, consultez : tiac-aitc.ca.

