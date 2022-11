Dankzij verbeteringen bij Remote kunnen klanten nu wereldwijd mobiliteit en flexibele tewerkstellingspakketten aanbieden

English Dutch Swedish

SAN FRANCISCO, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote , de leider op het gebied van het opzetten, beheren en ondersteunen van internationale, gedistribueerde personeelsbestanden, heeft vandaag verbeteringen aan zijn platform en diensten aangekondigd die meer flexibiliteit bieden in waar werknemers werken, hoe ze worden betaald en meer. Duizenden bedrijven gebruiken Remote nu om tienduizenden werknemers en contractanten wereldwijd een baan te bieden. De nieuwe updates helpen de klanten van Remote om concurrerend te blijven bij het werven van de beste kandidaten op de internationale arbeidsmarkt.



"In ons laatste Global Benefits Report noemde een op de drie werknemers flexibiliteit als een van de belangrijkste overwegingen bij de beoordeling van een aanbod voor een baan. Voor veel mensen is het nu een doorslaggevende factor voor waar ze werken en of ze in hun huidige functie blijven,” zegt Job van der Voort, CEO en mede-oprichter van Remote. "We werken er voortdurend aan om onze klanten te helpen bij het aantrekken van toptalent met tewerkstellingspakketten van wereldklasse in elk land." Flexibiliteit is daar een onderdeel van en onze nieuwste verbeteringen betekenen dat het voor werknemers gemakkelijker is om op de door hun gewenste manier betaald te worden, te leven en te werken."

Gestroomlijnde internationale overplaatsingen met Global Mobility Services

Nu bij meer bedrijven de mogelijkheden voor remote werken toenemen, wordt internationale mobiliteit een onderscheidende factor in het werven en behouden van werknemers. In een onlangs door Remote gehouden enquête gaf 34% van de werknemers aan dat hulp bij overplaatsing een innovatieve secundaire arbeidsvoorwaarde is waarvan ze gebruik zouden maken als die mogelijkheid er is.

Remote's Global Mobility Services biedt klanten een gestroomlijnde manier om een overplaatsing van werknemers naar een ander land mogelijk te maken. Ze kunnen vertrouwen op het ervaren interne team van Remote voor begeleiding bij immigratie, toetsing van het in aanmerking komen op basis van de voorwaarden voorafgaand aan het dienstverband en andere ondersteuning. Bedrijven kunnen Remote ook gebruiken voor het opstellen van secundaire arbeidsvoorwaarden voor nieuwe lokale werknemers, de uitbetaling van de loonlijst in lokale valuta en het vermijden van mogelijke belasting- en nalevingsproblemen met betrekking tot internationale dienstverbanden.

Nieuwe flexibele betaalopties voor werknemers en contractanten

Werknemers die via Remote in dienst zijn, hebben nu meer flexibiliteit en controle over hun financiën doordat ze de mogelijkheid hebben hun salaris over meerdere bankrekeningen uit te splitsen. Zo kunnen werkgevers hun werknemers een nieuwe manier bieden voor het budgetteren van hun uitgaven en het opbouwen van een spaartegoed met automatische stortingen. Werknemers in de Verenigde Staten kunnen er ook voor kiezen een percentage van hun salaris in een cryptovaluta naar keuze te ontvangen zonder extra kosten, dankzij een integratie met Coinbase. Hierdoor wordt de stap van het omwisselen overgeslagen en maken ze maximaal gebruik van hun crypto-investeringen.

Remote heeft de betaalmogelijkheden voor contractanten ook uitgebreid door hen de mogelijkheid te bieden betalingen in niet-standaard valuta te ontvangen in meer dan 60 landen ter wereld. Dit betekent dat digitale nomaden en andere internationale contractanten rechtstreeks door hun werkgevers in een valuta naar keuze betaald kunnen worden zonder omwisselingskosten, onafhankelijk van waar zij of de klanten van Remote zijn gevestigd.

Gemakkelijke omzetting van contractant naar werknemer

Bedrijven kunnen te maken krijgen met fikse boetes als een werknemer volgens de arbeidswetgeving in het woonland verkeerd wordt ingedeeld. Voortbouwend op bestaande functies waarmee klanten het risico op verkeerde indeling kunnen beoordelen en beheren, biedt Remote nu een eenvoudig draaiboek waarmee bedrijven hun internationale contractanten kunnen omzetten in werknemers via Remote’s Employer of Record-dienst.

Werkgevers kunnen de expertise en ervaring van Remote niet alleen benutten voor het vermijden van blootstelling aan juridische maatregelen in vaak complexe situaties, maar ook voor het verder ontwikkelen van de manier waarop ze met internationaal talent werken en concurrerende lokale secundaire arbeidsvoorwaarden en voordelen bieden waarmee ze loyaliteit opbouwen. Met Remote kunnen bedrijven nu via één platform onafhankelijke contractanten onboarden, betalen en omzetten naar fulltime werknemers.



Ga naar remote.com .om je aan te melden of meer over Remote te lezen.

Over Remote:

Talent is overal, maar krijgt niet altijd een kans. Remote slaat een brug waardoor werkgevers overal mensen kunnen werven en iedereen betere kansen heeft. Dankzij Remote hebben bedrijven meer toegang tot wereldwijd talent en kunnen zij zich ontwikkelen tot topspelers. Duizenden bedrijven vertrouwen op het moderne platform en de juridische, financiële en culturele expertise van Remote voor de onboarding, uitbetaling en het beheer van werknemers en contractanten in meer dan 150+ landen. Remote is in 2019 opgezet door Job van der Voort en Marcelo Lebre en wordt gesteund door toonaangevende investeerders als Softbank Vision Fund 2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst en B Capital.

Contact:

Press (at) remote (dot) com