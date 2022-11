EMGA sichert 20 Mio. USD Fremdfinanzierung für die Banco Improsa in Costa Rica

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) arbeitet zum zweiten Mal mit der Banco Improsa zusammen und sichert sich diese 20-Millionen-Dollar-Fazilität von der spanischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit (AECID) – AECID (beraten von COFIDES).



Felix Alpizar, General Manager von BANCO IMPROSA, kommentierte die Transaktion: „Die Banco Improsa fühlt sich sehr geehrt, von AECID und COFIDES für ihre Erfolge und Programme zur Finanzierung und Unterstützung von costaricanischen Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) ausgezeichnet zu werden. Mit diesem Kredit werden wir weiterhin unseren Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes leisten.“

Sajeev Chakkalakal, Head of Investment Banking bei der EMGA, sagte: „Es ist mir ein Vergnügen, die Banco Improsa bei ihrer Vision zu unterstützen, kleine und mittlere Unternehmen in Costa Rica zu fördern und diese Finanzierungslösung mit AECID (beraten von COFIDES) abzuschließen.“

José Luis Curbelo, Vorsitzender und CEO von COFIDES, erklärte: „Wir freuen uns, die AECID bei ihrem ersten Wirkungsprojekt mit EMGA und IMPROSA in der zentralamerikanischen Region zu unterstützen. Die Transaktion wird zur Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen in Costa Rica verwendet, die zur Schaffung und Erhaltung hochwertiger Arbeitsplätze und zur Verringerung von Ungleichheiten beitragen werden. Wir freuen uns darauf, diese strategischen Partnerschaften fortzusetzen, die das Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern fördern, indem sie den Privatsektor durch solide finanzielle Unterstützung stärken.“

Carlos Jiménez Aguirre, Generaldirektor von FONPRODE und Leiter der Abteilung Finanzielle Zusammenarbeit von AECID, erklärte, dass „die Formalisierung dieser Transaktion das Ziel der spanischen Zusammenarbeit widerspiegelt, zur Ausweitung der finanziellen Unterstützung für costaricanische Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) beizutragen, da KKMU eine Schlüsselrolle bei der Schaffung und Erhaltung menschenwürdiger Arbeitsplätze und der Verringerung von Ungleichheiten spielen. Wir beabsichtigen, diese Art der Unterstützung auf andere zentralamerikanische Länder auszuweiten, um KKMU Zugang zu Finanzmitteln zu verschaffen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Einbeziehung von Gender- und Klimawandelstrategien in die Aktivitäten des Privatsektors liegt.“

Emerging Markets Global Advisory LLP mit Sitz in London unterstützt in Schwellenländern ansässige Finanzinstitute und Unternehmen bei der Suche nach neuem Fremd- oder Eigenkapital.

Die Banco Improsa wurde 1995 gegründet und ist eine Nischenbank, die sich auf die Bereitstellung von Finanzlösungen und Dienstleistungen für KKMU spezialisiert hat, die den größten Teil ihres Portfolios ausmachen. Sie hat eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Unterstützungs- und Beratungsdiensten für KKMU. Der Schlüssel zum Erfolg der Banco Improsa liegt in ihrem Engagement für hohe Standards im Hinblick auf einen persönlichen, agilen und flexiblen Service, der ihr zusammen mit maßgeschneiderten Finanzlösungen eine solide Position in diesen Segmenten verschafft hat. Banco Improsa ist Teil der Grupo Financiero Improsa (GFI).

Fund for the Promotion of Development (FONPRODE) ist ein Fonds zur Förderung der Entwicklung, verwaltet von der spanischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit (AECID) mit Unterstützung von COFIDES (spanischeEntwicklungsfinanzierungsinstitution). Die AECID ist das wichtigste Verwaltungsorgan für die internationale Entwicklungszusammenarbeit und ist auf die Bekämpfung der Armut und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet. COFIDES unterstützt das Management von FONPRODE mit rückzahlbaren Finanzierungen, die die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Partnerländer durch Investitionen oder Transfers von wirtschaftlichen Ressourcen mit rückzahlbarem Charakter fördern. FONPRODE kann nicht rückzahlbares und rückzahlbares Fremd- und Eigenkapital finanzieren. Beispiele für rückzahlbare Finanzierungen, die von FONPRODE angeboten werden, sind Darlehen an Finanzdienstleister, die auf die finanzielle Eingliederung abzielen.

COFIDES ist ein staatliches Unternehmen, das sich mit der Verwaltung staatlicher und fremder sowie eigener Mittel befasst und mehrere Ziele verfolgt: die Internationalisierung der spanischen Wirtschaft, die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und die Stärkung der Solvenz von Unternehmen, die unter COVID-19 gelitten haben. Zu den Anteilseignern gehören neben dem spanischen Staat die Banco Santander, die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), die Banco Sabadell und die Entwicklungsbank von Lateinamerika (CAF).

