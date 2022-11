EMGA Mendapatkan Pembiayaan Utang sebesar US$ 20 Juta untuk Banco Improsa Kosta Rika

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) bekerja sama untuk yang kedua kalinya dengan Banco Improsa, mendapatkan dana sebesar US$20 juta ini dari Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID) - AECID (didampingi oleh COFIDES).

Mengomentari transaksi tersebut, Felix Alpizar, General Manager BANCO IMPROSA, mengatakan: "Banco Improsa merasa sangat terhormat telah diakui oleh AECID dan COFIDES, baik untuk rekam jejak maupun programnya untuk membiayai serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kosta Rika. Dengan kepercayaan ini, kami akan melanjutkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara."

Kepala Perbankan Investasi EMGA, Sajeev Chakkalakal menuturkan, “Saya senang dapat sekali lagi memfasilitasi visi berkelanjutan Banco Improsa untuk mendukung UKM di Kosta Rika dan menyelesaikan solusi pendanaan ini dengan AECID (didampingi oleh COFIDES).”

José Luis Curbelo, pimpinan dan CEO COFIDES, menegaskan bahwa “kami senang mendukung AECID dalam proyek dampak pertamanya dengan EMGA dan IMPROSA di wilayah Amerika Tengah. Transaksi tersebut akan digunakan untuk membiayai usaha kecil dan menengah di Kosta Rika, yang akan berkontribusi pada penciptaan dan pemeliharaan pekerjaan yang berkualitas serta mengurangi ketimpangan. Kami berharap dapat melanjutkan kemitraan strategis ini, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dengan memperkuat sektor swasta melalui dukungan keuangan yang baik.”

Carlos Jiménez Aguirre, General Manager FONPRODE dan Kepala Departemen Kerja Sama Keuangan AECID menyatakan bahwa “formalisasi transaksi ini mencerminkan tujuan Spanish Cooperation untuk berkontribusi memperluas dukungan keuangan bagi usaha mikro, kecil dan, menengah (UMKM) Kosta Rika, karena UMKM memainkan peran kunci dalam menciptakan serta mempertahankan pekerjaan yang layak dan mengurangi ketimpangan. Tujuan kami adalah untuk memperluas dukungan semacam ini ke negara-negara di Amerika Tengah lainnya dalam menyediakan akses keuangan kepada UMKM, dengan fokus khusus pada pengarusutamaan gender dan strategi perubahan iklim dalam kegiatan sektor swasta.”

Emerging Markets Global Advisory LLP, yang berlokasi di London, membantu mencari utang atau modal ekuitas baru bagi lembaga keuangan dan perusahaan yang beroperasi di pasar negara berkembang.

Banco Improsa didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bank khusus dengan spesialisasi dalam memberikan solusi dan layanan keuangan kepada UMKM, yang berkontribusi ke sebagian besar portofolionya. Banco Improsa memiliki rekam jejak yang panjang dalam memberikan dukungan dan layanan konsultasi kepada UMKM. Faktor kunci keberhasilan Banco Improsa terletak pada komitmennya terhadap standar tinggi layanan yang dipersonalisasi, gesit, dan fleksibel, bersama solusi keuangan yang disesuaikan, telah memungkinkannya mencapai posisi yang solid di segmen ini. Banco Improsa merupakan bagian dari Grupo Financiero Improsa (GFI).

Fund for the Promotion of Development (FONPRODE), dikelola oleh Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID) dengan didukung oleh COFIDES (Lembaga Keuangan Pembangunan Spanyol). AECID adalah badan manajemen utama dari Spanish Cooperation dan berorientasi untuk memerangi kemiskinan serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. COFIDES menyediakan manajemen dukungan untuk FONPRODE dengan operasi pembiayaan yang dapat dibayar kembali yang mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara mitra melalui investasi atau transfer sumber daya ekonomi yang dapat dibayar kembali. FONPRODE dapat membiayai utang dan ekuitas yang tidak dapat dibayar kembali atau yang dapat dibayar kembali. Contoh pembiayaan yang dapat dibayar kembali yang ditawarkan oleh FONPRODE adalah pinjaman kepada penyedia layanan keuangan yang ditujukan untuk inklusi keuangan.

COFIDES, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak dalam pengelolaan dana negara dan pihak ketiga serta milik sendiri, berusaha mencapai beberapa tujuan; internasionalisasi ekonomi Spanyol, pemajuan pembangunan ekonomi, dan penguatan solvabilitas perusahaan yang terkena dampak COVID-19. Selain Negara Spanyol, pemegang sahamnya termasuk Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell, dan Development Bank of Latin America (CAF).

Jeremy Dobson