EMGA, 코스타리카 Banco Improsa 지원을 위해 2000만달러 규모 부채조달

런던, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA)는 Banco Improsa에 대한 2차 지원을 위해 Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID, 자문 담당 COFIDES)을 통한 방식으로 2000만달러 상당의 금융지원프로그램 (facility)를 제공하게 되었다고 발표했다.

BANCO IMPROSA의 Felix Alpizar 제너럴 매니저는 이번 거래에 대해 “Banco Improsa가 그 동안의 실적, 그리고 코스타리카의 초소형 및 중소기업에 자금을 지원하는 각종 프로그램에 대해 AECID와 COFIDES의 인정을 받게 되어 매우 영광스럽게 생각한다. 이번 금융 지원을 통해 우리 은행은 코스타리카 경제 및 사회 발전에 지속적으로 기여하게 될 것”이라고 말했다.

EMGA의 Sajeev Chakkalakal 투자은행부문장은 “코스타리카 중소기업 지원이라는 Banco Improsa의 지속적인 비전을 이루는데 일조하는 것은 물론 AECID(자문 담당 COFIDES)와 함께 이번 금융지원 솔루션을 마무리 짓게 되어 또 다시 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.

COFIDES 회장 겸 CEO인 José Luis Curbelo는 “AECID가 EMGA 및 IMPROSA와 진행하는 첫 중앙아메리카 지역 임팩트 프로젝트를 지원하게 되어 기쁘다. 이번에 확보된 자금은 코스타리카 중소기업에 대한 자금 지원에 활용될 예정이며, 이를 통해 양질의 일자리를 창출, 유지하는 한편 불평등 감소에도 기여할 것으로 기대된다. 우리는 건전한 금융지원을 통한 민간부문 강화로 개도국의 경제 성장을 한층 업그레이드할 수 있는 이 같은 전략적 파트너십 프로그램을 지속해 나가기를 기대한다”이라고 말했다.

FONPRODE 제너럴 매니저이자 AECID의 금융협력부문장인 Carlos Jiménez Aguirre는 “이번 거래가 공식화된 것은 코스타리카의 초소형 및 중소기업(MSME) 대상 금융지원 확대에 기여한다는 본 기관의 목표가 이번 거래 공식화로 부각되었다. 이들 기업들이 양질의 일자리 창출과 유지, 불평등 감소에 중추적 역할을 맡고 있기 때문이다. 앞으로 MSME에 대한 금융지원 프로그램을 여타 중앙아메리카 국가들로 확대해 나가는 가운데 특히 민간 분야에서 이루어지는 젠더 주류화 및 기후 변화 대처 전략 등에 중점을 둘 방침”이라고 말했다.

런던에 본사를 둔 Emerging Markets Global Advisory LLP는 채권 혹은 자기자본 조달을 모색하는 이머징 마켓 금융 기관과 기업을 지원한다.

1995년 설립된 Banco Improsa는 니치(niche) 은행으로 포트폴리오의 대부분을 차지하는 MSME에 대한 금융 솔루션 및 서비스 제공에 특화되어 있으며 이들 기업에 대한 지원, 자문 서비스 제공에 있어 풍부한 실적을 보유하고 있다. Banco Improsa의 주요 성공 요인은 개인화, 신속성, 유연성을 갖춘 서비스에 대한 높은 기준 확립 노력, 그리고 맞춤형 금융 솔루션에 있으며 이를 통해 해당 세그먼트에서 견고한 입지를 확보했다. Banco Improsa는 Grupo Financiero Improsa (GFI) 산하 기업이다.

Fund for the Promotion of Development (FONPRODE)는 Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID)가 운영하며 COFIDES (Spanish Development Finance Institution)의 지원을 받는다. AECID는 Spanish Cooperation의 주요 관리 주체로 빈곤 퇴치와 지속 가능 개발 촉진을 목표로 한다. COFIDES는 FONPRODE 운영을 지원하며 상환 가능한 방식의 경제적 자원 투자 및 이전을 통해 파트너 국가의 사회, 경제 개발을 뒷받침하는 상환 가능 파이낸싱을 운영한다. FONPRODE는 상환 불가능하거나 상환 가능한 채권과 주식 매입에 자금을 지원할 수 있다. FONPRODE가 제공하는 상환 가능 파이낸싱으로는 금융 포용을 지향하는 금융 서비스 사업자에 대한 대출 등이 있다.

COFIDES는 스페인 국영기업으로 정부 자금 및 제3자 자금, 자체 자금을 운용하며 스페인 경제 국제화, 경제 개발 진흥 및 코로나19로 타격을 입은 기업들의 지불능력 강화 등을 목표로 한다. 본 기관은 스페인 정부 외에 Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell, Development Bank of Latin America (CAF) 등이 주주다.